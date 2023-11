Theo kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch được UBND TP.Phú Quốc đưa ra hôm 14/11, thành phố sẽ phát triển du lịch theo phương châm "Đặc sắc - Chuyên nghiệp - An toàn - Sạch, đẹp - Văn minh".

Một trong những nội dung quan trọng của kế hoạch là tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch gồm củng cố, kiện toàn Tổ kiểm tra liên ngành "Giám sát, kiểm soát chất lượng và giá cả dịch vụ du lịch Phú Quốc". Theo đó, Tổ kiểm tra liên ngành sẽ có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát về giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện vận tải du khách cano, taxi, tàu thuyền du lịch… định kỳ và nhất là vào các đợt cao điểm như Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán.

Tổ kiểm tra liên ngành sẽ do Phòng Kinh tế thuộc UBND Thành phố Phú Quốc chủ trì, phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 thành phố và Đội Kiểm tra liên ngành Du lịch (Phòng Văn hóa và Thông tin).

Lãnh đạo Phòng Kinh tế Thành phố Phú Quốc cho biết, du khách gặp tình trạng "chặt chém" có thể gọi phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng để được hỗ trợ kịp thời.

Cũng trong kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch Phú Quốc, UBND Thành phố Phú Quốc ban hành nhiều hoạt động, nội dung thể hiện quyết tâm lấy lại vị thế du lịch thành phố với du khách nội địa. Từ ngày 15/11, ba nội dung chính sẽ được triển khai, bao gồm: Tổ chức chuỗi hoạt động truyền thông và xúc tiến quảng bá du lịch; Tổ chức chuỗi sự kiện tạo sức hút cho du lịch Phú Quốc và Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch.

Nổi bật trong số này là việc tổ chức "Ngày Phú Quốc" tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM; tổ chức hội chợ chủ đề gặp gỡ đại lý du lịch hoặc các triển lãm, trại nghệ thuật.

Trong thời gian tới, khách tới Phú Quốc sẽ nhận được tin nhắn chào mừng từ thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng gửi link truy cập đến website mới có tên "WOW Phú Quốc" để du khách tra cứu về các trải nghiệm du lịch. Cuối năm nay, Phú Quốc có hai hoạt động chính trong chiến dịch kích cầu gồm "Ngày xanh Phú Quốc" và "Countdown 2024" đón năm mới. Dự kiến, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí ở ba khu vực gồm Dương Đông, bắc đảo và nam đảo để phục vụ du khách.

Ngoài ra, thành phố cùng các doanh nghiệp cũng chủ động quảng bá vẻ đẹp, trải nghiệm của Phú Quốc trong mùa đẹp nhất năm trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế, với các thị trường đích như Hàn Quốc, Thái Lan…

Thời gian qua, việc Phú Quốc sụt giảm mạnh lượng khách là câu chuyện “nóng hổi” của ngành du lịch Việt Nam. Trong dịp lễ 2/9, Phú Quốc chỉ đón 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm kỷ lục trong lịch sử đảo này. Hàng loạt nhà hàng, bãi biển, khu du lịch, dịch vụ ca nô vốn nổi tiếng ở khu vực nam đảo Phú Quốc, thị trấn Dương Đông, An Thới đều đìu hiu thưa vắng khách; khách sạn, resort cao cấp lẫn bình dân công suất phòng khai thác chỉ đạt 20 - 30%. Thậm chí, có nhà hàng cho biết lượng khách đến dịp lễ 2/9 giảm khoảng 70% so với năm trước.

Kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch Phú Quốc lần này được đánh giá là động thái tích cực, cầu thị của UBND Thành phố Phú Quốc để lấy lại hình ảnh du lịch “đảo ngọc” trong mắt du khách.