Don't be evil (Đừng trở nên xấu xa) là khẩu hiệu nổi tiếng của Google được đưa ra bởi Paul Butcheit, trong cuộc hội thảo về giá trị doanh nghiệp đầu những năm 2000. Năm 2015, khi Google chính thức chuyển thành Alphabet, ban lãnh đạo của Alphabet đã quyết định thay đổi khẩu hiệu “Don't be evil” của Google trước đây thành “Do the right thing” (Hãy làm điều đúng).