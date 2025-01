Sáng nay (14/1), HĐND tỉnh Đồng Nai (kỳ họp thứ 24) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành thông qua công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Hồ Văn Hà (cầm hoa bên phải) được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, với hơn 93% số phiếu tán thành, ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Xây dựng được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Văn Hà, sinh năm 1976, quê quán huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân chuyên ngành xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Hà từng giữ các chức vụ như Phó giám đốc và Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Xuân Lộc, Phó chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng.

Với việc bổ sung nhân sự nêu trên, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Võ Tấn Đức, Phó chủ tịch gồm bà Nguyễn Thị Hoàng, ông Nguyễn Sơn Hùng, ông Dương Minh Dũng và ông Hồ Văn Hà.

Đồng thời, 69/69 đại biểu có mặt thống nhất bầu bổ sung Đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tá Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán Nghệ An. Ông từng giữ các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.