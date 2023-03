Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội phụ nữ Bộ Công an (8/3/1983 - 8/3/2023), ngày 6/3, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: “Những đóng góp quan trọng của phụ nữ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự”.

1. Trong suốt chiều dài 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đều ghi đậm những đóng góp của phụ nữ Công an. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các thế hệ cán bộ nữ CAND đã tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, nỗ lực vươn lên, khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp quan trọng, tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào chung của phụ nữ Việt Nam. Dù ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí công tác nào, phụ nữ CAND cũng đều phát huy đức tính cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, kiên trì, nhẫn nại, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược, đấu tranh giải phóng dân tộc, phụ nữ CAND đã có mặt trên nhiều trận tuyến chống quân thù; với vai trò vừa là người trực tiếp chiến đấu, vừa tham gia xây dựng và bảo vệ hậu phương, đồng thời là hậu phương vững chắc. Trong các cuộc kháng chiến ác liệt đó, đã có 321 cán bộ nữ Công an anh dũng hy sinh, 35 đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; hàng trăm tấm gương phụ nữ kiên trung, sẵn sàng hy sinh thân mình vì sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, của dân tộc đã được lịch sử ghi nhận. Tiêu biểu là: Liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, người đội viên Công an xung phong Đất Đỏ đã dũng cảm, sáng tạo, tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ quê hương; Liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Anh hùng lực lượng vũ trang CAND đã nêu gương sáng về tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, chịu mọi đòn roi tra tấn của kẻ thù để giữ gìn bí mật cho đồng đội và nhân dân, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Sáu chữ vàng “Sống anh dũng, chết vẻ vang”; Liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi, nữ điệp báo đã dũng cảm hy sinh thân mình cùng đồng đội đánh chìm tàu Thông báo hạm Amyot D’Inville, được truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; chị Nguyễn Thị Minh Hiền, trinh sát vũ trang tỉnh Bến Tre hoạt động trong vùng địch, đấu trí, đấu lực với tình báo, gián điệp, công an của ngụy quân, lập nhiều chiến công xuất sắc, đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân... Những tấm gương tiêu biểu đó là khởi nguồn truyền thống của phụ nữ CAND, là biểu tượng đẹp đẽ của truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng để toàn lực lượng CAND học tập, noi theo.

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bức trướng "Phụ nữ CAND Bản lĩnh - Nhân văn - Trí tuệ - Kỷ cương vì an ninh Tổ quốc, vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện" tặng Đại hội.

Đất nước thống nhất, phát huy vai trò phụ nữ CAND trong thực hiện phong trào “Ba đảm đang” thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ phụ nữ CAND đã tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào “Người phụ nữ mới xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng gia đình văn hóa mới”, cùng toàn lực lượng CAND đấu tranh thắng lợi với các tổ chức phản động, gián điệp, các loại tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, được tập hợp thống nhất trong tổ chức của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ CAND luôn thể hiện được vai trò, vị trí là lực lượng vũ trang nòng cốt, có những đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu, chỉ đạo và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Dù ở bất kỳ vị trí nào, phụ nữ CAND đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, nhiều sáng kiến, công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị đã được cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đánh giá cao.

