Hôm nay 30/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TPHCM cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (43 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, giữa tháng 10, chị B.T.G. (38 tuổi, ngụ quận 1) đến Công an quận 1 trình báo về việc bị người tình quen trên ứng dụng hẹn hò Tinder có tên là Nguyễn Trần Hoàng Minh (43 tuổi) lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.

Người tình Tinder “cao chạy xa bay”

Theo trình báo của chị G., giai đoạn tháng 5/2024 chị quen với người đàn ông tên Nguyễn Trần Hoàng Minh trên ứng dụng hẹn hò Tinder. Khi kết bạn, trò chuyện qua zalo thấy hợp tính nên chị G. và Minh đã gặp nhau.

Quá trình qua lại, chị G. cứ ngỡ là gặp “chân ái cuộc đời”. Trong đó, Minh đã đưa chị về căn hộ sang trọng ở đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 và thậm chí giao cho người phụ nữ này thẻ thang máy, mật khẩu mở cửa căn hộ để tiện ghé thăm.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường, lừa đảo cô gái quen trên ứng dụng hẹn hò Tinder số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và nghi vấn lừa tình tiền nhiều phụ nữ khác. Ảnh: Công an cung cấp

Như chị G. trình bày, Minh giới thiệu làm việc tại 1 đơn vị nhà nước có trụ sở tại quận 3, thường xuyên có những hoạt động từ thiện. Chị G. còn được Minh cho xem những giấy tờ cá nhân.

Chính vì thế dần dần chị G. có cảm tình, cả 2 còn hứa hẹn nhau chuyện cưới xin trong tương lai.

Tuy nhiên từ tháng 5-10/2024, Minh đưa ra nhiều thông tin như: thanh toán tiền nhà, tiền xe, chi tiền từ thiện, tiền làm dự án…. rồi mượn của chị G. Những lần như thế, Minh yêu cầu chị G. chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Minh Triệu mà Minh nói rằng, là trợ lý của mình.

Tổng cộng chị G. chuyển cho Minh hơn 1,8 tỷ đồng, nhưng giữa tháng 10 vừa qua, chị không thể nào liên lạc được với người tình. Chị G. tức tốc tìm đến căn hộ thì thấy toàn bộ đồ đạc đã được dọn sạch sẽ.

Khi chị G. tìm hiểu biết được, căn hộ nói trên là thuê và người đứng tên là ông Nguyễn Minh Triệu (53 tuổi, quê Bình Dương). Chị G. tìm cách liên lạc với ông Triệu thì biết ông được Minh nhờ đứng tên thuê căn hộ trên.

Biết mình bị lừa, chị G. trình báo công an.

Và chân tướng...

Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 1 điều tra, xác định Minh là tên giả của đối tượng Nguyễn Văn Cường. Mới đây, lực lượng công an đã truy xét, bắt giữ Cường tại 1 khách sạn tại TP Thủ Đức.

Tại cơ quan công an, Cường thừa nhận lừa đảo của chị G. hơn 1,8 tỷ đồng và đã “nướng” vào cờ bạc, đầu tư tài chính…

Theo đó, để có tiền cờ bạc, Cường thực hiện kế hoạch lừa tình - tiền nhắm vào là những người hơn 30 tuổi quen tại ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội. Để phục vụ ý đồ này, Cường lên mạng tìm mua căn cước công dân giả, bằng lái ô tô giả mang tên Nguyễn Trần Hoàng Minh, với giá 5 triệu đồng.

Ngoài ra, thông qua báo chí, Cường biết trường hợp ông Nguyễn Minh Triệu đang nuôi con gái bệnh nặng ở Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM liền liên hệ, tìm đến. Cường đóng vai mạnh thường quân, giúp cha con ông Triệu về tiền bạc nhưng thực chất là tạo lòng tin nhờ ông này đứng tên chính chủ cho 2 số điện thoại và mở 2 tài khoản ngân hàng để giao cho Cường quản lý, sử dụng nhằm nhận tiền lừa đảo.

Cường còn nhờ ông Triệu đứng tên thuê căn hộ ở đường Nguyễn Hữu Thọ như nói trên để dễ bề tạo dựng gia cảnh khá giả, nhằm phục vụ cho việc lừa đảo.

Chính vì vậy, khi quen biết với chị G., Cường đã đưa về căn hộ trên, cho chị này xem giấy tờ cá nhân giả và thậm chí là giả giọng người cha ruột để trao đổi với chị G. nhằm tạo dựng lòng tin tuyệt đối.

Khi từng bước chiếm đoạt được hơn 1,8 tỷ đồng của chị G, Cường bỏ trốn, dọn sạch đồ đạc tại căn hộ thuê, vứt bỏ 2 sim điện thoại nhờ ông Triệu đứng tên.

Cường thuê khách sạn tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để ẩn náu. Thấy tình hình yên ắng, Cường quay về, thuê khách sạn tại phường An Khánh, TP Thủ Đức để tiếp tục lên ứng dụng hẹn hò Tinder tìm “săn mồi”. Tuy nhiên, công an đã lần theo dấu vết, bắt giữ được Cường.

Công an nghi vấn, khả năng Cường còn lừa tình - tiền của nhiều người phụ nữ khác. Do đó, Công an quận 1 đề nghị ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Cường thì liên hệ trình báo tại Đội điều tra tổng hợp gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thiện.