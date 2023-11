Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị để nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án 06/CP và các mô hình điểm về đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn; những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Công an Đồng Nai tiếp nhận hồ sơ làm căn cước công dân cho người dân. Ảnh: H.Q

Công tác làm sạch dữ liệu dân cư tính đến tháng 11/2023, tất cả đơn vị công an cấp huyện và công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu trên địa bàn toàn tỉnh do Bộ Công an giao. Trong đó, thu nhận cấp tài khoản định danh điện tử cho hơn 2,3 triệu hồ sơ, kích hoạt cho hơn 1,6 triệu tài khoản mức độ 1 và 2.

Trước đó, Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai đã thành lập 11 tổ công tác cấp huyện, 170 tổ công tác cấp xã và 931 tổ công tác ở các ấp, khu phố để triển khai thực hiện đề án theo phân cấp.

Hiện tại các sở, ban, ngành đã triển khai thực hiện 28 mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn.

Ông Tạ Quang Trường, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Q

Ông Tạ Quang Trường, Giám đốc sở TT&TT tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh việc số hóa, làm sạch dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, chú trọng công tác an ninh, an toàn thông tin; tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến; chủ động thực hiện các mô hình điểm về Đề án 06 trên địa bàn…

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, truyền thông về tiện ích của ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06 vào đời sống người dân.