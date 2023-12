{"article":{"id":"2223832","title":"Doãn Hải My hạnh phúc khi đi trăng mật với Đoàn Văn Hậu ở nước ngoài","description":"Sau đám cưới hôm 26/11 tại Hà Nội, người đẹp Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã có tuần trăng mật ngọt ngào tại Singapore.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405505482-670001731972021-1488808989950777076-n-1080-1586.jpg?width=768&s=MNPNklaucx9yTi-uwPA_6Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405505482-670001731972021-1488808989950777076-n-1080-1586.jpg?width=1024&s=EUhOzyr7JeeWq1fwrdCL8Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405505482-670001731972021-1488808989950777076-n-1080-1586.jpg?width=0&s=9kev7JR7tUsHgxu0gaZvGA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405505482-670001731972021-1488808989950777076-n-1080-1586.jpg?width=768&s=MNPNklaucx9yTi-uwPA_6Q\" alt=\"snapinstaapp 405505482 670001731972021 1488808989950777076 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405505482-670001731972021-1488808989950777076-n-1080-1586.jpg?width=260&s=5UNtka1n6LnXbGzw5nd1JQ\"></picture>

<figcaption><em>Trên trang cá nhân, người đẹp Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trong chuyến đi trăng mật tại Singapore sau đám cưới tại Hà Nội hôm 26/11.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407947033-1267737767256122-7848246190503894081-n-1080-1587.jpg?width=768&s=2xGwLqRGqAZepYFjT7M2Cw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407947033-1267737767256122-7848246190503894081-n-1080-1587.jpg?width=1024&s=1iPjAAk3l3ptRgpWNlqErw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407947033-1267737767256122-7848246190503894081-n-1080-1587.jpg?width=0&s=1Up9erhyzLBf9DLGOgyYFw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407947033-1267737767256122-7848246190503894081-n-1080-1587.jpg?width=768&s=2xGwLqRGqAZepYFjT7M2Cw\" alt=\"snapinstaapp 407947033 1267737767256122 7848246190503894081 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407947033-1267737767256122-7848246190503894081-n-1080-1587.jpg?width=260&s=8TFUgOeV8On2sSGNHNB1Lw\"></picture>

<figcaption><em>Cặp đôi vô cùng tươi tắn, hạnh phúc cùng nhau thăm thú cảnh đẹp và thưởng thức đồ ăn ngon tại Singapore.</em></figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405779869-898783127960261-5810529720171143686-n-1080-1588.jpg?width=300&s=x3DGcskaHgGODjQ-pUtNDA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405779869-898783127960261-5810529720171143686-n-1080-1588.jpg?width=0&s=9U-8QSwxsMzunZtP1rNyOw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405779869-898783127960261-5810529720171143686-n-1080-1588.jpg?width=500&s=CW08iMvOJvHwB0Dl49ES_g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405779869-898783127960261-5810529720171143686-n-1080-1588.jpg?width=260&s=PO8CKiDNHVVRHSpcLtv9bA\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407367489-7841365239223365-462938388060502222-n-1080-1589.jpg?width=300&s=95N_n0DEsDhDg66y7dJjNQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407367489-7841365239223365-462938388060502222-n-1080-1589.jpg?width=0&s=1VXV0xcE7PabqbFFKzfRqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407367489-7841365239223365-462938388060502222-n-1080-1589.jpg?width=500&s=8pR6LX_l-yqDbDkiCix4kg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407367489-7841365239223365-462938388060502222-n-1080-1589.jpg?width=260&s=2fjdYPzme7_Q-ikXEgXcDA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407914075-743595690957961-2762957249805093549-n-1080-1590.jpg?width=768&s=49T_cbboJz_GYnCxchBFBg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407914075-743595690957961-2762957249805093549-n-1080-1590.jpg?width=1024&s=LmTTqLUXSqrsKgxX8BqhSA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407914075-743595690957961-2762957249805093549-n-1080-1590.jpg?width=0&s=mJqDo7Mr0hLIKqjE6qm9tA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407914075-743595690957961-2762957249805093549-n-1080-1590.jpg?width=768&s=49T_cbboJz_GYnCxchBFBg\" alt=\"snapinstaapp 407914075 743595690957961 2762957249805093549 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407914075-743595690957961-2762957249805093549-n-1080-1590.jpg?width=260&s=6RM8X02_Byh7xgYNq6Af7g\"></picture>

