Hôm nay (19/11), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho hay, đơn vị vừa chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 9 bị can về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “Rửa tiền”; “Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Trong số này, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979), Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Phú Yên và Phạm Văn Nghĩa. Ảnh: CACC

Các đối tượng Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ tỉnh Phú Thọ) đề nghị truy tố về tội “Rửa tiền”.

Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ tỉnh Bắc Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ Hà Nội) bị đề nghị truy tố về tội “Trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996, ngụ Tây Ninh), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, ngụ Tây Ninh) bị đề nghị truy tố về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Nguyễn Phú Yên đã đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của nhiều người với số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/tài khoản, sau đó bán cho Phạm Văn Nghĩa từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản.

Sau khi mua lại hàng chục tài khoản, Nghĩa bán lại cho các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng ở Campuchia để các đối tượng này nhận tiền từ hoạt động lừa đảo.

Tiếp đó, đối tượng Yên yêu cầu Đức, Hạnh, Phúc, Ngân, Nguyệt, Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản, không cho người khác sử dụng nên các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản.

Kết quả xác minh cho thấy, trong ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút được gần 3 tỷ đồng giao cho Nghĩa.

Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn giúp sức cho các đối tượng lừa đảo qua mạng với số tiền gần 9 tỷ đồng. Trong đó, có khoảng 7 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử cho một đối tượng người Trung Quốc.

Đối tượng Ngô Xuân Phương được xác định đã thực hiện hành vi thu thập trái phép hơn 360 tài khoản ngân hàng của người khác để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, còn Nguyễn Thị Huyền Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương.

Trong quá trình mua tiền điện tử, Hoa đã chuyển nhầm hơn 350 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, đối tượng này sau đó không trả lại mà chiếm giữ.