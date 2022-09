Doanh nghiệp của ông Bùi Thành Nhơn vay ngân hàng ngoại thêm gần 600 tỷ đồng

Nghị quyết HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) vừa thông qua khoản vay ngắn hạn 10 triệu USD (tương đương khoảng 240 tỷ đồng) của The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Singapore và khoản vay 350 tỷ đồng của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC.

Đồng thời, nghị quyết cũng thông qua việc góp vốn vào Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức với số tiền 350 tỷ đồng.

Như vậy, nghị quyết này cho thấy NVL đang trong quá trình huy động số vốn lên tới vài trăm tỷ đồng để thực hiện một số dự án trọng điểm, ngoài các khoản vay trên còn huy động thông qua kênh trái phiếu và phát hành thêm cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 25/8, NVL gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kế hoạch phát hành thêm gần 483 triệu cổ phần, tương đương gần 4.830 tỷ đồng, từ nguồn vốn thặng dư cổ phần, tương đương tỷ lệ 24,5% cho cổ đông hiện hữu. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NVL sẽ được nhận 0,245 cổ phiếu mới.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NVL tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD). Nguồn vốn phát hành đến từ thặng dư cổ phần tại Báo cáo tài chính kiểm toán riêng 2021, trị giá khoảng hơn 5.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý II/2022, NVL đã hoàn tất nhận 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư Warburg Pincus sau khi phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7/2021.

Tới cuối quý II/2022, tổng tài sản của Novaland đạt hơn 239 nghìn tỷ đồng (gần 10 tỷ USD), tăng 18,6% so với đầu năm. Vay nợ cũng tăng mạnh thêm gần 7.000 tỷ đồng, lên gàn 68,6 nghìn tỷ đồng.

NVL gần đây đẩy mạnh đầu tư phát triển nhiều dự án bất động sản, như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và nhận chuyển nhượng các dự án; đồng thời, mở rộng sang những lĩnh vực mới là bất động sản khu công nghiệp. Doanh nghiệp của ông Nhơn đang nghiên cứu, đầu tư thêm tại các địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.