<figcaption><em>Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diện đồ đôi đơn giản cùng nhau dạo phố.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405496595-1989151558125614-2756109663897028159-n-1080-1591.jpg?width=768&s=Ie2azX9NK1GLjIwkplR4ug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405496595-1989151558125614-2756109663897028159-n-1080-1591.jpg?width=1024&s=eF0Y_WtSnOf_1mMqnBXWOA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405496595-1989151558125614-2756109663897028159-n-1080-1591.jpg?width=0&s=SZSgJ1dVijYzT-rk1YB3ww\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405496595-1989151558125614-2756109663897028159-n-1080-1591.jpg?width=768&s=Ie2azX9NK1GLjIwkplR4ug\" alt=\"snapinstaapp 405496595 1989151558125614 2756109663897028159 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405496595-1989151558125614-2756109663897028159-n-1080-1591.jpg?width=260&s=nYFr-Yleh-2WRPlxmxOgsw\"></picture>

<figcaption><em>Vặn Hậu đưa vợ đi mua sắm những đồ trang sức đắt tiền trong chuyến đi.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405811669-361213813257500-7758401664396735181-n-1080-1592.jpg?width=768&s=41GQpyWoD1i20Fb5cFWM9Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405811669-361213813257500-7758401664396735181-n-1080-1592.jpg?width=1024&s=in0X0C59_bDCBSGtzlAkFw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405811669-361213813257500-7758401664396735181-n-1080-1592.jpg?width=0&s=5Ax7WvMiiAEm88qpPl7_HQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405811669-361213813257500-7758401664396735181-n-1080-1592.jpg?width=768&s=41GQpyWoD1i20Fb5cFWM9Q\" alt=\"snapinstaapp 405811669 361213813257500 7758401664396735181 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405811669-361213813257500-7758401664396735181-n-1080-1592.jpg?width=260&s=tfm8JcSh_GrX1I-a9fQNAw\"></picture>

<figcaption><em>Cặp đôi cũng mua sắm quần áo ở các trung tâm thương mại cũng như địa điểm nổi tiếng của đảo quốc sư tử.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407217170-349315934531469-1598845182180704437-n-1080-1593.jpg?width=768&s=eNm3hZ3JxEExTOLUSvz4-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407217170-349315934531469-1598845182180704437-n-1080-1593.jpg?width=1024&s=XgtTkWtq1HF46B4LR7k3NA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407217170-349315934531469-1598845182180704437-n-1080-1593.jpg?width=0&s=hc_JSjZ4-4Znx9Tqw6Ww9A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407217170-349315934531469-1598845182180704437-n-1080-1593.jpg?width=768&s=eNm3hZ3JxEExTOLUSvz4-g\" alt=\"snapinstaapp 407217170 349315934531469 1598845182180704437 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407217170-349315934531469-1598845182180704437-n-1080-1593.jpg?width=260&s=gBIh0FpR0NL1AYvicz4I2Q\"></picture>

<figcaption><em>Như mọi khi, Đoàn Văn Hậu luôn ôm eo vợ mỗi khi chụp hình. </em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407196111-1115959539568928-9112652714724116802-n-1080-1594.jpg?width=768&s=7p1mRk3TpdM0DRMAWm7i_g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407196111-1115959539568928-9112652714724116802-n-1080-1594.jpg?width=1024&s=MWr3yEzbQWkBXhjOBS6eXw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407196111-1115959539568928-9112652714724116802-n-1080-1594.jpg?width=0&s=wG83DLfY3nTFAlpQYitulA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407196111-1115959539568928-9112652714724116802-n-1080-1594.jpg?width=768&s=7p1mRk3TpdM0DRMAWm7i_g\" alt=\"snapinstaapp 407196111 1115959539568928 9112652714724116802 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407196111-1115959539568928-9112652714724116802-n-1080-1594.jpg?width=260&s=k6QKrsy6LyCZBQ-t4G1sJg\"></picture>

