Đổi mới sáng tạo - ‘mã gen’ làm nên hấp lực của những đô thị tương lai

“Mã gen” thịnh hành của thế giới

Đổi mới, sáng tạo đã trở thành một từ khóa phổ biến cho sự thành công, tạo hiệu quả kinh tế của nhiều mô hình đô thị phát triển bền vững, thông minh trên thế giới.

Tại Trung Quốc, Thâm Quyến được xem là động lực thúc đẩy chiến lược "Made in China 2025" biến Trung Quốc thành một siêu cường công nghệ; hướng đến trở thành hình mẫu phát triển chất lượng cao, trung tâm sáng tạo và kinh doanh có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Hiện nay, bên cạnh là “thủ phủ” của những tập đoàn công nghệ lớn tại Trung Quốc như Huawei, Oppo, Tencent, TCL, Thâm Quyến còn là nơi Foxconn, hãng lắp ráp iPhone đặt 2 nhà máy lớn. Trong mắt giới đầu tư, Thâm Quyến được xem là “nơi tốt nhất thế giới về phần cứng”. Thành phố có đến 10 kỳ lân được thành lập trong thập kỷ qua. Hầu hết các kỳ lân đều nằm ở quận Nanshan nơi quy tụ các viện nghiên cứu của các trường đại học danh tiếng và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Trụ sở nhà cung cấp trò chơi điện tử hàng đầu thế giới Tencent tại Thâm Quyến

Một ví dụ khác, Toronto, Canada được The New York Times đánh giá là “điểm sáng” trên bản đồ của các đại gia công nghệ và giới đầu tư. Toronto là cái nôi của Trung tâm đổi mới sáng tạo Cisco và khoảng 30% doanh nghiệp công nghệ của Canada. Các công ty này có doanh thu khoảng 52 tỷ USD/năm và đóng góp không nhỏ vào giá trị kinh tế của thành phố. Tháng 2 vừa qua, Microsoft đã mở một văn phòng làm việc ở trung tâm thành phố. Trong khi đó, những ông lớn công nghệ Mỹ như Apple, Amazon, Google hay Pinterest cũng đã sẵn sàng quy tụ về đây. Theo báo cáo từ CBRE, Toronto hiện là trung tâm công nghệ lớn thứ ba ở khu vực Bắc Mỹ, chỉ xếp sau New York và Silicon Valley. Đây là nơi thậm chí có nhiều nhân viên trong lĩnh vực công nghệ hơn cả Chicago, Los Angeles, Seattle và Washington D.C.

Theo báo cáo từ Cục phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, ước tính trung bình hàng năm nền kinh tế số đạt mức tăng trưởng đến 5,6%, con số này gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ với mức 1,5%. Sự bùng nổ của kinh tế số cũng dẫn tới thực tế: các trung tâm đổi mới sáng tạo nơi quy tụ đông đảo các công ty, startup và các nhân sự chất lượng cao ngày càng trở thành “miền đất hứa”, một mô hình đô thị mới hấp dẫn.

DNA đổi mới sáng tạo được đem về đảo Ngọc

Tại Phú Quốc - thành phố đảo đang trên lộ trình trở thành một “Singapore thứ 2 của châu Á”, mô hình “quận đổi mới sáng tạo” cũng được Tân Á Đại Thành - Meyland hướng tới tại Crystal City - cửa ngõ dự án đại đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, phường An Thới.

Phối cảnh minh họa Crystal City

“Với mô hình đô thị đổi mới sáng tạo, Crystal City không chỉ đi đúng với xu hướng phát triển đô thị bền vững của thế giới mà hơn hết, Crystal City còn được kỳ vọng sẽ trở thành một Silicon Valley tiêu biểu của Việt Nam và là điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ “miền đất hứa” của giới công nghệ, sáng tạo và khởi nghiệp trong và ngoài nước”, đại diện Meyland chia sẻ.

Dự án “Quận đổi mới sáng tạo” này sẽ sở hữu một Innovation Hub (tổ hợp đổi mới sáng tạo) 2500m2 với co-working space, thư viện sách lớn nhất đảo, trung tâm R&D, các ngân hàng ý tưởng, vườn ươm sáng kiến hay các sự kiện triển lãm sáng tạo… cùng hệ thống phòng họp, nghỉ ngơi miễn phí.

Crystal City sẽ là không gian lý tưởng của cộng đồng khởi nghiệp. Ảnh minh họa

Đặc biệt, với Crystal City, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành - Meyland còn tiên phong xây dựng chuẩn sống tinh khiết, vùng tri thức đầu tiên tại đảo Ngọc. Cụ thể, dự án sẽ sở hữu 1 tổ hợp cơ quan hành chính, 2 trung tâm thương mại tài chính cùng hệ thống 4 trường liên cấp nội khu, 2 trường quốc tế ngoại khu, 3ha cây xanh cảnh quan khắp nội khu; 5000m2 mặt nước hồ điều hòa cùng 2 công viên cây xanh chủ đề và 78 tiểu công viên nội khu.

Việc kiến tạo sức sống thương mại cho toàn dự án còn đến từ quy hoạch thông minh với vòng lặp giao thông ấn tượng, các shophouse có thiết kế thấp tầng, hai mặt tiền, đa dạng công năng. Tất cả tạo nên một vòng tròn tiện ích khép kín, bổ trợ lẫn nhau và đáp ứng được đa dạng nhu cầu sống - nghỉ ngơi - học tập - làm việc và chăm sóc sức khỏe của cư dân tương lai.

Ngoài ra, nằm trọn giữa tâm điểm của những tuyến đường quan trọng như đại lộ trung tâm An Thới (36m), đại lộ ĐT 975 (62m), đường dạo bộ ven biển bãi Trường, cư dân Crystal City và du khách có thể dễ dàng di chuyển đến sân bay quốc tế, trung tâm đảo hay các khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch nổi tiếng của đảo Ngọc.

Với những lợi thế vượt trội đó, các cư dân tương lai của “quận đổi mới sáng tạo” dễ dàng khởi nghiệp với các mô hình kinh doanh co-working space; F&B; lưu trú hay sản phẩm, thiết bị giáo dục… để phục vụ nhu cầu của cư dân và cả khách du lịch.

Quốc Tuấn