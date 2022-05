Những năm đầu thập 1980 thế kỷ trước, nước Ý rúng động bởi sự lộng hành của các băng nhóm mafia. Lực lượng cảnh sát bắt tay vào các cuộc truy quét tội phạm. Những cuộc chiến giữa cảnh sát và các băng đảng gay go, những màn xả súng đẫm máu gây thiệt hại nặng nề cả người và của… Thực tế kinh hoàng đó được khắc họa rõ nét và chân thực nhất trong loạt phim hình sự Bạch tuộc.

La Piovra trong tiếng Ý có nghĩa là bạch tuộc nhưng cũng dùng để ám chỉ những loài khát máu như chính mafia.

Nội dung phim nói về cuộc đối đầu giữa thanh tra Corrado Cattani (Michele Placido) và tay trùm mafia Tano Cariddi (Remo Girone), đại diện cho cuộc chiến của giới cảnh sát và tư pháp chống lại các thế lực mafia và ủng hộ mafia. Bạch tuộc không phải tác phẩm đầu tiên về chủ đề mafia. Tuy nhiên, bộ phim đã gây tiếng vang lớn khi khơi dậy tinh thần đấu tranh của những người thực thi công lý ở Ý. Không thể phủ định rằng Bạch tuộc thành công như vậy một phần là nhờ nét diễn tự nhiên của diễn viên tài năng Michele Placido.

Sự nghiệp nghệ thuật lừng lẫy

Nam diễn viên Michele Placido sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông con ở thị trấn Ascoli Satriano, miền nam nước Ý. Ông đã phải kiếm sống khi còn rất trẻ, lăn lộn và làm đủ mọi công việc. Một thời gian, ông làm cảnh sát. Nhờ chính trải nghiệm quý giá này Michele Placido đã thể hiện vai diễn thanh tra Cattani trong Bạch tuộc trọn vẹn nhất.

Vai diễn thanh tra Cattani đưa Michele Placido lên đỉnh cao danh vọng.

Michele đi làm thường gửi tiền về giúp đỡ bố mẹ trang trải cuộc sống. Trong gia đình, ngoài ông ra còn có tám anh em đang tuổi ăn tuổi lớn. Trải qua nhiều khó khăn và vất vả là thế nhưng điều này không thể dập tắt ngọn lửa đam mê diễn xuất của ngôi sao tài năng này. Michele Placido quyết tâm theo học ở Học viện điện ảnh quốc gia Ý và Học viện Kịch nghệ.

Michele Placido lần đầu xuất hiện với tư cách là một diễn viên trong vở kịch Midsummer’s Night Dream (Giấc mộng đêm hè) năm 1969. Ông từng có cơ hội hợp tác với những vị đạo diễn nổi tiếng như Luca Ronconi và Giorgio Strehler. Khi còn trẻ, Michele Placido coi trọng nghệ thuật sân khấu hơn là điện ảnh. Song đồng lương quá ít ỏi của một nghệ sĩ sân khấu không đủ sống khiến Michele nhận lời mời hợp tác từ các đạo diễn điện ảnh.

Những vai diễn đầu tiên mang lại thành công cho Michele Placido là vai chính trong các phim hài tình cảm Romanzo popolare với nữ diễn viên Ornella Muti và phim Till Marriage Do Us Part với nữ diễn viên Laura Antonelli.

Dần dần, nam diễn viên bắt đầu say mê điện ảnh. Đến đầu những năm 1980, Michele quyết định thay đổi vai diễn người tình. Ông từ chối lời mời của các nhà làm phim tham gia những bộ phim hài nhẹ nhàng với cốt truyện tình yêu.

Ngoài ra, thành công của Placido đến với vai người lính Paolo Passeri trong Marcia trionfale (1976, do Bellocchio đạo diễn) giúp ông giành được giải David di Donatello - một giải thưởng điện ảnh danh giá của Ý. Hai năm sau, Michele giành giải Gấu bạc cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Berlin lần thứ 29 với vai diễn người công nhân đồng tính trong bộ phim bi kịch đầy tính châm biếm Ernesto (1978, của Samperi).

Dấu ấn thanh tra Cattani phim Bạch tuộc

Michele Placido xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình những năm 1970 nhưng năm 1983 đánh dấu sự khởi đầu của sự nổi tiếng truyền hình lớn nhất của ngôi sao. Ông đóng vai chính là một thanh tra cảnh sát điều tra Mafia trong loạt phim truyền hình Bạch tuộc (La piovra) của Damiano Damiani.

Hình ảnh thanh tra Cattani điển trai và nam tính hớp hồn biết bao cô gái.

