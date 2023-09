Đêm nhạc nằm trong chuỗi sự kiện D&E World Tour Fancon của Donghae và Eunhyuk tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... D&E là tên nhóm nhỏ của Super Junior, ghép từ chữ cái đầu trong tên của Donghae và Eunhyuk, hoạt động từ năm 2011.

Đây là lần thứ hai họ trở lại sau khi cùng Super Junior làm concert Super Show 9 tại SVĐ Quân khu 7 (TP.HCM) vào tháng 3. Nhiều khán giả đa dạng độ tuổi tới SVĐ Phú Thọ từ sáng 2/9 để xếp hàng đổi vé, chụp hình tại backdrop. Nhiều người hâm mộ từ nước ngoài cũng tới tham dự đêm nhạc.

Đêm nhạc tại Việt Nam xuất phát từ lời hứa của hai ca sĩ tại Super Show 9, sau khi chứng kiến sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả Việt.

Khoảng 15h, Donghae và Eunhyuk đã xuất hiện trên sân khấu để soundcheck (thử âm thanh) trước khi bắt đầu chương trình.



Đêm nhạc chính thức diễn ra lúc 18h trong sự hò reo của người hâm mộ. Trong hơn 2 tiếng, 2 thành viên Super Junior trình diễn tổng cộng 20 bài hát gồm: ZERO, B.A.D, Danger, Sunrise, ‘Bout you, 1+1=LOVE, Gloomy, Growing pains, To you, tomorrow, Home, Lost, Need U, I wanna dance, Oppa oppa, Hello, Still you, Share my love, Mamacita, Sorry sorry, Can you feel it? Xuyên suốt phần trình diễn, những khoảnh khắc cả hai tương tác với nhau nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Ở phần trình diễn ca khúc Need U, phần đông khán giả vừa nhảy theo nhạc vừa đồng loạt giơ tấm banner ghi dòng chữ “Chúng em sẽ luôn ở phía sau ủng hộ anh” bằng tiếng Hàn Quốc, tạo bầu không khí bùng nổ.

Trên khán đài, người hâm mộ còn phối hợp để tạo dòng chữ tiếng Hàn "Muốn được trở thành nhà của các anh" bằng bảng ánh sáng xanh, khiến Donghae và Eunhyuk xúc động. Cả hai cho rằng ELF (viết tắt của Ever Lasting Friends, chỉ người hâm mộ Super Junior) luôn là mái nhà đối với họ.

Trong thời gian nghỉ giữa các phần trình diễn, tưởng rằng đêm nhạc đã kết thúc, khán giả tại sân khấu liên tục đồng thanh hô vang “encore” để yêu cầu D&E có một màn trình diễn bổ sung.

Xuyên suốt đêm diễn, Donghae, Eunhyuk nhiều lần hỏi thăm sức khỏe, nhắc nhở khán giả thông báo khi cần trợ giúp, vì không gian bên trong SVĐ Phú Thọ khá kín và nóng dù đã trang bị nhiều thiết bị làm mát. Cả hai lập tức dừng biểu diễn, nhờ giúp đỡ khi phát hiện một khán giả có dấu hiệu đuối sức ở khu vực đứng, sau đó nhắc khán giả không nên đứng sát nhau. Gần cuối đêm nhạc, hai ca sĩ tiết lộ đang chuẩn bị album mới, hứa hẹn trong lần quay lại Việt Nam tới sẽ biểu diễn tại sân khấu lớn hơn hoặc sân vận động ngoài trời.

Ở các màn giao lưu, chơi trò chơi, Donghae, Eunhyuk đội nón lá, nói một số câu tiếng Việt như "xin chào", "anh yêu em" theo hướng dẫn của người hâm mộ, cho rằng sẽ ăn 2 bát phở sau buổi diễn.

Khi được một khán giả nữ nhờ chọn nghề giúp con trai sắp tròn 1 tuổi của mình, Donghae, Eunhyuk đưa ra gợi ý phù hợp với ngoại hình em bé như bác sĩ, nhà khoa học, ca sĩ. Hai nam thần tượng hài hước chúc mừng người hâm mộ này vì có người chồng tuyệt vời, sẵn sàng chăm sóc con trai để vợ tham gia đêm nhạc. Hai thần tượng 37 tuổi sau đó hát chúc mừng sinh nhật và hứa hẹn sẽ chào đón em bé đến thực tập tại công ty mới thành lập của mình.

Donghae, Eunhyuk tiếp tục bất ngờ khi chứng kiến một người hâm mộ 24 tuổi tự nhận thần tượng Super Junior từ 12 tuổi. Eun Hyuk nhắc lại sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ Việt khi anh quay chương trình cùng Đài SBS tại Việt Nam cách đây 10 năm, cho rằng rất tự hào về cộng đồng ELF Việt.

Đặc biệt, ở phần giao lưu chào tạm biệt sau chương trình, Donghae, Eunhyuk trực tiếp hát chúc mừng đôi nam nữ có màn cầu hôn lãng mạn. Chia sẻ với VietNamNet, cặp đôi cho biết rất hạnh phúc sau màn cầu hôn thành công, được thần tượng chúc mừng. Cả hai đều hâm mộ Super Junior, đặc biệt là Donghae.

Donghae tên đầy đủ là Lee Dong Hae, 37 tuổi, từng tham gia sáng tác nhiều bài hát của Super Junior, là một trong bốn nghệ sĩ được in chân dung trên tem thư tại Trung Quốc. Trong nhóm, anh nhảy chính cùng Eunhyuk, Shindong, Leeteuk. Eunhyuk là nghệ danh của Lee Hyuk Jae, 37 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, rapper, vũ công. Anh còn tham gia nhiều nhóm nhỏ khác của Super Junior như Super Junior-T, Super Junior-H, Super Junior-M.

Super Junior thành lập năm 2005, có 13 thành viên gồm Lee Teuk (trưởng nhóm), Hee Chul, Han Geng, Ye Sung, Kang In, Shin Dong, Sung Min, Eun Hyuk, Dong Hae, Si Won, Ryeo Wook và Ki Bum, Kyu Hyun. Super Junior được biết qua các ca khúc nổi tiếng như Don't Don, Sorry, sorry, Bonamana... Super Junior cùng DBSK (TVXQ), Big Bang, Wonder Girls, SNSD, SHINee, 2PM là các nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của Hàn Quốc.

