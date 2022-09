Du khách đứng ngoài tiếc nuối khi phố đường tàu bắt đầu bị phong tỏa

Trước đó, tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi văn bản kiến nghị UBND TP Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu đang ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đầu năm 2018 khu vực phía Bắc ga Hà Nội (từ Km 0+595 đến Km 0+840 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng) xuất hiện loại hình du lịch khách nước ngoài đi tham quan, quay phim chụp ảnh trên đường sắt, nhất là khi có tàu chạy qua. Các hàng quán bày bàn ghế bán nước cho khách du lịch trong phạm vi bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, tất cả các hộ dân đang kinh doanh ở khu vực đường tàu đều vi phạm hành lang an toàn đường sắt. Theo ông Quân, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ thu hồi toàn bộ giấy phép đăng ký kinh doanh đã cấp cho các hộ ở khu vực đường tàu.