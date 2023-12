{"article":{"id":"2225555","title":"Du khách nước ngoài đi cấp cứu khi vừa xuống sân bay","description":"Bị nhồi máu não cấp khi đang lấy hành lý tại sân bay Đà Nẵng, nam du khách Đài Loan được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.","contentObject":"<p>Ngày 11/12, ông H.C.K (59 tuổi) cùng gia đình đến Đà Nẵng du lịch. Trong lúc đang lấy hành lý tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, nam du khách đột ngột yếu tay chân trái, nói ngọng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-599.jpg?width=768&s=-wAS-Pf0o9p7DLHdF2eq-Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-599.jpg?width=1024&s=cGF1vLHFUAgVunc1_6zsHg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-599.jpg?width=0&s=xwqAzCnxllwD_2voyOM7iw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-599.jpg?width=768&s=-wAS-Pf0o9p7DLHdF2eq-Q\" alt=\"z4963067282680 b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/z4963067282680-b3ea59c99f71105d8eea771e5762c621-599.jpg?width=260&s=jr8wjgG98LdKVnNMWlgCqw\"></picture>

<figcaption>Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân H.C.K. Ảnh: G.X</figcaption>

</figure>

<p>Ngay sau đó, ông K. được đưa đến bệnh viện ở Đà Nẵng cấp cứu. Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy hình ảnh nhồi máu não diện rộng ở bán cầu não phải, tắc động mạch não giữa phải đoạn M1.</p>

<p>Các bác sĩ đã nhanh chóng đưa ông K. tới phòng DSA để can thiệp hút huyết khối động mạch não trong vòng 20 phút. Động mạch não được tái thông vào giờ thứ 4 từ khi khởi phát triệu chứng. Sau đó, ông K. có thể nói rõ tiếng, sức cơ tay chân trái hồi phục hoàn toàn.</p>

<p>Thạc sĩ, bác sĩ Bùi Ngọc Anh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đột quỵ của bệnh viện điều trị cho ông K., khuyến cáo, khi nhận thấy người thân có các triệu chứng yếu tay, chân một bên, méo miệng, nói ngọng, không nên cạo gió, chích máu đầu ngón tay hay chờ bệnh nhân ổn rồi mới gọi cấp cứu. </p>

<p>Thay vào đó, hãy nhanh chóng liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và xử trí kịp thời, tận dụng thời gian vàng 3-4,5 giờ của cấp cứu <a href=\"https://vietnamnet.vn/benh-dot-quy-tag10448943837066811868.html\">đột quỵ</a>, tăng cơ hội hồi phục, giảm những di chứng nặng nề cho bệnh nhân.</p>

