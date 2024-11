Với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 2/8/2024 về phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn từ nay đến 2030.

Đề án nhằm khuyến khích các tổ chức và cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm an toàn và chất lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm cao gấp 1,5 - 2,0 lần so với sản phẩm nông nghiệp thông thường; đảm bảo an toàn cho người sản xuất, bảo vệ sự đa dạng hệ sinh thái và môi trường; gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Theo đó, đến năm 2025, địa phương này đặt mục tiêu xây dựng diện tích trồng trọt hữu cơ và hướng hữu cơ trên địa bàn đạt khoảng 1.323 hecta (chiếm khoảng 0,5% diện tích đất trồng trọt toàn tỉnh). Trong đó, diện tích trồng trọt thuần hữu cơ khoảng 72 hecta và khoảng hơn 1.250 hecta trồng trọt theo hướng hữu cơ.

Tỉnh Đồng Nai cũng khuyến khích xây dựng các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm hữu cơ tại các vùng sản xuất tập trung tạo ra hàng hóa quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực.

Bên cạnh đó, tỉnh triển khai thực hiện 10 dự án ưu tiên đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gồm: dự án đầu tư sản xuất lúa hữu cơ; dự án đầu tư sản xuất rau hữu cơ; dự án đầu tư sản xuất hồ tiêu hữu cơ; dự án đầu tư sản xuất điều hữu cơ; dự án đầu tư sản xuất bưởi hữu cơ; dự án đầu tư sản xuất sầu riêng hữu cơ; dự án đầu tư sản xuất xoài hữu cơ; dự án đầu tư chăn nuôi heo hữu cơ; dự án đầu tư chăn nuôi gia cầm hữu cơ; dự án đầu tư xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ.

Song song đó, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu đến 2025 sẽ phát triển chăn nuôi theo hướng hữu cơ đối với đàn gia súc, gia cầm và thủy sản. Cụ thể sẽ phát triển chăn nuôi khoảng 290 con bò, 290 con dê, 1.700 con heo (lợn), 75.000 con gia cầm và 200 hecta nuôi hữu cơ các loại thủy sản (như tôm sú, cá chẽm, cua biển, hàu…).

Đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu sẽ nâng tổng diện tích trồng trọt hữu cơ và hướng hữu cơ lên mức 4.400 hecta (chiếm 2,13% diện tích trồng trọt toàn tỉnh); phát triển đàn gia súc, gia cầm và thủy sản chăn nuôi hữu cơ lần lượt lên mức: 1.030 con bò, 1.700 con dê, 10.200 con heo, 507.500 con gia cầm và 400 hecta chăn nuôi các loại thủy hải sản.

Ngoài ra, đến năm 2030 ở mỗi vùng phát triển nông nghiệp hữu cơ tập trung, các địa phương tại Đồng Nai sẽ xây dựng và phát triển ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đối với từng ngành hàng, đảm bảo giá trị sản phẩm hữu cơ cao gấp 1,5-2 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường.

Đối với các sản phẩm trồng trọt hữu cơ, tỉnh Đồng Nai tập trung phát triển nhiều nhất đối 7 loại cây trồng chủ lực, bao gồm: lúa, rau màu, hồ tiêu, bưởi, sầu riêng, xoài, chuối và điều.

Các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ tập trung chủ yếu tại các huyện Định Quán, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ. Trong khi đó, khu vực chăn nuôi thủy sản hữu cơ sẽ tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Ngoài vùng phát triển sản xuất tập trung đã được quy hoạch, tùy vào điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp của các địa phương để tuyên truyền phát triển mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở những điểm đáp ứng tốt các tiêu chí về môi trường đất, nước, tiêu chí về mức độ thích nghi cây trồng và tính cạnh tranh của sản phẩm và tiêu chí về hiện trạng sản xuất nông nghiệp hướng hữu cơ hoặc theo các tiêu chuẩn khác (VietGAP, GlobalGAP, GACP (Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu), GACP-WHO, chỉ dẫn địa lý…) đã được hình thành và định hướng phát triển của các bộ, ngành và địa phương.

Các vùng nông nghiệp hữu cơ phát triển theo đề án kể trên sẽ được địa phương ưu tiên hưởng các chính sách hỗ trợ về tài chính, hỗ trợ xây dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm theo các chương trình, chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ tại địa phương này.

Đình Sơn