Sự thành công vang dội của bộ phim và vai diễn đã ảnh hưởng rất lớn đến số phận của Placido và làm thay đổi cuộc đời ông. Bộ phim đã tạo tiếng vang lớn gây ấn tượng với khán giả nhiều nước trên thế giới, trong đó có khán giả Việt.

Đặc biệt hình tượng một vị thanh tra tài ba và điển trai đã làm trái triệu trái tim thiếu nữ tan vỡ thời bấy giờ. Trên đường phố, ai cũng nhận ra Michele Placido. Người ta gọi ông bằng tên nhân vật chính - thanh tra Corrado Cattani.

Sau khi tham gia 4 mùa phim, Michele Placido cảm thấy mệt mỏi và vất vả vì hình tượng mà mình đã tạo ra với sự kỹ lưỡng của nhà làm phim. Cuối cùng, nam diễn viên cũng rút khỏi bộ phim mà ông gắn bó trong một thời gian dài. Sau khi thanh tra Cattani biến mất, Bạch tuộc còn tồn tại được vài mùa nhưng không nhận được sự mến mộ như trước. Qua đó, có thể thấy sự đóng góp của Placido với vai diễn thanh tra Cattani vô cùng quan trọng với bộ phim.

Lấn sân làm đạo diễn

Sau một thời gian cống hiến nghệ thuật với tư cách là diễn viên, Michele Placido cảm thấy mệt mỏi khi bản thân đã có tuổi. Ở tuổi 44, Michele Placido lần đầu tiên thử sức mình trong tư cách là một đạo diễn phim. Ông chia sẻ rằng bản thân tìm thấy nhiều niềm vui trong các bộ phim hơn là làm diễn viên.

Michele Placido rất yêu nghề diễn nhưng cũng muốn thử sức ở vai trò là một đạo diễn

Tác phẩm đầu tay của ông là bộ phim Pummarò, sau đó xuất hiện một số phim khá thành công: Blood Friends, Common ero và những tác phẩm khác. Bộ phim Romanzo criminale (2005) của ông đã giành được giải thưởng điện ảnh quốc gia David Dantello cho kịch bản hay nhất do chính Michele Placido viết.

Các nhân vật trong phim của Michele Placido là những tên xã hội đen và tội phạm hoạt động ở Ý vào những năm 1970. Đến nay, người ta biết hơn 10 tác phẩm điện ảnh do ông đạo diễn. Nhưng không vì làm đạo diễn mà Michele Placido từ bỏ nghiệp diễn. Nam diễn viên tâm sự rằng ông vẫn yêu nghề diễn, nhất là trên sân khấu.

Đời tư phức tạp

Tuy là một ngôi sao tài năng và thành đạt nhưng cuộc sống gia đình của Michele Placido không thuận buồm xuôi gió. Cho tới nay, nam diễn viên trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người vợ đầu tiên của nam diễn viên là Ilaria Lezzi, họ kết hôn khi ông mới bước vào nghề diễn viên sân khấu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu tiên của Placido kết thúc nhanh chóng.

Sau đó, tài tử sinh năm 1946 tái hôn với nữ diễn viên Simonetta Stefanelli, người từng đóng vai chính trong phim Bố già. Hai người chia tay nhau khi đã có 3 người con năm 1994. Con gái cả của ông là Violante Placido sinh năm 1976 sau này cũng trở thành diễn viên và thường xuất hiện trong các bộ phim do bố làm đạo diễn.

Trước khi ly hôn, ngôi sao đình đám dính vào lùm xùm khi ngoại tình với nữ diễn viên Virginia Alexandre và có con ngoài giá thú tên là Inigo. Đây chính là lý do cuộc hôn nhân của ông với Stefanelli đổ vỡ. Năm 2002, Michele Placido bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên Federica Vincenti trẻ hơn ông 36 tuổi, khi đó Michele 56 tuổi và Federica 20. Nữ diễn viên xinh đẹp này từng tham gia bộ phim Angel of Evil (2010) do Michele Placido đạo diễn.

Hôn lễ đình đám của cặp đôi Placido- Vincenti diễn ra tại một khách sạn 5 sao.

Michele Placido quyết định chung sống lâu dài với cô diễn viên trẻ. Cặp đôi có với nhau một con trai tên là Gabriele và chính thức về chung một nhà khi con trai lên 6 tuổi. Hiện cặp đôi đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc trong căn biệt thự ấm cúng ở miền Nam nước Ý.

Michele Placido trong vai thanh tra Cattani phim 'Bạch tuộc'

Hà My