Dọn dẹp 1.000m3 đất đá sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Ngày 2/12, Đội CSGT số 2 (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa xảy ra vụ sạt lở gây tắc nghẽn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 12h cùng ngày tại Km 1364+00 (xã Phước Xuân). Nhiều tảng đá khối lượng lớn lăn xuống mặt đường gây hư hỏng phần taluy dương, giao thông tê liệt.

Khoảng 1.000m3 đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông. Ảnh: T.T.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều máy xúc, máy đào đến hiện trường dọn dẹp khoảng 1.000m3 đất đá sạt lở.

Đến 14h cùng ngày, điểm sạt lở tạm thời được khắc phục, các phương tiện lưu thông trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, 24h qua tại Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa đo được có nơi gần 130mm.