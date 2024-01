Đã và đang trở thành xu hướng giải trí sáng tạo hàng đầu hiện nay, làn sóng “gamification” - hoạt động trải nghiệm kết hợp yếu tố trò chơi - tiếp tục gây chú ý trong những năm gần đây nhờ khả năng tương tác và gia tăng trải nghiệm người dùng. Tiếp nối xu hướng mới và liên tục mang tới nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo hướng tới người trẻ, mới đây, thương hiệu Bia Saigon của Sabeco vừa cho ra mắt tựa game Tết ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) có tên “Dragon Gem by Bia Saigon".

Chia sẻ cảm nhận về tựa game mới của thương hiệu, Minh Trung - một bạn trẻ có dịp trải nghiệm trò chơi nhận định: “Mình khá thích thú khi thấy sự kết hợp của công nghệ AR trong tựa game. Mặc dù ứng dụng công nghệ hiện đại nhưng cách chơi lại đơn giản. Chỉ cần quét mã logo của Bia Saigon có hình con rồng trên mỗi lon bia, ngay lập tức hình ảnh Rồng Thần 3D uốn lượn đã làm cho mọi thứ trở nên chân thực như đang bước ra khỏi màn hình và tương tác cùng người chơi. 5 phiên bản Rồng Thần cũng được xây dựng khá tinh tế với các kiểu tạo hình, màu sắc riêng bắt mắt, và nhất quán với cốt truyện. Mình hi vọng sẽ trải nghiệm thêm game trong thời gian tới để có thể thu thập cả 5 phiên bản.”

5 phiên bản Rồng Thần đại diện cho những sức mạnh của trời đất và con người là yếu tố trung tâm của hành trình truy dấu Ngọc Rồng

Được biết, cốt truyện “Dragon Gem by Bia Saigon" với thông điệp Truy dấu Ngọc Rồng do Bia Saigon xây dựng xoay quanh 5 anh em rồng Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ tương ứng với ngũ hành trời đất. Trong đó, anh cả Kim có độ hiếm cao và sức mạnh vô song, đồng hành cùng 4 người em còn lại trên hành trình chiến đấu chống lại ngũ quái đang hoành hành, tác oai tác quái tại 5 miền lãnh thổ từ Hang tối, Rừng già tới Non cao, Sông sâu, và Thiên la.

Mỗi nhân vật Rồng Thần theo đó cũng đại diện cho một sức mạnh biểu tượng được Bia Saigon và đội ngũ phát triển dựa trên tín ngưỡng dân gian. Trong mỗi chặng hành trình khai phá miền đất mới, anh em Rồng Thần sẽ xuất hiện để thu về Ngọc quý do trời đất ban tặng. Thu thập đủ các phiên bản Rồng Thần cũng như tích luỹ chiến công “ngọc rồng" sau mỗi trận chiến, người chơi cũng sẽ có cơ hội nhận nhiều “lộc rồng” hấp dẫn đầu năm. Đặc biệt, mỗi phiên bản Rồng Thần hệ Kim cũng tương ứng với 1 mã dự thưởng may mắn trị giá 300 triệu đồng.

Đồ hoạ tinh xảo, trải nghiệm game mượt mà là những ghi nhận tích cực của cộng đồng trẻ dành cho Dragon Gem by Bia Saigon

Đáng chú ý, sự đầu tư chỉn chu cho không chỉ cốt truyện mà cả trải nghiệm của người chơi cũng được phản hồi tích cực. “Tốc độ game mượt mà và câu chuyện liền mạch là các điểm mạnh của trò chơi. Mình đã khá bất ngờ khi một thương hiệu Bia Việt Nam giờ đây có thể đem tới sự đầu tư chỉn chu cùng trải nghiệm sáng tạo này để anh em đón Tết và giải trí một cách khá thú vị với câu chuyện văn hoá dân gian”, Gia Huy - một game thủ lâu năm chia sẻ.

Nằm trong khuôn khổ chiến dịch Tết Giáp Thìn có tên “Đón Tết Rồng - Nhân bội lộc,” vừa qua, sự kiện trải nghiệm trực tiếp “Dragon Gem by Bia Saigon" cũng được Bia Saigon tổ chức tại TP.HCM, thu hút sự xuất hiện của hàng loạt game thủ và streamer nổi tiếng, cũng như sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ. Lê Hoàng cho biết: “Chúng mình ấn tượng ngay khi bước vào không gian trưng bày, các nét vẽ rồng tinh xảo với thông điệp và câu chuyện ý nghĩa được Bia Saigon khai thác từ chính văn hoá dân gian, từ tạo hình nhân vật, yếu tố ngũ hành, hành trình đánh đuổi kẻ ác để mang lại hoà bình cho vùng đất.”

Sự kiện trải nghiệm game với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút sự quan tâm của người trẻ

Theo bà Venus Teoh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing Sabeco, hành trình Truy dấu Ngọc Rồng của Dragon Gem by Bia Saigon là một trong những hoạt động nổi bật của thương hiệu Bia Saigon nhằm mang đến cho người dùng trải nghiệm giải trí đậm đà bản sắc trong mùa Tết này; thể hiện nỗ lực gắn kết thêm với người tiêu dùng trẻ qua những sáng kiến công nghệ như trò chơi trực tuyến ứng dụng công nghệ thực tế ảo.

“Là một phần của chiến dịch Tết “Đón Tết Rồng - Nhân bội lộc,” các bạn trẻ có thể tin tưởng và chờ đón nhiều hoạt động bất ngờ và thú vị hơn nữa trong thời gian tới để lan toả “lộc rồng" đầu năm như lời chúc của Bia Saigon về một năm mới phú quý, thịnh vượng và thăng hoa. Trong năm 2024, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đổi mới diện mạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang đến những trải nghiệm thương hiệu đa dạng cho người tiêu dùng”, bà Venus Teoh nói.

Bích Đào