Trường hợp chuyển tuyến phải có giấy chuyển theo mẫu mới.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huong-dan-moi-nhat-ve-thu-tuc-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-can-biet-2225268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/the-bhyt4-855.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224467","title":"Em bé tử vong vì nhiễm virus từ bồ câu","description":"Một em bé người Australia mới biết đi đã chết sau khi nhiễm bệnh từ chim bồ câu.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/em-be-tu-vong-sau-1-thang-nhiem-virus-tu-chim-bo-cau-2224467.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/em-be-tu-vong-vi-nhiem-virus-tu-bo-cau-863.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223310","title":"Hai nhóm người tuyệt đối không uống cà phê muối","description":"Cà phê muối được nhiều người yêu thích nhưng hàm lượng muối và sữa trong thức uống này có thể khiến bạn tăng huyết áp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-sot-ca-phe-muoi-2-nhom-nguoi-sau-tuyet-doi-khong-uong-2223310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/hai-nhom-nguoi-tuyet-doi-khong-uong-ca-phe-muoi-659.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225294","title":"Điều kiện để bệnh nhân BHYT được thanh toán chi phí khi tự mua thuốc, vật tư","description":"Theo đề xuất của Bộ Y tế, để được thanh toán chi phí, người dân có bảo hiểm y tế phải mua thuốc, vật tư tại nhà thuốc của cơ sở điều trị hoặc đơn vị cung ứng đáp ứng điều kiện cụ thể.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-kien-de-benh-nhan-bhyt-duoc-thanh-toan-chi-phi-khi-tu-mua-thuoc-vat-tu-2225294.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dieu-kien-de-duoc-thanh-toan-khi-benh-nhan-bhyt-phai-mua-thuoc-vat-tu-o-ngoai-618.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T17:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224899","title":"Bác sĩ cảnh báo 'bát nháo' tầm soát ung thư - tốn tiền gây hoảng sợ","description":"Các gói dịch vụ tầm soát ung thư với nhiều mức giá, đủ loại xét nghiệm được quảng cáo khắp nơi. Người dân bỏ tiền thực hiện các xét nghiệm nhưng đôi khi nhận về sự lo lắng quá mức.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-si-canh-bao-bat-nhao-tam-soat-ung-thu-ton-tien-gay-hoang-so-2224899.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bac-si-canh-bao-bat-nhao-tam-soat-ung-thu-ton-tien-gay-hoang-so-316.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T10:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224977","title":"Giáo viên ở Gia Lai được tập huấn về dinh dưỡng hợp lý cho học sinh","description":"Giáo viên, nhân viên y tế học đường ở Gia Lai được tập huấn, thông tin về cẩm nang truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho học sinh và trẻ vị thành niên; lồng ghép giáo dục dinh dưỡng trong một số môn học; dinh dưỡng lành mạnh...","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tap-huan-truyen-thong-giao-duc-dinh-duong-cho-hoc-sinh-va-tre-vi-thanh-nien-2224977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/hocsinhvnn35-1151.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T21:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224938","title":"Nhà 3 đời tóc xoăn, con lại tóc thẳng, bố âm thầm đi xét nghiệm ADN","description":"Từ ông nội, bố tới anh Đ. đều sở hữu mái tóc xoăn di truyền riêng con trai lại khác biệt. Điều đó khiến người đàn ông này nghi ngờ và quyết định đi xét nghiệm ADN xác định huyết thống.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-3-doi-toc-xoan-con-lai-toc-thang-bo-am-tham-di-xet-nghiem-adn-2224938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/nha-3-doi-toc-xoan-con-lai-toc-thang-bo-am-tham-di-xet-nghiem-adn-635.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224753","title":"Chiêu lừa đảo 'xác nhận hiến tạng được nhận tiền'","description":"Đối tượng mạo danh Bệnh viện Nội tiết Trung ương liên hệ người nhà tới xác nhận hiến tạng để được nhận hơn 14 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-bao-chieu-lua-dao-xac-nhan-hien-tang-duoc-nhan-tien-2224753.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/canh-bao-chieu-lua-dao-xac-nhan-hien-tang-duoc-nhan-tien-1159.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T06:00:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224644","title":"Người mẹ từ Hàn Quốc về Việt Nam mang theo hy vọng cứu đứa con trong bụng","description":"Người phụ nữ 23 tuổi từ Hàn Quốc trở về Việt Nam hy vọng bác sĩ ở quê hương có thể cứu đứa con trong bụng mắc loại bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, nguy cơ tử vong ngay sau khi chào đời.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-tu-han-quoc-ve-viet-nam-mang-theo-hy-vong-cuu-dua-con-trong-bung-2224644.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/be-so-sinh-749.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224587","title":"Nữ sinh lớp 7 bị bạn dùng kéo tấn công tại trường giờ ra sao?","description":"Nữ sinh lớp 7 nhập viện cấp cứu với hàng loạt vết thương trên cơ thể, tràn khí màng phổi sau khi bị bạn tấn công tại trường. Em được chuyển từ Bà Rịa - Vũng Tàu lên TP.HCM tiếp tục điều trị.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-7-bi-ban-tan-cong-bang-keo-tai-truong-hoc-hien-ra-sao-2224587.