Hôm nay (8/11), Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa bắt quả tang nữ nhân viên quán karaoke đang múa thoát y phục vụ khách.

Nữ nhân viên thoát y phục vụ khách tại karaoke. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khuya 7/11, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính địa điểm kinh doanh karaoke “Hoàng Long Châu” thuộc phường Trảng Dài. Tại đây, cảnh sát phát hiện phòng VIP 3 có 8 khách (4 nam, 4 nữ) đang ca hát, trong đó 1 nữ nhân viên đang thoát y nhảy múa phục vụ khách.

Đáng nói, địa điểm karaoke này bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng kinh doanh do không đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Tuy nhiên, quán này vẫn lén lút cho khách vào hát và thoát y, khiêu dâm.

Vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.