Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 40 lên sóng tối 10/6, Lương Thu Trang đã có một phân đoạn xuất thần. An Nhiên định cài người gọi đến chương trình Trạm cứu hộ trái tim đang phát sóng trực tiếp nhằm làm nhục Hà nhưng cô không ngờ mẹ chồng lại xuất hiện để minh oan cho Hà, khiến tình thế bị đảo ngược.

Quá thất vọng, An Nhiên về nhà ngồi chờ sẵn bà Xinh để chất vấn. Bức xúc vì mọi kế hoạch đổ bể, mẹ chồng lại "quay xe" bênh vợ cũ của Nghĩa, An Nhiên đã trút giận lên bà Xinh. Không chỉ chì chiết, đẩy mẹ chồng xuống ghế để dằn mặt, An Nhiên còn tự tát vào mặt mình rồi đổ tội cho mẹ chồng bạo hành mình.

Cảnh phim An Nhiên trút giận lên mẹ chồng đã được Lương Thu Trang và NSND Mỹ Uyên diễn xuất sắc.

Ngay sau khi tập phim phát sóng, VTV đã tung đoạn phim hậu trường phân cảnh này với diễn xuất lên đồng của Lương Thu Trang. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đã thể hiện xuất sắc sự bế tắc và điên loạn của An Nhiên khi nhân vật gần như không kiểm soát được hành vi của mình. Từ ánh mắt, lời thoại đến cử chỉ, Lương Thu Trang đều thể hiện rất đạt.

"Trang diễn giỏi thật, diễn hay và xinh nữa. Phim hay là nhờ có Trang"; "Một phân đoạn diễn xuất quá đỉnh của Lương Thu Trang"; "Phim này Lương Thu Trang diễn đạt và hay nhất"; "Quá xuất thần"; "Công nhận xem đoạn này Lương Thu Trang diễn đỉnh thật"; "Khán giả càng ghét An Nhiên bao nhiêu thì Lương Thu Trang càng thành công rực rỡ với vai diễn bấy nhiêu"... là bình luận của khán giả.

Lương Thu Trang tự tát vào mặt mình như lên đồng.

Tuy nhiên để có phân đoạn xuất sắc như vậy, ngoài thực lực của Lương Thu Trang còn phải kể đến sự phối hợp và trợ giúp xuất sắc của NSND Mỹ Uyên. Đàn chị cùng trao đổi với Lương Thu Trang từng nét diễn và nói sẽ diễn nương theo diễn xuất của cô khiến Lương Thu Trang càng thể hiện ấn tượng.

Sau khi hoàn thành đúp quay đầu, ê-kíp hỏi Lương Thu Trang có vỡ hàm không, chỉ lo cô tát trượt vào mũi. Trong khi đó, nữ diễn viên kêu đau vì tự tát vào mặt quá mạnh.

Quỳnh An

Ảnh, clip: VTV