Ảnh: An Phú Invest

Khẳng định tiến độ vượt trội

The Fibonan - tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh, Văn Giang, Hưng Yên khai trương căn hộ mẫu ngày 8/12/2024 tới đây được đánh giá là bước đi khẳng định sự uy tín và khả năng thực thi của chủ đầu tư An Phú Invest trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ngày càng cạnh tranh. Khách hàng sẽ được tận mắt kiểm chứng chất lượng, từ vật liệu xây dựng, nội thất hoàn thiện đến thiết kế tổng thể của căn hộ, qua đó cảm nhận được sự an tâm về ngôi nhà tương lai của mình.

"Chúng tôi muốn khách hàng không chỉ nhìn thấy bản vẽ hay hình ảnh phối cảnh, mà còn được tận mắt kiểm chứng chất lượng thực tế. Mọi cam kết đều phải được thể hiện bằng giá trị thực”, đại diện An Phú Invest, chủ đầu tư dự án The Fibonan chia sẻ.

Tòa căn hộ cao cấp The Fibonan sở hữu thiết kế ấn tượng. Ảnh: An Phú Invest

Không gian sống thực tế “chất” tại căn hộ The Fibonan

“Thực tế các căn hộ mẫu The Fibonan là minh chứng sống động và chuẩn xác cho những gì khách hàng có thể kỳ vọng khi trở thành cư dân tại đây. Từ khi bước chân vào căn hộ mẫu, khách hàng sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian vừa đẳng cấp tinh tế, vừa thư giãn tuyệt đối với điểm nhấn đặc biệt tại The Fibonan, đó là yếu tố “xanh thông minh” được ứng dụng trong toàn bộ không gian căn hộ”, đại diện chủ đầu tư giới thiệu.

Cụ thể, thiết kế theo phong cách hiện đại tại The Fibonan giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và duy trì không khí trong lành trong căn hộ. Kết hợp với đó là sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, góp phần xây dựng một không gian sống “chuẩn xanh” bền vững.

Căn hộ mẫu The Fibonan với hàng loạt điểm nổi trội. Ảnh: An Phú Invest

Một trong những điểm nổi bật khác tại The Fibonan là 100% căn hộ đều sở hữu logia siêu rộng thoáng và trang bị hệ cửa kính low-e chạm sàn, cư dân có thể thưởng ngoạn tầm view panorama tuyệt đẹp mỗi ngày. Phòng khách được bố trí hài hòa, tạo cảm giác ấm cúng nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế mở, hiện đại và tiện nghi, tối ưu hóa trải nghiệm sống cho những gia đình yêu thích không gian quây quần.

Về nội thất bàn giao, chủ đầu tư cam kết đã lựa chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu danh tiếng trên thế giới, với tiêu chuẩn tương đương như khách sạn 5 sao, không chỉ nâng tầm giá trị thẩm mỹ mà còn đảm bảo sự bền vững trong quá trình sử dụng lâu dài.

Tầm view “triệu đô” ấn tượng nhìn từ logia căn hộ. Ảnh phối cảnh dự án: Đất Xanh Miền Bắc

Bên cạnh đó, The Fibonan còn mang đến một hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân, bao gồm: hệ thống phòng cháy hiện đại bậc nhất, an ninh 6 lớp tới bể bơi sinh thái Biodesign, tổ hợp aqua-sport center, tổ hợp tiện ích tầng mái 5 sao, khu vực công viên cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng, mọi thứ đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm sống đáng giá nhất.

Cơ hội trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn

Theo chủ đầu tư, sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Fibonan cũng là dịp để khách hàng tìm hiểu sâu hơn về những giá trị vượt trội mà dự án mang lại thông qua sự tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Đặc biệt, khách hàng tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận nhiều ưu đãi độc quyền như: chương trình bốc thăm may mắn với tổng giá trị quà tặng lên đến 100 triệu đồng, bao gồm xe máy điện Vinfast, robot hút bụi thông minh Ecovacs, máy giặt thông minh LG…. cùng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng tham dự.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư The Fibonan áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho dịp cuối năm này: đóng 10% ký ngay hợp đồng mua bán, chiết khấu đến 6% khi thanh toán sớm, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, tặng gói nội thất bếp tới 80 triệu đồng, miễn phí 2 năm quản lý dịch vụ.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Fibonan ngày 8/12/2024. Ảnh: Đất Xanh Miền Bắc

Sự kiện sẽ diễn ra tại khu căn hộ mẫu The Fibonan, ngay trong lòng khu đông Hà Nội - vị trí đắc địa kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố. Đây là cơ hội để khách hàng tận hưởng một ngày trải nghiệm đáng nhớ, tìm kiếm nơi an cư lý tưởng và sở hữu một tổ ấm đáng giá với các chính sách ưu đãi tốt nhất.

Bích Đào