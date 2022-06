Đột kích quán bar vùng ven TP.HCM, tạm giữ 32 dân chơi ma tuý

XEM CLIP:

Theo đó, 1h rạng sáng 26/6 lực lượng chức năng gồm Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an phường Tân Thành bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán bar 68, ở địa chỉ 92 – 94 đường Vườn Lài.

Thời điểm kiểm tra, bên trong có rất đông người vui chơi giải trí lắc lư trong âm thanh nhạc vũ trường sôi động.

Bên trong quán bar 68 lúc rạng sáng. Ảnh:CA

Qua kiểm tra nhanh, công an đã phát hiện có 32 người dương tính với chất ma tuý nên đưa về trụ sở công an để sàng lọc, xử lý.

Công an cũng đang làm rõ, xử lý đối với các vi phạm hành chính của quán bar 68.

Công an test nhanh thì có kết quả 32 người dưới tính với ma tuý. Ảnh: CA

Theo Công an quận Tân Phú, trong thời gian tới lực lượng các đội nghiệp vụ sẽ phối hợp cùng công an các phường tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn,… nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.