<figcaption><em>Anh hôn má vợ ngọt ngào.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407763181-1970144213385785-391541053309586791-n-1080-1595.jpg?width=768&s=wU9xbkz1lsFaZgpHUXMp6g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407763181-1970144213385785-391541053309586791-n-1080-1595.jpg?width=1024&s=oJ3_bDorWInFaHsUw0NsSw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407763181-1970144213385785-391541053309586791-n-1080-1595.jpg?width=0&s=OvkCel1_unicf39GrIJr2Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407763181-1970144213385785-391541053309586791-n-1080-1595.jpg?width=768&s=wU9xbkz1lsFaZgpHUXMp6g\" alt=\"snapinstaapp 407763181 1970144213385785 391541053309586791 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-407763181-1970144213385785-391541053309586791-n-1080-1595.jpg?width=260&s=4U1iDn6dYoPHMbreF-gkUA\"></picture>

<figcaption><em>Cặp đôi nghỉ dưỡng tại một khách sạn cao cấp tại Singapore. Được biết, Đoàn Văn Hậu tranh thủ tái khám chấn thương trong chuyến đi trăng mật lần này.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405793124-358902593457572-3466742160790417331-n-1080-1596.jpg?width=768&s=wgHGQr_ZadIvu1fnu-LDIQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405793124-358902593457572-3466742160790417331-n-1080-1596.jpg?width=1024&s=kpGLXqDLEt8rPKNvqQh8eA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405793124-358902593457572-3466742160790417331-n-1080-1596.jpg?width=0&s=GD3ft1r4AAwMRA1woW_S-A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405793124-358902593457572-3466742160790417331-n-1080-1596.jpg?width=768&s=wgHGQr_ZadIvu1fnu-LDIQ\" alt=\"snapinstaapp 405793124 358902593457572 3466742160790417331 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-405793124-358902593457572-3466742160790417331-n-1080-1596.jpg?width=260&s=O_SKn4DFr0McJJBe4NoXwg\"></picture>

<figcaption><em>Trong nhiều khung hình, người đẹp Doãn Hải My đều chọn góc chụp che vòng 2. Người đẹp được cho là đang có tin vui.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404646725-1630555597765722-9161183519144124644-n-1080-1597.jpg?width=768&s=if_aRhL8SxrRTJsP2eM1lg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404646725-1630555597765722-9161183519144124644-n-1080-1597.jpg?width=1024&s=DSHn_js9G4TYBpMQB9DyfA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404646725-1630555597765722-9161183519144124644-n-1080-1597.jpg?width=0&s=N3GUfvIl0dXfpCq0pFo0nA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404646725-1630555597765722-9161183519144124644-n-1080-1597.jpg?width=768&s=if_aRhL8SxrRTJsP2eM1lg\" alt=\"snapinstaapp 404646725 1630555597765722 9161183519144124644 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404646725-1630555597765722-9161183519144124644-n-1080-1597.jpg?width=260&s=lnMKOS6Tt9Q7W91xDs-91g\"></picture>

<figcaption><em>Doãn Hải My 22 tuổi, từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu, 24 tuổi, chơi ở vị trí hậu vệ, được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404653930-1657187084689917-4570753927602080798-n-1080-1598.jpg?width=768&s=6pj4dWEF5eUpLUvoBQLvPg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404653930-1657187084689917-4570753927602080798-n-1080-1598.jpg?width=1024&s=9-iwS7PgsRm2TIvHpUV_fg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404653930-1657187084689917-4570753927602080798-n-1080-1598.jpg?width=0&s=PMeuLBqOtvJ1NLtUxGxylQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404653930-1657187084689917-4570753927602080798-n-1080-1598.jpg?width=768&s=6pj4dWEF5eUpLUvoBQLvPg\" alt=\"snapinstaapp 404653930 1657187084689917 4570753927602080798 n 1080.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/snapinstaapp-404653930-1657187084689917-4570753927602080798-n-1080-1598.jpg?width=260&s=FPy1ryALdene5maZjywFvA\"></picture>

<figcaption><em>Cặp đôi công khai tình cảm hồi tháng 8/2022. Sau hơn 3 năm yêu, cả hai tổ chức lễ cưới vào tháng 11 tại Thái Bình, Hà Nội và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UPMU.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Thu Nhi</strong></p>

