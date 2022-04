Doanh nghiệp trẻ nắm bắt công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh

Giải bài toán kinh doanh sản phẩm số bằng công nghệ

Thời đại công nghệ là thời đại mà sự sáng tạo và đột phá lên ngôi. Trong thời gian giãn cách vì đại dịch Covid-19, nhu cầu giải trí, thư giãn ngay tại nhà tăng lên, ứng dụng sách nói Voiz FM đã nhận được nhiều sự ủng hộ với sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng người dùng lẫn doanh thu.

CEO Lê Hoàng Thạch coi công nghệ là bí quyết để tạo nên lợi thế cạnh tranh

Thị trường rộng mở với nhiều tiềm năng, nhưng có một thách thức khiến CEO Voiz FM Lê Hoàng Thạch đau đầu là việc sản phẩm ngách như sách nói đòi hỏi nhiều tính năng mới mẻ để thu hút người dùng, dẫn đến việc phải tối ưu hóa chi phí mới có thể sinh ra lợi nhuận.

Để giải quyết vấn đề này, Voiz FM đang trong quá trình sáng tạo và hoàn thiện công nghệ giọng đọc trí tuệ nhân tạo (AI Voice). Điều này giúp rút ngắn thời gian và chi phí sản xuất nội dung, đồng thời phục vụ nhu cầu chọn giọng nói theo sở thích của người dùng, giúp nâng cao trải nghiệm sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh.

Công nghệ AI Voice đòi hỏi hệ thống thiết bị công nghệ cao để thực hiện

Nâng cao hiệu suất làm việc nhờ sản phẩm công nghệ HP

Muốn số hóa khối lượng thông tin khổng lồ từ hàng triệu đầu sách, Voiz FM rất cần hệ thống hạ tầng công nghệ cao có cấu hình mạnh mẽ và vận hành ổn định. Với những yêu cầu này, CEO Lê Hoàng Thạch đã lựa chọn các sản phẩm công nghệ của HP.

Là doanh nghiệp kinh doanh về sách, Voiz FM cần máy in màu chất lượng tốt vì nhu cầu duyệt bìa sách. Và máy in màu đa chức năng HP Color Laser MFP 179fnw là một sự lựa chọn tối ưu khi nó giống như một phiên bản máy photocopy thu nhỏ với đầy đủ các chức năng in ấn, scan, copy và fax. Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, tốc độ in nhanh, chất lượng in màu laser sắc nét, mặt khác chi phí thấp phù hợp với các doanh nghiệp startup như Voiz FM.

HP Color Laser MFP 179fnw trang bị khay nạp tự động cho phép scan, fax tài liệu lên tới 40 trang

Dòng máy in này hỗ trợ sử dụng với ứng dụng di động HP Smart cho phép người dùng dễ dàng in từ bất cứ nơi đâu, scan tài liệu để in từ xa hoặc tải lên mạng bằng điện thoại có kết nối internet. Ngoài ra, các máy in thuộc dòng Color Laser 100 của HP còn đáp ứng được các nhãn sinh thái Energy Star hoặc Blue Angel giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe người dùng.

Đối với máy tính, CEO Lê Hoàng Thạch tin tưởng trang bị dòng máy laptop ProBook 400 G8, dòng máy tính để bàn ProDesk 400 cùng với màn hình HP dòng E. Đây là những sản phẩm được cân nhắc kỹ càng theo các tiêu chí về hiệu năng, tính bảo mật, đồng thời có chi phí hợp lý để trang bị đồng bộ cho đội ngũ nhân viên.

Dòng laptop ProBook 400 G8 được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 11, đi kèm với đồ họa tích hợp Iris Xe mang đến hiệu năng và hiệu suất đồ họa vượt trội, giúp xử lý mọi tác vụ công việc một cách mượt mà.

HP ProBook 400 series G8 đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H

Trong khi đó, dòng máy tính để bàn ProDesk 400 nhỏ gọn nhưng cực kỳ mạnh mẽ, có nhiều cổng kết nối đa dạng và đặc biệt là tính linh hoạt hỗ trợ nâng cấp theo nhu cầu sử dụng gia tăng khi doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, giúp tối ưu vòng đời của khoản đầu tư.

Đi kèm với máy tính để bàn là màn hình HP dòng E cho phép tăng không gian xử lý công việc, từ đó tăng cường hiệu suất làm việc, đồng thời có tính năng bảo vệ mắt bằng công nghệ HP Eye Ease, giảm ánh sáng xanh trong khi vẫn đảm bảo độ chính xác màu, rất phù hợp với công việc phải đọc các đầu sách liên tục tại Voiz FM.

Màn hình HP dòng E giúp công việc duyệt đầu sách được hiệu quả hơn

Nắm giữ bản quyền của hàng ngàn đầu sách, Voiz FM rất cần hệ thống bảo mật cao. Dòng máy tính HP Pro có trang bị tính năng Sure Start - BIOS tự động phục hồi sau các tấn công, Sure Run - bảo vệ và duy trì hoạt động của các tính năng phòng thủ quan trọng, Sure Click - bảo vệ máy khỏi những tệp tin có chứa mã độc khi lướt web hay duyệt email, và tùy chọn màn hình chống nhìn trộm Sure View giúp bảo vệ thông tin quan trọng khi làm việc nơi công cộng.

Nhờ các thiết bị công nghệ của HP, đội ngũ nhân viên Voiz FM dễ dàng xử lý khối lượng công việc đồ sộ hàng ngày để cho ra đời nhiều sản phẩm mang tính sáng tạo phục vụ người dùng ngày một tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm máy tính xách tay HP ProBook 400 tại: https://www.hp.com/vn-vi/laptops/business/probooks.html và các dòng máy in HP dành cho doanh nghiệp tại: https://www.hp.com/vn-vi/printers/get-real-small-business/index.html

Ngọc Minh