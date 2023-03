Ngày 23/3, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Dương Chí Lĩnh (44 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó ngày 20/2/2021, gia đình ông N.H.T. (49 tuổi, hàng xóm của Lĩnh) tổ chức liên hoan nhân dịp con trai thi đỗ đại học.

Mặc dù là hàng xóm, nhưng Lĩnh không được ông T. mời đến tham dự. Bực tức vì nghĩ ông T. coi thường mình, Lĩnh châm lửa đốt ô tô của ông T. đang đỗ ngoài đường.

Ô tô bị đốt, sau đó đã được sửa chữa. Ảnh: B.L

Vụ hỏa hoạn khiến xe ô tô của ông T. bị hỏng hóc nhiều bộ phận, gây thiệt hại 143 triệu đồng.

Ngay sau đó, Lĩnh bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.