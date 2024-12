Tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về công tác thi hành pháp luật năm 2024 và kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho hay, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thường xuyên quan tâm và chú trọng đến công tác phòng chống tham nhũng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo và điều hành.

Theo ông Nguyễn Sơn Hùng, trước đây công tác phát hiện các vụ việc sai phạm qua thanh tra có tỷ lệ thấp. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu. Việc phát hiện tham nhũng chủ yếu qua dư luận xã hội, đơn thư tố cáo hoặc khi có cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra. Tuy nhiên, những năm gần đây, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để phát hiện, kiến nghị, xử lý tham nhũng được quan tâm hơn. Công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trong đó, các đơn vị, địa phương đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đến cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các vụ việc tham nhũng phát hiện được xử lý theo quy định của pháp luật; các lực lượng chuyên trách về phòng chống tham nhũng từng bước được kiện toàn.

Ảnh: TH

Theo Thanh tra tỉnh, từ năm 2019 - 2023, số vụ việc liên quan đến tham nhũng được phát hiện xử lý tăng lên. Cụ thể trong năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp thụ lý 10 vụ, 8 bị can; năm 2020 thụ lý 12 vụ, 13 bị can (án kỳ trước chuyển sang 2 vụ, 2 bị can); năm 2021 thụ lý 10 vụ, 11 bị can (án kỳ trước chuyển sang 6 vụ, 6 bị can); năm 2022 cơ quan điều tra các cấp thụ lý 19 vụ, 24 bị can (án kỳ trước chuyển sang 8 vụ, 16 bị can, phục hồi điều tra 1 vụ, 1 bị can); năm 2023 cơ quan điều tra các cấp thụ lý 41 vụ, 46 bị can (án kỳ trước chuyển sang 12 vụ, 4 bị can, phục hồi điều tra 3 vụ, 1 bị can).

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan điều tra các cấp tại Đồng Nai thụ lý 30 vụ/61 bị can (kỳ trước chuyển sang 24 vụ, 43 bị can) về các hành vi liên quan đến tham nhũng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm chuyển biến nhận thức của Đảng bộ và nhân dân về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy định số 116 của Bộ Chính trị về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức viên chức nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Về giải pháp lâu dài, UBND tỉnh đã kiến nghị với Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng hệ thống cơ cở dữ liệu quốc gia về quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập và sớm ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục, nội dung kiểm soát tài sản, thu nhập để các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập thống nhất thực hiện.

Diệu Bình