Ở tuổi 62, anh muốn dành trọn thời gian cho gia đình và vợ con.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-duc-hai-u60-thu-nhap-tram-trieu-thang-song-an-nhan-ben-vo-va-4-con-2223678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nsut-duc-hai-u60-thu-nhap-tram-trieuthang-song-an-nhan-ben-vo-va-4-con-975.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223826","title":"NSƯT Kim Tử Long bức xúc vì bị dọa đánh khi hát hội chợ","description":"NSƯT Kim Tử Long bức xúc khi bị một người đàn ông mạo danh là cán bộ Sở Thông tin & Truyền thông, chửi bới và dọa đánh anh ngay trên sân khấu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-kim-tu-long-buc-xuc-vi-bi-doa-danh-khi-hat-hoi-cho-2223826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nsut-kim-tu-long-bi-doa-danh-khi-hat-hoi-cho-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223803","title":"Lý Nhã Kỳ gợi cảm trước biển, Mỹ Tâm trẻ đẹp không ngờ","description":"Diễn viên Lý Nhã kỳ diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 lấp ló sexy trước biển. Mỹ Tâm đăng ảnh tập hát mà trẻ đẹp không ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-6-12-ly-nha-ky-goi-cam-truoc-bien-my-tam-tre-dep-khong-ngo-2223803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ly-nha-ky-goi-cam-truoc-bien-my-tam-tre-dep-khong-ngo-1153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223547","title":"Taylor Swift là nhân vật hấp dẫn nhất thế giới năm 2023","description":"Taylor Swift được PEOPLE xếp ở vị trí đầu trong danh sách những nhân vật hấp dẫn nhất năm 2023 nhờ thành công ngoài sức tưởng tượng của Eras Tour và bộ phim tài liệu ca nhạc cùng tên.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/taylor-swift-la-nhan-vat-hap-dan-nhat-the-gioi-nam-2023-2223547.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/taylor-swift-la-nhan-vat-hap-dan-nhat-the-gioi-nam-2023-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:59:40","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223705","title":"Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai, trữ đông trứng ở Thái Lan","description":"Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai Việt kiều tại Thái Lan, lên kế hoạch có con sau khi quyết định trữ đông trứng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-mau-vo-hoang-yen-cau-hon-ban-trai-tru-dong-trung-o-thai-lan-2223705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sieu-mau-vo-hoang-yen-cau-hon-ban-trai-tru-dong-trung-o-thai-lan-755.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:56:41","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223370","title":"Tấn Minh - Thu Huyền, cặp vợ chồng hiếm hoi sắp được phong NSND","description":"NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu NSND đợt 2 trong khi vợ anh là NSƯT Thu Huyền có tên trong danh sách đợt 1.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-minh-thu-huyen-cap-vo-chong-duy-nhat-sap-duoc-phong-nsnd-2223370.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tan-minh-thu-huyen-cap-vo-chong-hiem-hoi-sap-duoc-phong-nsnd-1476.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221717","title":"Quốc Trường 'Về nhà đi con': Độc thân, không có gia đình là một phước báu","description":"Diễn viên Quốc Trường nói: \"Độc thân, không có gia đình là một phước báu nhưng với góc nhìn của con người trong xã hội này không có gia đình là điều kém phước. Tôi dùng cả hai thế giới quan đó để sống nên dù thế nào cũng thấy vui\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-truong-ve-nha-di-con-doc-than-khong-co-gia-dinh-la-mot-phuoc-bau-2221717.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/quoc-truong-ve-nha-di-con-doc-than-khong-co-gia-dinh-la-mot-phuoc-bau-1175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:34:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223145","title":"Ba nghệ sĩ là công an sắp được phong danh hiệu NSND","description":"NSƯT Vũ Hồng Tuấn, Hương Dung, Khương Đức Thuận là 3 gương mặt nổi bật trong ngành công an được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-nghe-si-la-cong-an-duoc-phong-danh-hieu-nsnd-2223145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ba-nghe-si-la-cong-an-sap-duoc-phong-danh-hieu-nsnd-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223417","title":"Người mẫu đẹp trai nhất nước Ý giải nghệ để làm cha xứ ở tuổi 21","description":"ITALIA - Thông tin nam người mẫu đẹp trai nhất nước Ý Edoardo Santini giải nghệ để đi làm cha xứ khiến cộng đồng mạng bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/edoardo-santini-nguoi-mau-dep-trai-nhat-nuoc-y-tuyen-bo-giai-nghe-de-lam-cha-xu-2223417.