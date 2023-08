Chiều nay (24/8), thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Bộ (SN 1991, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Ngọc Bộ tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào ngày 6/8, Nguyễn Ngọc Bộ đến dự đám cưới của người quen ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Lợi dụng lúc chủ nhà không để ý, Bộ đã lẩn vào nhà lục đồ đạc để trộm cắp. Tại đây, phát hiện có một heo đất đựng tiền nên Bộ đã đập bể rồi lấy đi khoảng 28 triệu đồng bên trong.

Sau khi tẩu thoát, Bộ dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Phát hiện tài sản bị mất, chủ nhà đã trình báo cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Bộ sau đó bị công an bắt để điều tra.

Được biết, Bộ từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2015.