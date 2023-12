Nghệ An:

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An ngày 26/12 cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát về tiền lương, thưởng Tết ở các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn.

Trong đó, có 13 công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 21 công ty có cổ phẩn, vốn góp chi phối của Nhà nước, 8.895 doanh nghiệp dân doanh và 75 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các công nhân làm việc tại Nhà máy may An Hưng ở huyện Yên Thành. (Ảnh: Trần Mạnh)

Về thưởng Tết, năm 2023, các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi sản xuất kinh doanh, do đó một số doanh nghiệp dự kiến trả thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch 2024 bình quân là 1 triệu đồng. Mức tiền thưởng cao nhất là 99,5 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp dự kiến thưởng cho người lao động Tết âm lịch 2024 là 3,58 triệu đồng/người (giảm 15% so với Tết Nguyên đán Quý Mão), cao nhất là 80 triệu đồng/người (bằng mức thưởng so với năm 2022), thấp nhất là 150 nghìn đồng/người.

Trong đó, khối các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 34 triệu đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150 nghìn đồng/người; khối công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người, bình quân 1,6 triệu đồng/người, thấp nhất 300 nghìn đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người, bình quân 2,7 triệu đồng/người, thấp nhất 150 nghìn đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người, bình quân 5,3 triệu đồng/người, thấp nhất 150 nghìn đồng/người.

Hiện tổng số lao động ở khối doanh nghiệp dân doanh có hơn 30.000 người. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở Nghệ An là gần 14.000 lao động, dự kiến có mức thưởng Tết nêu trên.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp khác ở địa phương này chưa công bố mức thưởng Tết cho người lao động.

Về tiền lương bình quân, các doanh nghiệp trả cho người lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 6,63 triệu đồng/người/tháng (tăng 5% so với mức tiền lương bình quân năm 2022). Tiền lương doanh nghiệp trả cao nhất cho một số vị trí việc làm là 95 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất là 3,25 triệu đồng.