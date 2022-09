Đoàn công tác tỉnh Long An xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Sáng 5/9/2022, đoàn công tác của tỉnh Long An do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An làm trưởng đoàn đã đến thăm và chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Vũ Hồng Nam, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản đã tiếp đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải đã thông tin đến Đại sứ về chương trình làm việc của đoàn công tác tỉnh Long An tại Nhật Bản. Theo đó, mục đích chính trong chuyến công tác lần này của tỉnh là xúc tiến đầu tư các doanh nghiệp Nhật Bản và kết nối với các địa phương Nhật Bản nhằm triển khai các nội dung hợp tác trên lĩnh vực lao động.

Ngoài chương trình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Long An tại Tokyo, đoàn công tác sẽ đến thăm, làm việc và tổ chức Hội thảo giới thiệu nguồn nhân lực của tỉnh Long An tại tỉnh Ibaraki cũng như tham dự Diễn đàn Môi trường đầu tư Việt Nam tại tỉnh Kanagawa.

Đoàn công tác của tỉnh Long An chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ và các nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Tại buổi tiếp đoàn, Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá rất cao chương trình làm việc của đoàn công tác tỉnh Long An lần này với nhiều nội dung hay và thiết thực. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng nhận định tỉnh Long An là một địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, là điểm đến đầu tư rất khả thi của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại sứ cam kết trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ cùng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan hữu quan của tỉnh Long An xúc tiến các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản với tỉnh Long An.

Trước đó, thông qua sự sắp xếp của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Long An đã có buổi làm việc với Tập đoàn EREX, nhà sản xuất, cung cấp điện và cũng là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực điện sinh khối tại Nhật Bản. Được biết, đây là buổi tiếp xúc lần thứ hai giữa lãnh đạo tỉnh Long An và lãnh đạo Tập đoàn EREX.

Theo ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, hiện nay Tập đoàn EREX đang có kế hoạch triển khai dự án trồng vùng nguyên liệu (cây siêu cao lương) và đầu tư xây dựng Nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Long An. Các dự án này đã được sắp xếp xong nguồn vốn và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ chính phủ hai quốc gia.

Quang cảnh buổi làm việc với Tập đoàn EREX.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết, tỉnh Long An có điều kiện về đất đai và nguồn nguyên liệu rất phù hợp với dự án của Tập đoàn EREX. Địa phương cũng đã xác định địa điểm khả thi để đặt nhà máy cũng như vùng trồng nguyên liệu để Tập đoàn EREX đến khảo sát.

Riêng về mặt chính sách, hiện nay, tỉnh Long An đang làm việc với các cấp Trung ương để sớm đưa dự án Nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn EREX vào quy hoạch chung của cả nước (Quy hoạch điện VIII) từ đó có cơ sở tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp, nghiên cứu dự án trong khi chờ đợi quy hoạch chung của Chính phủ.

Cũng trong sáng ngày 5/9, đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Công ty TNHH Esuhai (Công ty Esuhai) tại Tokyo, Nhật Bản. Tại buổi làm việc, đoàn đã được đại diện lãnh đạo Công ty giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của công ty, sứ mạng cũng như phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Công ty Esuhai. Đặc biệt, lãnh đạo Công ty Esuhai nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc hợp tác với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Long An trong chiến lược phát triển hệ sinh thái toàn diện của Công ty.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và nhân viên Văn phòng Công ty Esuhai tại Tokyo.

Ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đánh giá cao nội dung hoạt động của Công ty Esuhai. Ông Nhiều cho biết, định hướng đào tạo lao động có kỹ năng và ngoại ngữ của công ty rất phù hợp với chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh Long An là một địa phương có nguồn lao động dồi dào, lại có nhu cầu sử dụng lao động có kỹ năng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh. Do đó, tiềm năng hợp tác giữa Công ty Esuhai với địa phương là rất lớn. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Long An sẽ tạo mọi điều kiện nhằm hỗ trợ Công ty Esuhai hoạt động có hiệu quả tại địa phương.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Long An đã đến tham quan một số công trình nhà mẫu hiện đại của Tập đoàn Sumitomo Forestry. Đoàn cũng đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo của Tập đoàn liên quan đến dự án hợp tác giữa Công ty cổ phần Bất động sản Thắng Lợi và Tập đoàn Sumitomo Forestry liên quan đến dự án hợp tác giữa hai bên dự kiến triển khai tại tỉnh Long An trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng đoàn công tác của tỉnh Long An phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sumitomo Forestry.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An cho biết, lãnh đạo tỉnh Long An đánh giá rất cao về tiềm năng hợp tác giữa các doanh nghiệp của địa phương với Tập đoàn Sumitomo Forestry. Hiện nay, tập đoàn cũng đang đầu tư dự án Nhà máy sản xuất ván ép Vina Ecoboard tại Long An. Đây là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô lớn và hoạt động thành công tại địa phương. Chính quyền tỉnh Long An mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Sumitomo Forestry triển khai các dự án tiếp theo của Tập đoàn trong thời gian tới.

Theo chương trình, ngày 6/9/2022, đoàn công tác của tỉnh Long An sẽ di chuyển đến tỉnh Ibaraki, chào xã giao lãnh đạo tỉnh, tổ chức Hội thảo giới thiệu nguồn nhân lực của địa phương và xúc tiến các hoạt động tiếp nhận lao động của tỉnh Long An đến làm việc tại tỉnh Ibaraki.

San Hà