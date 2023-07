Trong một tuyên bố hôm 21/7, đại diện Bộ Khoa học và Môi trường Queensland, Mike Devery, cho biết hai nữ du khách đã may mắn không bị tấn công khi tiếp xúc với chó hoang trên đảo du lịch nổi tiếng K'gari, trước đây gọi là đảo Fraser.

Một hình ảnh do bộ này cung cấp cho thấy một du khách giấu tên tới từ New South Wales, 29 tuổi, đang nằm cạnh một đàn chó con dingo đang ngủ. “Cô ấy thật may mắn khi mẹ của những chú chó con không ở gần đó”, ông Devery nói.

Trong khi đó, một du khách 25 tuổi khác ở Queensland, được cho là đã chụp ảnh tự sướng với một con chó dingo đang gầm gừ để đăng lên mạng xã hội.

“Đó không phải là hành vi đùa giỡn. Chó dingo hay wongari là một loài động vật hoang dã nguy hiểm và những nữ du khách này đã may mắn không bị tấn công", ông Devery chia sẻ.

Cơ quan này cho biết một phụ nữ 23 tuổi đã từng phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng ở tay và chân sau khi cô bị chó dingo cắn trong lúc đang chạy bộ trên một bãi biển trên đảo. Hai du khách có tên Shane và Sarah Moffat đã nhảy vào để giải cứu cô ấy, Nine News đưa tin.

Bộ Khoa học và Môi trường Queensland cho biết con chó đầu đàn của đàn dingo đó sau đó đã bị tiêu diệt bởi nó còn liên quan đến một vụ tấn công gần đây khiến một bé gái 6 tuổi phải nhập viện.

“Ưu tiên số một của chúng tôi là giữ an toàn cho mọi người trên đảo K'gari, du khách và bảo tồn quần thể wongari (chó dingo). Những người ngang nhiên phớt lờ các quy tắc này có thể bị phạt tiền hoặc hầu tòa”, ông Devery nói.

Theo CNN