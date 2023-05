Hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính với hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp chủ đạo trong công tác quản lý thuế với việc xây dựng và tạo lập kho cơ sở dữ liệu để đối chiếu, phân tích rủi ro với độ an toàn, chính xác cao cho cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử mang lại hiệu quả cao cho các công ty trong việc quản lý và kê khai chứng từ trong quá trình thực hiện các giao dịch thương mại. Lập hóa đơn điện tử cho phép tự động hóa các công việc tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi như nhập dữ liệu, đối sánh và phê duyệt.

MobiFone đưa ra giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tối ưu hoá hoạt động, hỗ trợ cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh tạo lập, xuất và quản lý phát hành hoá đơn điện tử hiệu quả.

MobiFone Invoice đáp ứng đầy đủ quy định của Nhà nước về quản lý hoá đơn. Giải pháp được cập nhật liên tục theo các quy định pháp luật mới nhất để đảm bảo tính pháp lý cho hóa đơn, thuận tiện và đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng.

Giải pháp MobiFone Invoice giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ, truyền nhận hóa đơn điện tử lên Cơ quan Thuế theo quy định pháp luật một cách nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật. Đồng thời, giải pháp còn dễ dàng tích hợp với nhiều phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp đồng bộ hoá các hoạt động.

Đội ngũ CSKH chuyên nghiệp được chuyên môn hoá giúp giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp 24/7 khi sử dụng giải pháp MobiFone Invoice.

Theo số liệu của MobiFone tại các doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng 6 triệu hóa đơn trên MobiFone Invoice, trước khi triển khai giải pháp của MobiFone, nếu sử dụng hóa đơn giấy, những doanh nghiệp này có thể mất tới hàng tỉ đồng tiền in ấn, vận chuyển, lưu trữ... Sau khi sử dụng MobiFone Invoice, mỗi doanh nghiệp chỉ chi khoảng hơn 300 triệu đồng cho các hoạt động liên quan đến hóa đơn. Đồng thời, các doanh nghiệp chỉ cần 1 nhân sự sử dụng phần mềm, thay vì 3 nhân sự như trước đây.

Đại diện CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Việc sử dụng giải pháp MobiFone Invoice giúp công ty cắt giảm được khá nhiều thời gian và chi phí cho vận hành, nhờ đó chúng tôi tập trung nguồn lực vào các công việc liên quan đến chuyên môn chính”.

Thủ tục giấy tờ là chi phí tốn kém hàng đầu trong bất kỳ tổ chức nào. Không chỉ các khoản tiền mua giấy tờ, mực in, máy in, không gian, thiết bị lưu trữ, thời gian tìm kiếm thông tin từ các văn bản giấy cũng là vấn đề đau đầu của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất nhân sự.

MobiFone Smart Office được biết đến là bộ giải pháp số hóa văn phòng hàng đầu hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số. Giải pháp sở hữu kho tính năng đa dạng, số hóa các tác vụ văn phòng giúp doanh nghiệp tổ chức quản lý, điều hành hoạt động văn phòng, các quy trình nghiệp vụ hành chính một cách nhanh gọn và hiệu quả trên một nền tảng hợp nhất.

Sau khi triển khai giải pháp Smart Office của MobiFone (eOffice và eCabinet), mọi văn bản trình ký, giấy tờ nội bộ đều được số hóa, tiết kiệm thời gian và nhân sự đáng kể cho Tổng Công ty (TCT) Thuốc lá Việt Nam.

Đại diện MobiFone chia sẻ, việc triển khai giải pháp Smart Office giúp tiết kiệm 90% thời gian hao phí cho công việc hành chính của TCT Thuốc lá Việt Nam: “Thời gian dành cho việc nộp đơn, sắp xếp và tìm kiếm tài liệu giấy nên được tối ưu để nhân sự tập trung cho những công việc hiệu quả hơn hay những dự án tạo ra doanh thu. Việc số hóa toàn bộ dữ liệu lên phần mềm hỗ trợ nhân viên tìm kiếm thông tin nhanh chóng chỉ với 1 nút bấm, thay vì chật vật tìm kiếm hàng tập giấy tờ chất đống trong tủ tiêu tốn rất nhiều thời gian”.

Bên cạnh việc nâng cấp văn phòng khang trang và hiện đại hơn nhờ tiết kiệm không gian lưu trữ giấy tờ, TCT Thuốc lá Việt Nam có thể tiết kiệm nhiều loại chi phí khác khi sử dụng mô hình Văn phòng không giấy như: Giảm thiểu tối đa chi phí cho giấy tờ, máy in, mực in, bưu phí; Cắt giảm không gian lưu trữ tài liệu giấy; Các loại chi phí thất thoát do rủi ro…

Sau 1 năm đầu sử dụng eOffice, TCT Thuốc lá Việt Nam đã xử lý: 2.729 văn bản đến, 1.192 văn bản đi, 10 loại văn bản ký số điện tử toàn trình theo luồng của TCT.

Ngoài ra giải pháp phòng họp không giấy tờ eCabinet phù hợp với mô hình đoàn thể, chuyên biệt hơn các sản phẩm họp trực tuyến trên thị trường hiện nay. TCT đã thực hiện hơn 50 cuộc họp hoàn toàn sử dụng hệ thống eCabinet.

Đại diện MobiFone cho biết thêm, hiện nay, có hơn 8.000 doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn sử dụng MobiFone Smart Office. Bên cạnh tính năng sản phẩm phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong hoạt động điều hành doanh nghiệp thì giá cả và hình thức thanh toán dịch vụ linh hoạt cũng hấp dẫn các doanh nghiệp trong nước.

Doãn Phong