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-mau-dep-trai-nhat-nuoc-y-giai-nghe-de-lam-cha-xu-o-tuoi-21-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T21:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223352","title":"Mai Phương Thúy đẹp xứng danh 'đại mỹ nhân', Lý Hùng đi Mỹ","description":"Dù ít tham gia hoạt động giải trí, Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn được người hâm mộ khen xinh đẹp xứng tầm \"đại mỹ nhân\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-5-12-2023-mai-phuong-thuy-dep-xung-danh-dai-my-nhan-ly-hung-di-my-2223352.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/mai-phuong-thuy-dep-xung-danh-dai-my-nhan-ly-hung-di-my-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223336","title":"Ca sĩ Thanh Lam, Mai Hoa được phong tặng NSND","description":"Thanh Lam, Mai Phương (Mai Hoa) là 2 cái tên quen thuộc được khán giả yêu mến có mặt trong danh sách đợt 2 lần xét tặng danh hiệu NSND thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-2223336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-1063.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223301","title":"Nghệ sĩ Quang Tèo trượt danh hiệu NSND","description":"Một ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Quang Tèo thiếu 1 phiếu bầu nên \"trượt\" xét tặng danh hiệu NSND.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-2223301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nghe-si-quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-958.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:31:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223232","title":"Xuân Bắc được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân","description":"NSƯT Xuân Bắc vừa có tên trong danh sách phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đợt 2.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuan-bac-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2223232.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/xuan-bac-co-ten-trong-danh-sach-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-872.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223041","title":"Diễn viên Lê Phương: Khi tôi đóng 'cảnh nóng', chồng sẽ tránh đi nơi khác","description":"\"Trong quá trình làm việc, khi tôi quay những cảnh nhạy cảm, anh Kiên không bao giờ xuất hiện ở phim trường mà sẽ tránh đi chỗ khác\" - Diễn viên Lê Phương nói.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-le-phuong-khi-toi-dong-canh-nong-chong-se-tranh-di-noi-khac-2223041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/dien-vien-le-phuong-khi-toi-dong-canh-nong-chong-se-tranh-di-noi-khac-163.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220630","title":"Hotboy 1m86 Quốc Anh: Ngoài đời tôi không giỏi ‘thả thính’","description":"Vào vai hotboy được yêu thích trong 'Chúng ta của 8 năm sau', Quốc Anh chia sẻ ngoài đời anh không giỏi ‘thả thính’ như nhân vật Lâm của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-khong-gioi-tha-thinh-nhu-tren-phim-2220630.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hotboy-1m86-quoc-anh-ngoai-doi-toi-khong-gioi-tha-thinh-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222893","title":"Đức Tiến bất ngờ nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2023","description":"Diễn viên Đức Tiến bất ngờ về nước nhận giải thưởng 'Nghệ sĩ có trái tim nhân ái' 2023 sau một thời gian tích cực thực hiện các dự án thiện nguyện ở khắp mọi miền Tổ quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duc-tien-bat-ngo-nhan-giai-thuong-nghe-si-vi-cong-dong-2023-2222893.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/duc-tien-bat-ngo-nhan-giai-thuong-nghe-si-vi-cong-dong-2023-1838.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T23:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222848","title":"MC Thanh Bạch xuất hiện sau thẩm mỹ, xúc động nhắc về danh ca Ngọc Lan","description":"Ở tuổi 64, Thanh Bạch thấy an yên với cuộc sống hiện tại. Anh cậy nhờ thẩm mỹ để giữ vẻ ngoài trẻ trung hoạt động nghệ thuật, gặp gỡ khán giả.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-thanh-bach-xuat-hien-sau-tham-my-xuc-dong-nhac-ve-danh-ca-ngoc-lan-2222848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mc-thanh-bach-xuat-hien-sau-tham-my-xuc-dong-nhac-ve-danh-ca-ngoc-lan-1537.