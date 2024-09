Cà Mau:

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, CÐS không chỉ đơn thuần là việc áp dụng các công nghệ mới mà còn là quá trình tái cấu trúc, thay đổi phương thức hoạt động, tạo ra những giá trị mới.

Hiện thực hoá Nghị quyết 05/NQ-TU ngày 14/7/2022 của Tỉnh uỷ, Quyết định 1929/QÐ-UBND ngày 1/8/2022 của UBND tỉnh về CÐS của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, là một trong những đơn vị chủ lực tại địa phương với tiềm lực về nhân lực công nghệ cao, làm chủ công nghệ, Viettel Cà Mau đã đồng hành cùng tỉnh tiên phong, đột phá, thực hiện nhiều giải pháp số.

Trong đó, nổi bật là giải pháp giám sát và quản lý tàu cá trong chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), hiện đã nhân rộng ra 28 tỉnh ven biển. Ðây là một trong những giải pháp quan trọng để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Sông Ðốc có đội tàu cá hùng hậu được quản lý bằng phần mềm phòng chống khai thác bất hợp pháp IUU.

Cùng với đó là Hệ thống cảnh báo chống cháy rừng cho ngành nông nghiệp, nhằm bảo vệ tài nguyên quốc gia ở rừng U Minh Hạ; Hệ thống báo cáo thông tin đến Chính phủ cho UBND tỉnh... giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, giúp lãnh đạo tỉnh có cái nhìn toàn diện về tình hình hoạt động, sự phát triển của từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương; giải pháp giám sát an ninh cho Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và công an các huyện/thành phố; giám sát thông tin trên không gian mạng (Reputa) - Bảo vệ an toàn và toàn vẹn dữ liệu, xử lý khủng hoảng truyền thông. Triển khai Trục cơ sở dữ liệu học bạ số cho ngành giáo dục, thực hiện mục tiêu năm học 2024-2025 xoá học bạ giấy.

Ðặc biệt, đơn vị đã và đang triển khai chương trình Xã chuyển đổi số tại 28 xã/thị trấn trên trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Trần Văn Thời triển khai 3 xã (Khánh Bình Tây, Khánh Hải và Khánh Lộc).

Là 1 trong 9 huyện, thành phố đầu tiên của tỉnh được ký kết hợp tác về các giải pháp CÐS, huyện Trần Văn Thời đang kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng số, đáp ứng mục tiêu CÐS. Ông Nguyễn Thế Châu, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, chia sẻ: “Thực hiện chủ trương CÐS của tỉnh, thời gian qua, việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển chính quyền số, xã hội số, kinh tế số trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu về CÐS còn chậm, chưa được như kỳ vọng”.

Ông Lâm Văn Phú, Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin, Phó trưởng ban Chỉ đạo CÐS huyện, thông tin, hiện nay huyện còn nhiều khó khăn, hạn chế như hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giám sát bộ phận một cửa và môi trường đã sử dụng trong thời gian dài dẫn đến tình trạng xuống cấp, cần nâng cấp đầu tư mới; trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến tại 15 điểm cấp huyện, xã được đầu tư và hoạt động đến nay đã 7 năm, xuống cấp. Về giải pháp an toàn thông tin an ninh mạng, hiện nay phần lớn các trang thiết bị máy tính tại UBND huyện đang cài đặt hệ điều hành và các ứng dụng không có bản quyền nên tồn tại rất nhiều lỗ hổng bảo mật, nguy cơ mất an toàn thông tin dữ liệu cao. Ngoài ra, về số hoá lưu trữ hồ sơ điện tử, Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện đang lưu trữ và bảo quản hồ sơ giấy theo phương pháp thủ công làm cho việc tìm kiếm, chia sẻ thông tin gặp nhiều khó khăn.

Xác định "CÐS không phải là đích đến mà là một hành trình dài đòi hỏi sự chung tay của người dân, doanh nghiệp", UBND huyện Trần Văn Thời đã ký kết hợp tác cùng Viettel Cà Mau về CÐS ở 3 nhóm giải pháp: phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Trong đó, phối hợp khảo sát, đánh giá lại và đầu tư các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giám sát bộ phận một cửa và giám sát môi trường; điểm hội nghị trực tuyến; lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng; giám sát, phân tích thông tin trên môi trường mạng; số hoá và lưu trữ hồ sơ điện tử; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh, điện năng lượng mặt trời. Ở nhóm giải pháp kinh tế số, hai bên ký kết hợp tác về thanh toán không dùng tiền mặt; Hợp đồng điện tử; Du lịch thông minh. Riêng với nhóm giải pháp xã hội số, Viettel sẽ phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời lắp đặt wifi công cộng, wifi marketing; dịch vụ di động (mạng 4G - chữ ký số cá nhân - thanh toán không tiền mặt)...

Hiện nay huyện Trần Văn Thời còn nhiều khó khăn do các hệ thống camera giám sát Bộ phận Một cửa đã sử dụng trong thời gian dài, dẫn đến tình trạng xuống cấp, cần nâng cấp đầu tư mới. (Ảnh chụp tại Bộ phận Một cửa UBND huyện).

Ông Nguyễn Thế Châu mong muốn: “Về nhóm giải pháp kinh tế số thanh toán không dùng tiền mặt, đề xuất Viettel Cà Mau tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu các ứng dụng liên quan để người dân, doanh nghiệp biết, hiểu và dùng thử, bằng cách triển khai các chương trình khuyến mãi, nhằm kích cầu người dân sử dụng các sản phẩm công nghệ, thúc đẩy CÐS trên địa bàn huyện. Ðối với Du lịch thông minh, Viettel Cà Mau có thể cung cấp các dự án đã triển khai các nhóm giải pháp phát triển du lịch thông minh để huyện định hướng xây dựng phát triển du lịch thông minh trong thời gian tới”.

Ngoài ra, về dịch vụ di động, hiện nay trên địa bàn huyện đã phủ sóng 4G Viettel 100%, nhiều người dân đã và đang dùng mạng 4G của Viettel có tích hợp cài đặt thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số cá nhân. Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 10 ngàn chữ ký số cho người dân, riêng huyện Trần Văn Thời có gần 1 ngàn chữ ký số. Do vậy, đề xuất Viettel có chính sách đặc biệt về di động dành cho huyện để người dân có thể sử dụng và hưởng lợi từ chính sách này, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng mạng 4G, đẩy nhanh quá trình CÐS cho người dân. Ðồng thời, triển khai thí điểm 5G cho thị trấn Sông Ðốc và Trần Văn Thời; lắp đặt 13 thiết bị mạng wifi marketing miễn phí.

Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm, Giám đốc Viettel Cà Mau, nhấn mạnh: “Với vai trò là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam, Viettel Cà Mau cam kết sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình hiện đại hoá, nâng cao năng lực công nghệ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, giúp cải thiện hiệu quả quản lý, điều hành của địa phương cũng như của tỉnh trong thời gian tới”.

Theo Hồng Nhung (Báo Cà Mau)