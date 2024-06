Cán bộ Phòng LĐ, TB&XH TP. Đông Hà rà soát thông tin đối tượng hưởng an sinh xã hội để tiến hành chi trả chế độ không dùng tiền mặt - Ảnh: A.Q

Trước đây, hằng tháng, chị Hoàng Thị Trang, ở Khu phố 3, phường Đông Giang phải đến nhà văn hóa hoặc UBND phường để nhận trợ cấp người cao tuổi cho mẹ chồng. Khoảng 1 năm trở lại đây, đến ngày nhận tiền chị không phải mất thời gian đi lại mà khoản trợ cấp đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

“Nhận tiền trợ cấp không dùng tiền mặt là cách làm mới, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Mong muốn chính quyền tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ này vào các lĩnh vực khác”, chị Trang nói.

Ông Nguyễn Xuân Tráng, ở Khu phố 6, Phường 1 cũng bày tỏ sự hài lòng: “Hằng tháng, tôi được nhận tiền trợ cấp của Nhà nước nên khi được phổ biến về chủ trương chi trả an sinh xã hội (ASXH) qua tài khoản, tôi rất ủng hộ vì không cần nhớ ngày đi nhận và tiết kiệm thời gian, công sức”...

Đây cũng là sự hài lòng của nhiều đối tượng được hưởng chính sách ASXH trên địa bàn TP. Đông Hà. Thông tin từ UBND TP. Đông Hà cho biết, đến hết tháng 4/2024, trên địa bàn có 1.102 đối tượng được chi trả chế độ ASXH hằng tháng không dùng tiền mặt, đạt 41,95% so với kế hoạch cả năm 2024. Những phường có số lượng đối tượng được chi trả chế độ ASXH không dùng tiền mặt cao là Đông Lương, Phường 5, Đông Giang, Phường 4...

Có được kết quả này, UBND TP. Đông Hà đã ban hành Kế hoạch số 15/KH - UBND ngày 17/1/2024 về triển khai thực hiện chi trả ASXH không dùng tiền mặt trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng UBND các phường triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp.

Phó trưởng Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội (LĐ,TB&XH) TP. Đông Hà Nguyễn Đức Lộc cho biết: “Tiện ích rõ nhất là người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách được bảo đảm nhận ưu đãi đúng thời gian, số tiền theo danh sách chi trả do ngành LĐ,TB&XH cung cấp. Thời gian chi trả cho các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội thực hiện tùy theo từng địa bàn.

Bên cạnh đó là tiện ích về các phương thức thanh toán chi trả ưu đãi xã hội được quản lý thống nhất, bảo đảm an toàn các nguồn tiền chi trả do cơ quan LĐ, TB&XH quản lý. Vấn đề an toàn tiền mặt tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, chuyên nghiệp. Người dân có thể chọn bất kỳ một trong các hình thức phù hợp với nhu cầu của bản thân và đặc thù nơi cư trú.

Tất cả những tiện ích này được thông tin tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi đến các các đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH và nhận được sự đồng tình hưởng ứng cao”.

Để đảm bảo thực hiện tốt việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt, Phòng LĐ, TB&XH TP. Đông Hà đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường rà soát thông tin, cập nhật danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền để tiến hành chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH kịp thời.

Phối hợp với UBND các phường chuẩn hóa thông tin đối tượng và thực hiện cập nhật đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội vào hệ thống phần mềm misposasoft. molisa.gov.vn phục vụ công tác quản lý, chi trả chế độ trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn thành phố.

UBND các phường tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn đối tượng hưởng chính sách ASXH thực hiện mở tài khoản để sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đảm bảo đúng tiến độ, đúng chỉ tiêu được giao. Thường xuyên rà soát thông tin, cập nhật danh sách đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền để tiến hành chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng ASXH kịp thời.

Công an các phường phối hợp chặt chẽ với UBND các phường trong công tác thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản, xác minh thông tin các đối tượng đang hưởng ASXH để phục vụ công tác chi trả không dùng tiền mặt. Đảm bảo việc cấp đầy đủ thẻ căn cước công dân, cung cấp thông tin số định danh cá nhân cho đối tượng bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, người giám hộ, người nhận ủy quyền phục vụ triển khai chi trả không dùng tiền mặt...

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong, việc chi trả ASXH không dùng tiền mặt bên cạnh mang lại những tiện ích cho các đối tượng thụ hưởng còn góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí hành chính.

Do vậy, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác này. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của người dân và đối tượng hưởng chính sách ASXH về phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết chính sách và chi trả chính sách không dùng tiền mặt để đảm bảo không phát sinh thủ tục, không làm thay đổi quy trình xử lý đối với các công tác liên quan đến chi trả cho đối tượng ASXH; các đối tượng được hưởng ASXH nhận chế độ kịp thời, đầy đủ và thuận lợi, an toàn.

