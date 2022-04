Đội siêu xe hàng trăm tỷ đồng đổ bộ về Thái Nguyên

Nằm bên lề một cuộc thi người đẹp tại Thái Nguyên kéo dài từ ngày 12 đến 24/4, dàn siêu xe, xe sang lên tới 20 chiếc đã đổ về đây để tụ hội cùng các mỹ nhân. Có thể nói, sự kiện này gần như quy tụ những chiếc xe hấp dẫn nhất của giới chơi xe miền Bắc kể từ sau khi Car & Passion tổ chức ở Hà Nội năm 2019.

Từ trái qua phải là Mclaren 720S, Ferrari F8 Spider (chiếc thứ 4 tại Việt Nam), Lamboghini Aventador, Ferrari 488, Mclaren 765LT.

Có thể điểm danh tại sự kiện là dàn siêu xe với những cái tên đình đám trên đất Việt hiện nay là McLaren 765LT màu cam Nardo, McLaren 720S coupe màu đỏ Memphis, Ferrari F8 Spider thứ 4 tại Việt Nam với lớp áo màu vàng Giallo Modena, Ferrari 488 GTB màu đỏ Rosso Corsa, và chiếc Aventador độ body kit của Aventador 50 Anniversario.

Ở góc phía bên siêu sang, có thể kể đến Bentley Continental GT thế hệ mới màu trắng, Rolls-Royce Phantom VII series 2, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe.

Bên cạnh đó, lần đầu người xem ở Thái Nguyên được chứng kiến dàn xe sang cổ điển của thương hiệu Morgan với 2 cái tên chính là Plus Four và Plus Six. Mỗi chiếc có giá lăn bánh lên tới gần 10 tỷ đồng.

Bộ 3 siêu sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Phantom VII series 2 và sedan Ghost.

Bộ 3 SUV Rolls-Royce Cullinan với giá mỗi chiếc khởi điểm từ 32,382 tỷ đồng, nếu khách hàng thêm các tùy chọn xa xỉ khác thì giá lăn bánh có thể dao động từ 40 - 50 tỷ đồng

Dàn xe Morgan, dòng xe cổ điển hạng sang đến từ Anh quốc. Trong khoảng vài tháng trở lại đây đã xuất hiện số lượng nhiều xe Morgan nhập về Việt Nam, giá mỗi chiếc lăn bánh lên tới chục tỷ đồng.



Một chiếc Morgan Plus Four có giá khoảng 7 tỷ đồng, nếu thêm các phụ kiện giá có thể tăng thêm

McLaren 765LT là phiên bản hiệu suất cao của McLaren 720S và chỉ có 765 chiếc sản xuất trên toàn thế giới. Việt Nam có đến nay đã có 3 xe được nhập về. Dù giá bán của xe không được tiết lộ nhưng giới thạo xe cho rằng để lăn bánh cũng không dưới 30 tỷ đồng.

Lamboghini Aventador là mẫu siêu xe được nhiều người Việt biết đến nhờ số lượng đông đảo đại gia chơi xe có tiếng đã từng sở hữu.

Kể từ 2019 đến nay tại miền Bắc chưa có một sự kiện nào quy tụ các dòng siêu xe, do đó việc khoảng 20 chiếc xe chơi đổ về Thái Nguyên cùng dàn người đẹp ấn tượng đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương.

Đình Quý (ảnh Phạm Tiến Anh)

