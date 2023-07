Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, diễn ra vào chiều 12-7, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết quả chuyển đổi số (DTI) năm 2022.

Theo kết quả công bố, Quảng Ngãi xếp vị trí thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 34 bậc so với năm 2021.

Cấu trúc DTI cấp tỉnh có 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo đánh giá, Quảng Ngãi xếp thứ 17/63 về chính quyền số, xếp thứ 17/63 về kinh tế số và đứng thứ 15/63 về xã hội số.

Tỉnh Quảng Ngãi có được chỉ số tăng nhanh như vậy, trước nhất đầu tiên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, tỉnh đã triển khai toàn diện trên các chỉ số chứ không tập trung đi vào đầu tư, các dự án, chúng ta đi vào các chỉ số bởi vì muốn có chỉ số thành công thì chúng ta phải có nền tảng và chúng ta đi những bước đi đầu tiên, do đó tôi cho rằng chúng ta phải xây dựng cho được thể chế số một cách toàn diện, do đó chúng ta là 1 trong 9 tỉnh dẫn đầu về thể chế số.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), năm 2022, 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản điện tử và điều hành dùng chung (https://ioffice.quangngai.gov.vn) theo mô hình tập trung, liên thông 4 cấp và sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử.

Năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng liên tục trên tất cả các lĩnh vực, trong năm đã tiếp nhận, giải quyết hơn 48.000 hồ sơ trực tuyến, tăng hơn 56%/năm so với năm trước. Đã có 688 dịch vụ công (DVC) trực tuyến một phần và toàn trình được tích hợp lên Cổng DVC quốc gia, với gần 250 thủ tục có thể thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, tỉnh cũng chính thức kết nối vào CSDL Quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Nhờ đó, công dân có thể sử dụng tài khoản trên Cổng DVC quốc gia VNPOST hoặc VneID để đăng nhập thực hiện các TTHC.

Công tác phối hợp Cục Bưu điện Trung ương để triển khai quản lý, giám sát mạng Truyền số liệu chuyên dùng theo 4 cấp hành chính trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng rất chú trọng đến công tác an toàn, an ninh mạng, đến nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin đối với 40/40 hệ thống thông tin cấp tỉnh và cấp huyện.

