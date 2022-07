Nghi phạm dùng súng AK cướp tiệm vàng muốn tự vẫn, đòi gặp phó giám đốc công an

XEM CLIP:

Đến 16h chiều nay, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp cơ quan chức năng khác, phong toả hiện trường, điều tra vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại chợ Đông Ba.

Trước đó, sau hơn 1 giờ gây án, nghi phạm gây ra vụ cướp nghiêm trọng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Vụ cướp táo tợn giữa trưa thu hút nhiều người dân đến xem

Theo Công an tỉnh TT-Huế, danh tính đối tượng là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú thị xã Hương Thuỷ, TT-Huế).

Hiện trường nơi bắt giữ nghi phạm Quốc, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng AK, 1 hộp tiếp đạn và nhiều dây chuyền nghi là vàng rơi vãi dọc đường.

Thời điểm gây án, đối tượng Quốc cầm súng AK và mang quân phục công an. Ảnh người dân cung cấp

Như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 12h45 chiều nay, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại chợ Đông Ba nổ súng chỉ thiên, uy hiếp chủ tiệm để cướp vàng.

Hình ảnh của người dân ghi lại cho thấy, nghi phạm sau khi cướp nhiều vàng trong tiệm, đã bỏ vàng vào các túi ny lon rồi tay cầm súng AK, đi ra đường Trần Hưng Đạo và vứt vàng ra đường.

Số lượng lớn vàng rơi vãi ra đường sau khi đối tượng đập tủ, cướp khỏi tiệm

Lúc này, nhiều người đi đường bất chấp nguy hiểm, dừng xe lại nhặt vàng rơi vãi. Sau đó, đối tượng cầm theo vũ khí chạy về hướng cầu Gia Hội (gần chợ Đông Ba) để cố thủ.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh TT-Huế đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng.

Đến 16h chiều nay, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc

Do đây là khu vực trung tâm thành phố, đông dân, để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà Lục Giác- Công viên Trịnh Công Sơn.

Lúc này, đối tượng có biểu hiện kích động, muốn... tự vẫn. Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự và một số cán bộ công an đã tiếp cận, trò chuyện, thuyết phục đối tượng buông vũ khí đầu hàng.

Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu được nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đối tượng đã đồng ý giao nộp vũ khí. Lúc này, lực lượng công an nhanh chóng ập vào bắt giữ.