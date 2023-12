Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc” trên địa bàn trọng yếu, trọng điểm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước. Bộ Tự lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức chuỗi các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn xã Leng Su Sìn.

Tại chương trình lần này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức chuỗi các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn gồm: thăm hỏi, tặng quà cho trưởng bản và người có uy tín; công an xã; trao tặng phòng học; công trình khu vui chơi; thư viện sách; tặng xe đạp, ti vi, máy lọc nước, áo đồng phục mùa đông; nhu yếu phẩm sinh hoạt và đồ dùng học tập cho điểm trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở; tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân và trao tặng 1 số thiết bị y tế cho Phòng khám đa khoa khu vực Leng Su Sìn, với tổng nguồn lực hơn gần 700 triệu đồng.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao tặng quà cho học sinh trường THCS Leng Su Sìn

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khánh thành, bàn giao thư viện sách cho trường PTDT bán trú tiểu học Leng Su Sìn

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu- Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, thông qua các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện an sinh xã hội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức hơn 200 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, về vấn đề an ninh, trật tự, nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch. Hơn 100 hoạt động hướng về các vùng sâu, vùng xa; 20 hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

"Trong các chương trình, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã xây mới, bàn giao 37 Ngôi nhà 19/8, nhà tình nghĩa; xây mới, bàn giao 12 điểm trường, 6 phòng học, 45 sân chơi, nhận hỗ trợ, nuôi 175 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tặng 10 quyển sổ tiết kiệm", Thiếu tướng Lê Ngọc Châu cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho bà con

Ngoài ra, trong các hoạt động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng tổ chức 200 chương trình thắp nến tri ân và trao tặng hơn 2.952 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, với tổng nguồn lực hơn 9 tỷ đồng, góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống, an tâm tư tưởng; tạo sự lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội, để lại ấn tượng đẹp, hình ảnh nhân văn về người chiến sỹ Cảnh sát cơ động tận tụy hết lòng phục vụ nhân dân.