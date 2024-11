Đồ trang trí Giáng sinh giá rẻ xuống phố

Đồ trang trí Giáng sinh năm nay đa dạng. Theo Người Lao Động, tại "phố" buôn bán sản phẩm quà tặng và trang trí nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM), hàng loạt cửa hàng nối tiếp nhau trưng bày đồ trang trí Giáng sinh: từ cây thông, người tuyết, vòng nguyệt quế, tuần lộc, hộp quà trang trí đi kèm cũng đủ chủng loại, mẫu mã, kích thước với màu sắc rất bắt mắt.

Giá cây thông giả loại nhỏ từ 170.000-350.000 đồng/cây; kích thước lớn hơn giá từ 450.000 đồng đến hơn 3 triệu đồng/cây, tùy kích thước và chất liệu.

Các loại phụ kiện trang trí cây thông giá cả rất phải chăng, trung bình từ 15.000-200.000 đồng/món. Quần áo Noel, tất, mũ, găng tay, bờm tóc... cũng được bày bán nhiều, giá bán từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/món.

Tivi giảm giá sốc, nhiều mẫu chỉ còn dưới 3 triệu đồng/chiếc

Theo VTC News, thời điểm hiện tại hầu hết siêu thị điện máy lớn nhỏ tại Hà Nội đều đang triển khai những chương trình khuyến mại siêu hấp dẫn nhằm thu hút khách dịp cuối năm 2024.

Tivi là mặt hàng có nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nhất, giảm giá lên đến 90%. Những khuyến mại này khiến một số mẫu có giá chỉ còn dưới 3 triệu đồng/chiếc.

Ngoài việc giảm giá lên đến 90%, nhiều mẫu tivi còn được tặng kèm quà hấp dẫn để thu hút người tiêu dùng.

Sự thật về loại tôm hùm giá chỉ 39.000 đồng/con bán tràn ngập chợ

Tôm hùm luôn nằm trong top đầu các loại hải sản phân khúc cao cấp nên có giá khá đắt đỏ tại thị trường Việt. Thế nhưng, trên các chợ online những ngày gần đây, nhiều đầu mối đang rao bán tôm hùm với giá siêu rẻ, chỉ 39.000 đồng/con.

Mức giá này khiến nhiều bà nội trợ giật mình. Bởi trước nay, giá tôm hùm đều lên tới tiền triệu, hàng đông lạnh kích cỡ nhỏ cũng có giá vài trăm nghìn đồng mỗi cân. Còn nay, trên chợ mạng 1 con tôm hùm giá chỉ bằng 1kg khoai lang.

Tôm hùm được nhiều đầu mối rao bán với giá chỉ 39.000 đồng/con. Ảnh: NVCC

Trao đổi với VietNamNet, chị Bùi Thị Thu - đầu mối bán thuỷ hải sản trên chợ online có hàng trăm nghìn thành viên tham gia mua bán - thừa nhận, đây là tôm hùm ngộp được ủ đá, trọng lượng mỗi con chỉ 100gram (1 lạng) chứ không phải hàng sống đang bơi.

Anh Trương Văn Sang - chủ một cửa hàng hải sản ở Hoàng Mai (Hà Nội) - cho hay, mỗi loại tôm hùm trên thị trường được bán với một mức giá khác nhau. Đó là chưa kể giá tôm hùm sống (hàng đang bơi) khác với tôm hùm đông lạnh hoặc ủ đá; hay giá tôm hùm size to cũng đắt đỏ hơn tôm hùm size nhỏ…

1 con tôm hùm 1 lạng hàng ngộp giá 39.000 đồng, tương tương 1kg giá 390.000 đồng. Mức giá này ngang ngửa với giá tôm hùm size 3 con hoặc 4 con/kg hàng ngộp đang bán trên thị trường. Đáng chú ý, size tôm hùm to sẽ nhiều thịt hơn, phần thịt ăn cũng chắc và đậm vị hơn là hàng nhỏ. (Xem chi tiết)

Thanh long rớt giá

Giá thanh long Bình Thuận giảm mạnh. Theo Tri Thức - Znews, các cửa hàng trái cây ở nhiều chợ truyền thống tại TPHCM hiện bán thanh long Bình Thuận với mức giá niêm yết chỉ 10.000-15.000 đồng/kg, trong khi khoảng 1 tuần trước, thanh long Bình Thuận có giá 25.000 đồng/kg tuỳ loại. Giá thanh long mua tại vườn hiện chỉ ở mức vài nghìn đồng mỗi kg.

Anh Xuân Dương, một thương lái chuyên thu mua thanh long cho hay vào các mùa thanh long nghịch vụ trước đây, giá thanh long thu mua tại vườn vẫn ổn định ở mức 15.000-20.000 đồng/kg. Nhưng ở thời điểm này, kể cả những trái thanh long với mẫu mã đẹp cũng chỉ còn được đầu mối thu mua với giá 8.000-9.000 đồng/kg. Riêng hàng lỗi hoặc không đẹp thì chỉ còn mức giá 4.000-5.000 đồng/kg, thậm chí xuống đến 2.000-3.000 đồng/kg.

Lý giải về tình trạng này, ông Huỳnh Cảnh, Chủ tịch Hiệp hội thanh long tỉnh Bình Thuận cho biết tại thị trường Trung Quốc, mức độ tiêu thụ thanh long đang chậm, kèm theo sản lượng dư thừa nên giá giảm sâu. Mặt khác, tình hình thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến chất lượng thanh long, khiến giá không còn cao như các mùa chong đèn trước.

Sầu riêng Việt “một mình một chợ”, giá cao ngất ngưởng

Hiện chỉ Việt Nam có sầu riêng tươi nên giá rất cao. Ngày 18/11, theo Người Lao Động, giá sầu riêng tại các vựa thu mua ở ĐBSCL khoảng 180.000-190.000 đồng/kg giống Monthong loại A và 135.000-140.000 đồng/kg giống Ri 6 loại A, gấp đôi so với hàng chính vụ. Sầu riêng loại B giá thấp hơn 20.000 đồng/kg và loại C thấp hơn 40.000 đồng/kg so với hàng loại A.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết hiện Việt Nam "một mình một chợ" về sầu riêng nên được giá, đặc biệt là thời điểm nghịch vụ, sản lượng ít. Một số thời điểm cần hàng, chủ vựa sẵn sàng mua sầu riêng Monthong loại A với giá 200.000 đồng/kg.

Thêm vài nghìn chuyến, giá vé máy bay Tết của Vietnam Airlines có còn tăng mạnh?

Hơn 3.000 chuyến trên các chặng bay nội địa Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2025 vừa được Vietnam Airlines bổ sung, chưa kể các hãng bay khác cũng có kế hoạch tăng tải nên lượng cung ứng dồi dào.

Dù các hãng hàng không trong nước mở bán vé máy bay Tết khá sớm, khoảng từ giữa tháng 9, nhưng khảo sát của PV. VietNamNet cho thấy, giá vé máy bay Tết Nguyên đán 2025 vẫn tăng mạnh, đặc biệt là với các chặng nóng từ TPHCM đi Hà Nội và các địa phương miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Hới, Quy Nhơn, Đà Nẵng,...

So với giá vé ngày thường, giá vé máy bay Tết Ất Tỵ cao gấp đôi; còn so với Tết Nguyên đán 2024, mức giá năm nay cao hơn từ 800.000-1,4 triệu đồng/vé. (Xem chi tiết)