Đỗ Thị Lan Anh đăng quang Miss Earth Vietnam 2023

Kết thúc phần trình diễn bikini, 30 thí sinh tạo đội hình kết ấn tượng giữa khung cảnh thác nước kỳ vĩ. MC Thanh Thanh Huyền và MC Thanh Tùng xuất hiện trên sân khấu, công bố Top 20.

Top 20 thí sinh lộ diện gồm: Hoàng Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Như Nguyệt, Trần Ái Tiên, Nguyễn Thị Trang, Đỗ Trần Gia Linh, Nguyễn Thị Thảo Liên, Lê Thị Kim Hậu, Đỗ Thùy Dung, Nguyễn Thị Cẩm Thu, Lương Ngọc Thảo Sương, Tracy Lê Nguyễn, Nguyễn Lê Diệp Quyên, Hoàng Thị Kim Chi, Trương Thị Thùy Trang, Cao Thị Ngọc Bích, Trần Phúc Triệu Uyên, Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Thu Cúc.

Ca sĩ Trọng Hiếu thể hiện 2 ca khúc Vẽ thế giới và Dare to be different trên sân khấu cùng vũ đoàn vô cùng sôi động.