Với những nét độc đáo về thiên nhiên và văn hóa, “đảo Ngọc” Phú Quốc chính là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch sắp tới. Một điểm nghỉ dưỡng tại đây không thể bõ lỡ chính là resort Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Ảnh: Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Vị trí địa lý lí tưởng

Tọa lạc tại Bãi Kem - một trong top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới, du khách lưu trú tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay luôn có thể thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên của đảo Ngọc. Sở hữu hệ thống lưu trú đa dạng với hơn 752 phòng: từ phòng nghỉ, phòng suite, căn hộ, penthouse và villa với tầm nhìn ra bờ biển xanh ngọc bích, resort luôn mang đến khung cảnh tuyệt đẹp từ bình minh cho đến hoàng hôn.

Ảnh: Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay nằm ở khu vực Nam Đảo đa sắc màu, rất thuận tiện để du khách khám phá và trải nghiệm các hoạt động văn hóa và giải trí nơi đây. Từ resort, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe là du khách có thể đặt chân đến khu vực Thị Trấn Hoàng Hôn.

Được mệnh danh là “vùng đất” của tình yêu, con người, văn hóa và nghệ thuật, Thị Trấn Hoàng Hôn gây ấn tượng với du khách bởi các màn trình diễn flyboard và jetski mãn nhãn: từ show diễn “Symphony of The Sea - Bản Giao Hưởng Đại Dương”, cũng như vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam truyền thống thông qua show diễn "Thương Mến Việt Nam" hoặc "Đêm Việt Phục". Du khách cũng không thể nào bỏ qua tuyệt tác trình diễn đa phương tiện "Kiss of The Sea - Nụ Hôn Của Biển Cả" cùng những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ tại đây.

Ảnh: Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Trải nghiệm ẩm thực đầy phong cách

Đến với resort trong mùa đẹp nhất năm, du khách sẽ được tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực độc đáo. Du khách có thể khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng với buffet sáng tự chọn tại nhà hàng Mercato được thiết kế vui nhộn và tràn ngập sắc màu.

Đặc biệt, chương trình buffet tại nhà hàng Clubhouse sẽ diễn ra vào tối ngày 31/12/2024 và 01/12/2025. Với hơn 50 món ăn Á - Âu đa dạng cùng điểm nhấn là những món hải sản với phong cách chế biến độc đáo, Clubhouse sẽ làm hài lòng thực khách cả về thị giác lẫn vị giác.

Ảnh: Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Các hoạt động giải trí hấp dẫn

Với mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa và giải trí của khu vực nam Đảo, khi lưu trú tại resort trong dịp lễ hội này, du khách sẽ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng với các hoạt động vui nhộn và sáng tạo. Các gia đình có thể tham gia các lớp học và workshop để tự tay làm ra các món quà lưu niệm đáng yêu từ các vật liệu tái chế, cũng như hiểu hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

“Lễ Hội Bọt Nước” chính là điểm nhấn của các hoạt động giải trí tại đây, không chỉ các bạn nhỏ mà các bậc phụ huynh cũng sẽ thích mê. Cả gia đình có thể hòa mình vào dòng nước xanh mát lạnh của hồ bơi vô cực với diện tích lên đến 5000m2 và vui đùa cùng những lớp bọt biển bồng bềnh. Bên cạnh đó, các thiên thần nhỏ còn có thể tạo dáng và sở hữu cho mình những bức ảnh thật ấn tượng với bọt nước cùng những chiếc phao nổi đầy màu sắc.

Ảnh: Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Trong khi đó, “Phiên Chợ Gia Đình” lại chính là nét chấm phá trong hành trình “Sống Phong Cách" của resort. Tại đây, du khách có thể tận hưởng những món ăn nhẹ hấp dẫn, trong lúc thưởng thức những ly cocktail nhiệt đới nồng nàn giữa không gian âm nhạc sôi động đến từ DJ và chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn đầy ngoạn mục. Các bậc phụ huynh cũng có thể an tâm để nhâm nhi các món ăn nhẹ trong lúc nhìn ngắm các thiên thần nhỏ của mình nô đùa với sóng biển hay trên bãi cỏ xanh mướt.

Ưu đãi mùa lễ hội Tất cả các giá phòng hiện nay tại Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay đều đã bao gồm vé tham dự show diễn "Nụ Hôn Của Biển Cả". Du khách chỉ cần liên hệ bộ phận Lễ Tân để thiết lập dữ liệu nhận vé thông qua công nghệ FaceID khi nhận phòng; đến với Thị Trấn Hoàng Hôn, du khách đã có thể tận hưởng show diễn đẳng cấp này.

