Đồng Nai: Tìm thấy thi thể nạn nhân sau cú tông 2 vỏ lãi trên sông

Khoảng 7h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể ông Lương Tấn Dũng (SN 1979, ngụ TP.HCM) trôi dạt vào bờ sông Đồng Kho, cách nơi vị trí xảy ra vụ tai nạn khoảng 500m.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: H.H

Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp chính quyền địa phương đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên bờ, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó VietnamNet đưa tin, khoảng 18h30 tối 22/10, vỏ lãi do anh Võ Văn Hết (SN 1993) làm tài công chở 3 người gồm chị Trần Thị Cẩm Vang, ông Lương Tấn Dũng và vợ ông Dũng xảy ra va chạm với vỏ lãi do anh Nguyễn Văn Hải (SN 1989) trên sông Đồng Kho (đoạn qua xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Vụ va chạm mạnh khiến tất cả người trên hai vỏ lãi ngã xuống sông. Người dân địa phương gần đó phát hiện, nhanh chóng ra hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ.

Trong đó, vợ ông Dũng bất tỉnh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, còn ông Dũng bị nước cuốn mất tích.

Huy Hoàng