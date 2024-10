Chiều 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phùng Mạnh Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường La cho biết, địa phương đang khảo sát, lập dự án di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tại xã Nậm Giôn đến địa điểm mới an toàn.

Cụ thể, theo báo cáo của UBND huyện Mường La, từ năm 2022, 2023 trên địa bàn bản Huổi Tao (xã Nậm Giôn) có các vết nứt nhỏ.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 9/2024 đến nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 trên địa bàn bản Huổi Tao có mưa to đến rất to làm đứt, gãy tầng địa chất, xuất hiện các vết nứt dài dọc sườn đồi khu đồi Pá Chóp phía trên bản, chiều dài vết nứt khoảng hơn 200m tạo thành cung trượt rất lớn.

Vết nứt nằm ở trên cao cách khu dân cư khoảng 600m có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến 33 hộ dân với 136 nhân khẩu, 1 nhà lớp học và 1 nhà văn hóa bản ở dưới chân đồi.

Đoàn công tác của huyện Mường La kiểm tra, nắm tình hình tại khu vực đồi Pá Chốc, bản Huổi Tao, xã Nậm Giôn. Ảnh: Báo Sơn La

Ngay sau khi nắm tình hình, đoàn công tác của huyện Mường La đã đến kiểm tra và yêu cầu cấp ủy chính quyền xã Nậm Giôn chủ trì theo dõi sát sao diễn biến sạt lở, triển khai nhiều tổ công tác ứng trực thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm để sẵn sàng ứng phó.

Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, sẵn sàng sơ tán, di dời người và tài sản khi có tình huống nguy hiểm.

Theo ông Hiệp, hiện nay trên địa bàn huyện Mường La có khoảng 10 điểm xuất hiện vết nứt. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Mường La xuất hiện thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa to, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người, nhà cửa, giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Mường La xuất hiện thời tiết cực đoan, lực lượng chức năng đang lập lán để di dời người. Ảnh: Báo Sơn La

Qua rà soát, thực địa nơi ở của các hộ dân có hiện tượng nứt nền nhà, UBND huyện Mường La đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát, lập dự án di chuyển các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến địa điểm mới, đảm bảo an toàn để các hộ gia đình yên tâm sinh sống, lao động sản xuất.

Đến nay, huyện Mường La đã di dời và lên phương án di dời khẩn cấp gần 80 hộ dân. Đồng thời, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La bổ sung 9 dự án khẩn cấp với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng để triển khai khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.