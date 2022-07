Dụ bé gái 12 tuổi quan hệ tình dục, thanh niên mới lớn nhận kết đắng

Ngày 13/7, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thạch Thắm (20 tuổi, quê Trà Vinh) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo truy tố, khoảng tháng 6/2021, Thạch Thắm sử dụng mạng Facebook để làm quen, kết bạn với cháu A. (sinh ngày 20/10/2009). Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại rồi nảy sinh tình cảm.

Đến đầu tháng 8/2021, A. nói có chuyện buồn nên mang theo quần áo tới phòng trọ của Thắm ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Lúc này, Thắm nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu A. nên đã dẫn A. lên gác rồi cả hai quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, Thắm còn quan hệ với bé gái thêm 3 lần nữa.

Đến ngày 20/8/2021, không thấy con gái về nên chị T. (mẹ cháu A.) đã tới công an xã Tân Phú Trung trình báo sự việc.

Theo kết luận giám định pháp y về AND, AND của Thạch Thắm trùng khớp với hồ sơ AND người nam thu được trong phết dịch âm đạo và âm hộ của cháu A.

Tới ngày 23/8/2021, Thắm bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo là gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm của trẻ em được pháp luật bảo vệ, làm mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thạch Thắm 13 năm tù.