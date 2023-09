Ông Adris Bin Isnin, Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền Vững, Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn - Thủy điện Quốc gia, hiện tượng El Niño đã bắt đầu từ đầu tháng 6. Dự kiến nó sẽ gia tăng sức mạnh đến cuối năm nay và có thể kéo dài đến năm sau.

Do vị trí ven biển, tỉnh Cà Mau là khu vực không có nguồn nước ngọt bổ sung. Hầu hết nước ngọt sử dụng trong gia đình và sản xuất dựa vào nước mưa và nước ngầm. Do đó, khi El Niño xuất hiện, hiện tượng này gây ảnh hưởng mạnh mẽ và gây thiệt hại cho nhiều khía cạnh bao gồm sản xuất, cuộc sống hàng ngày của người dân, dẫn đến sự sụt lún đất, xâm nhập mặn và gây khó khăn trong việc ngăn chặn và kiểm soát cháy rừng.

Những tác động về khí hậu này đã gây ra mối lo ngại về thiếu nước, làm nổi bật sự cấp thiết của dự án Living Well của Keppel. Bằng cách đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nước sạch ổn định và bền vững, chương trình góp phần giảm thiểu tác động của những hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.

Ông Adris Bin Isnin tham gia trao tặng hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well cho đại diện của UBND Xã Tạ An Khương

Ông Adris Bin Isnin, Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền vững, Bộ phận Bất động sản Keppel tại Việt Nam, chia sẻ: “Qua Living Well, chúng tôi có thể tận dụng sức mạnh tổng hợp của Tập đoàn Keppel, bao gồm khả năng chuyên môn trong các giải pháp về nước toàn diện, khi chúng tôi thực hiện cam kết nâng cao cuộc sống của cộng đồng ở bất kỳ nơi nào chúng tôi hoạt động, cũng như khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp cho một thế giới bền vững”.

Đại diện Tỉnh Đoàn tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho ông Adris Bin Isnin, Giám đốc Bộ phận Quản lý Dự án và Bền Vững, Bộ phận Bất động sản của Tập đoàn Keppel tại Việt Nam

Đại diện Ủy Ban Nhân Dân xã Tạ An Khương cho biết: “Trong những năm qua, người dân trên địa bàn xã Tạ An Khương luôn thiếu nước sạch để sinh hoạt, ăn uống. Do đó, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn Living Well do Tập đoàn Keppel trao tặng chính là công trình hết sức ý nghĩa, quan trọng và được người dân, các em học sinh mong đợi trong thời gian gian qua.”

Dự án Living Well nhằm mục tiêu cung cấp nước sạch cho những người đang cần, nhấn mạnh nỗ lực của Keppel trong việc nâng cao chất lượng sống của cộng đồng ở những nơi tập đoàn hoạt động.

Tình nguyện viên Keppel hỗ trợ người dân địa phương lấy nước

Kể từ lần ra mắt đầu tiên vào năm ngoái, Living Well đã mang nước sạch đến hơn 40.000 người dân địa phương ở Tiền Giang và Bến Tre, hai trong số những khu vực chịu hạn hán nặng nề nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án đã mất một năm để lập kế hoạch, bao gồm khảo sát đất đai, kiểm tra và thử nghiệm hệ thống. Ngoài Việt Nam, Keppel đã nhân rộng sáng kiến này ở các thị trường khác ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc.

Các em học sinh tìm hiểu về cách sử dụng và bảo quản máy lọc nước cùng tình nguyện viên Keppel

Keppel đã gia nhập Việt Nam vào đầu những năm 1990 và đã phát triển trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài đóng góp cho sự phát triển đô thị với hơn 20 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3,5 tỷ USD. Công ty cam kết trở thành một một doanh nghiệp trách nhiệm, đóng góp và làm giàu cuộc sống của cộng đồng địa phương ở bất kỳ nơi nào công ty hoạt động.

Thanh Ngọc