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222823","title":"Diva Hồng Nhung trẻ đến khó tin, Bảo Thanh chia sẻ bí quyết nhanh gầy","description":"Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ bí quyết nhanh gầy là ngày đi làm, tối về chăm con ốm. Còn diva Hồng Nhung vào 'vai' con gái trẻ đến khó tin.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-4-12-2023-hong-nhung-tre-den-kho-tin-bao-thanh-chia-se-cach-nhanh-gay-2222823.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/diva-hong-nhung-tre-den-kho-tin-bao-thanh-chia-se-bi-quyet-nhanh-gay-1435.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222819","title":"Vân Trang xin lỗi sau khi bị chỉ trích quảng cáo 'lố'","description":"Diễn viên Vân Trang cho biết sẽ cẩn trọng nội dung đăng trên mạng xã hội sau khi bị khán giả chỉ trích quảng cáo 'lố', thổi phồng công dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-trang-xin-loi-sau-khi-bi-chi-trich-quang-cao-lo-2222819.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/van-trang-xin-loi-sau-khi-bi-chi-trich-quang-cao-lo-1369.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222774","title":"Đan Trường và vợ cũ doanh nhân 8X: Chia tay vẫn đón sinh nhật cùng nhau","description":"Đan Trường và vợ cũ doanh nhân 8X Thủy Tiên dù đã ly hôn nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cặp đôi thường xuyên gặp nhau, thậm chí là tổ chức sinh nhật cùng người cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-truong-va-vo-cu-doanh-nhan-8x-chia-tay-van-don-sinh-nhat-cung-nhau-2222774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dan-truong-va-vo-cu-doanh-nhan-8x-chia-tay-van-don-sinh-nhat-cung-nhau-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222666","title":"Hoa hậu Đàm Lưu Ly đọ sắc 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai","description":"Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly hội ngộ “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai tại buổi tiệc của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Hoa hậu Đại dương Việt Nam Thu Uyên diện váy đen sang trọng dự sự kiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-ao-dai-dam-luu-ly-do-sac-nu-hoang-anh-lich-hien-mai-2222666.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-dam-luu-ly-do-sac-nu-hoang-anh-lich-hien-mai-1245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:53:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222606","title":"Quốc Trí giành á vương 3 tại Nam vương Du lịch Thế giới 2023","description":"MC Quốc Trí - đại diện Việt Nam giành danh hiệu á vương 3 cuộc thi Mister Tourism World – Nam vương Du lịch Thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-tri-gianh-a-vuong-3-tai-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-2222606.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quoc-tri-gianh-a-vuong-3-tai-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-813.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:41:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222564","title":"Vĩnh Thụy bí mật tổ chức đám cưới ở Đà Lạt cùng ái nữ đại gia","description":"Vĩnh Thụy và bà xã nắm tay tình tứ, chính thức tổ chức hôn lễ tại Đà Lạt trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-thuy-bi-mat-to-chuc-dam-cuoi-o-da-lat-cung-ai-nu-dai-gia-2222564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vinh-thuy-bi-mat-to-chuc-dam-cuoi-o-da-lat-cung-ai-nu-dai-gia-680.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222471","title":"Nhan sắc khó tin của nữ diễn viên vụt sáng thành sao nhờ lộ ảnh nóng","description":"TRUNG QUỐC - Hoắc Tư Yến từng được mệnh danh là \"tiên nữ của màn ảnh Trung Quốc\" nhưng lại có sự nghiệp không mấy thuận lợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-cua-hoac-tu-yen-dien-vien-noi-tieng-nho-lo-anh-nong-nam-17-tuoi-2222471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhan-sac-kho-tin-cua-nu-dien-vien-vut-sang-thanh-sao-nho-lo-anh-nong-149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222397","title":"Bức ảnh của hotgirl hào môn Tiên Nguyễn, mẹ Thủy Tiên và con dâu tương lai","description":"Bức hình xuất hiện mới đây của thành viên gia đình quyền lực này ngay lập tức gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyen-thuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-2222397.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyenthuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