Những năm gần đây, vai trò và vị thế của phụ nữ CAND càng được phát huy, nhiều “bông hoa thép” tiêu biểu xuất hiện. Dù ở bất kỳ lĩnh vực hay vị trí công tác nào, phụ nữ CAND cũng đều cố gắng tích cực phấn đấu, phát huy đức tính cần cù, chịu khó, tỉ mỉ, kiên trì, nhẫn nại, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, phức tạp, trực tiếp tham gia triệt phá nhiều tổ chức tội phạm, truy bắt nhiều đối tượng nguy hiểm; triệt phá thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn, có vũ trang; tham gia điều tra, khám phá nhiều vụ “đại án” kinh tế lớn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng CAND.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về xây dựng Công an xã chính quy với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, nhiều đồng chí đã thể hiện ý thức chính trị của người chiến sĩ CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, sẵn sàng xung phong nhận nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, trong đó có thị trấn, xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nhằm tăng cường trong bảo đảm an ninh, trật tự. Trong chiến dịch thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý thẻ căn cước công dân, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ, phụ nữ CAND đã tích cực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, làm việc liên tục không có ngày nghỉ để hoàn thành đúng tiến độ được giao, góp phần quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đồng thời tạo dựng nền tảng dữ liệu, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Đặc biệt, năm 2022, đã có 01 cán bộ nữ được Bộ Công an cử lên đường tham gia làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò, trách nhiệm của phụ nữ CAND trong giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, tiếp tục nâng cao vị thế của CAND Việt Nam trong hoạt động đối ngoại an ninh, góp phần khẳng định quan điểm nhất quán Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh công tác chuyên môn, phụ nữ Bộ Công an luôn tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào: “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”, “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” tạo sức lan tỏa trong toàn lực lượng. Công tác thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội cũng được hội phụ nữ các cấp đặc biệt quan tâm, khẳng định thế mạnh của công tác hội, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng CAND với Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Có thể khẳng định, trong các thành tích, chiến công của lực lượng CAND đều in đậm dấu ấn đóng góp và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ CAND. Trải qua các giai đoạn cách mạng, hoạt động theo các mô hình tổ chức khác nhau, phụ nữ CAND không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt; bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phù hợp với tình hình và yêu cầu công tác. Công tác hội và phong trào phụ nữ được đẩy mạnh, hoạt động hiệu quả, là bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý cho Phụ nữ CAND, như: Hội Phụ nữ Bộ Công an được tặng Huân chương Quân công các hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 39 năm liên tục được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. 02 tập thể trực thuộc Hội Phụ nữ Bộ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 08 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 tập thể, 165 cá nhân được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Công an tiêu biểu... Nhiều cán bộ nữ trưởng thành, phấn đấu tốt, có nhiều thành tích xuất sắc được ghi nhận, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng, được phong quân hàm cấp tướng. Đó là những minh chứng tiêu biểu cho sự trưởng thành, lớn mạnh và những đóng góp quan trọng của phụ nữ CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

2. Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Cuộc cách mạng công nghệ số 4.0 đã và đang phát triển làm thay đổi mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen và gia tăng, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai đã tác động mạnh mẽ đến an ninh, an sinh, an toàn của mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi của quá trình hội nhập và cuộc cách mạng công nghệ số, nước ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá; tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự hết sức nặng nề.

Để tiếp tục cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khoá XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, phụ nữ CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được trong thời gian qua, đồng thời cần tập trung thực hiện tốt một số công tác trọng tâm sau đây:

Một là, bám sát chủ đề của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, và Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX “Chủ động, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, hội phụ nữ các cấp trong CAND cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, ngày càng chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho hội viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và đặc thù của từng đơn vị. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Hội; bổ sung, củng cố đội ngũ cán bộ chuyên trách; xây dựng quy trình, quy chế công tác, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn phong trào phụ nữ trong toàn Ngành, từng bước bảo đảm hoạt động của Hội được thống nhất, tập trung, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Hai là, hội phụ nữ các cấp cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu với các cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ nữ, về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Chương trình hành động số 12/CTHĐ-ĐU(X16) ngày 16/11/2007 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình Bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 trong CAND. Có kế hoạch tuyển dụng, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ nữ phù hợp với từng lĩnh vực công tác, từng cấp Công an; phát hiện cán bộ nữ có tiềm năng triển vọng đưa vào quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng; tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt chức năng gia đình và xã hội, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Ba là, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh gắn với phong trào thi đua sâu rộng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an “về đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”. Cần đặc biệt quan tâm xây dựng người phụ nữ CAND trở thành hình ảnh đẹp tiêu biểu của phụ nữ Việt Nam với các phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo, có nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bốn là, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, mỗi hội viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, để tận tâm tận lực với nghề, vì dân phục vụ. Dù ở vị trí công tác nào, mỗi hội viên cũng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần học tập thường xuyên, học tập suốt đời, lấy tự học làm chính để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, chủ động hội nhập quốc tế và thích ứng với thời đại chuyển đổi số, ứng dụng và làm chủ khoa học công nghệ, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.