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nu-sinh-lop-7-bi-ban-dung-keo-tan-cong-tai-truong-gio-ra-sao-672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:43:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224350","title":"'Lộ trình ì ạch' khi chuyển giao từ bệnh án giấy sang điện tử","description":"Việt Nam có khoảng 1.300 cơ sở y tế có giường bệnh, nhưng đến đầu tháng 12, mới có gần 60 cơ sở chính thức công bố chuyển từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử. Lộ trình thực hiện tiếp tục được Bộ Y tế đề xuất lùi.","displayType":19,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lo-trinh-i-ach-khi-chuyen-giao-tu-benh-an-giay-sang-dien-tu-2224350.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/benh-vien-thu-ducuntitled-21-541.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:06:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224530","title":"Người mẹ U50 đón con đầu lòng khi tóc đã điểm bạc sau 8 lần mang thai thất bại","description":"Năm lần thai lưu, 3 lần chửa ngoài tử cung, cuối cùng chị T.H cũng được trải qua cảm giác mãn nguyện đón con đầu lòng ở độ tuổi U50, khi tóc đã điểm bạc.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-me-u50-don-con-dau-long-khi-toc-da-diem-bac-sau-8-lan-mang-thai-that-bai-2224530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nguoi-me-u50-don-con-dau-long-khi-toc-da-diem-bac-sau-8-lan-mang-thai-that-bai-530.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224515","title":"Bác sĩ cải tiến xe lăn, được ghi danh vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam","description":"Chi phí cải tiến một chiếc xe lăn có bình oxy hỗ trợ và túi thuốc cấp cứu khoảng 150.000 đồng. Đó là sáng kiến của bác sĩ Nguyễn Thanh Hà vừa được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-si-cai-tien-xe-lan-duoc-ghi-danh-vao-sach-vang-sang-tao-viet-nam-2224515.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/xe-lan-462.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:50:11","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224471","title":"Thực phẩm chức năng Lehutra-Curcumin đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh","description":"Một địa chỉ quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lehutra-Curcumin với nội dung gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh vừa bị Cục An toàn thực phẩm thông báo vi phạm.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-dia-chi-quang-cao-thuc-pham-chuc-nang-lehutra-curcumin-nhu-thuoc-chua-benh-2224471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thuc-pham-chuc-nang-lehutra-curcumin-dang-duoc-quang-cao-nhu-thuoc-chua-benh-285.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:16:00","option":524288,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224249","title":"Ba nữ tạp vụ bị ngộ độc cần sa sau khi được mời ăn bánh chocolate","description":"Theo lời bệnh nhân, sau khi được chủ nhà mời ăn bánh chocolate, ba người tạp vụ bất ngờ có dấu hiệu mệt, chóng mặt, buồn nôn. Tại một bệnh viện ở TP.HCM, kết quả chẩn đoán cho thấy họ bị ngộ độc cần sa.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-nu-tap-vu-bi-ngo-doc-can-sa-sau-khi-duoc-moi-an-banh-chocolate-2224249.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ba-nu-tap-vu-bi-ngo-doc-can-sa-sau-khi-duoc-moi-an-banh-chocolate-236.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:35:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224324","title":"MEDLATEC - dịch vụ xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế ngay tại nhà","description":"Với chất lượng xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế, dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi của Hệ thống Y tế MEDLATEC được đông đảo người dân toàn quốc hài lòng lựa chọn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/medlatec-dich-vu-xet-nghiem-dat-chuan-quoc-te-ngay-tai-nha-2224324.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/medlatec-dich-vu-xet-nghiem-dat-chuan-quoc-te-ngay-tai-nha-1355.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224066","title":"Phát hiện mắc ung thư nghi do nâng ngực 14 năm trước","description":"Người phụ nữ 53 tuổi được chẩn đoán ung thư hạch, phải hoá trị 5 chu kỳ. Bác sĩ nhận định trường hợp này liên quan đến việc người bệnh đã đặt túi độn ngực từ 14 năm trước.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-hien-mac-ung-thu-nghi-do-nang-nguc-10-nam-truoc-2224066.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/phat-hien-mac-ung-thu-nghi-do-nang-nguc-14-nam-truoc-1245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224196","title":"Bị nghi lấy tiền của bạn, nam sinh 11 tuổi tự tử may mắn được cứu sống","description":"Người nhà phát hiện nam sinh 11 tuổi (trú tại TP.HCM) treo cổ trong phòng ngủ dẫn đến tổn thương não, tính mạng nguy kịch. Nguyên nhân được cho là em bị nghi oan lấy tiền của bạn trên lớp nên nghĩ quẩn.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-nghi-lay-tien-cua-ban-hoc-mot-nam-sinh-tp-hcm-tu-tu-2224196.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/bi-nghi-lay-tien-cua-ban-nam-sinh-11-tuoi-tu-tu-may-man-duoc-cuu-song-851.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:45:49","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224213","title":"Phẫu thuật não thức tỉnh chữa khỏi bệnh động kinh ở Vinmec","description":"Sau 13 năm chịu đựng căn bệnh động kinh quái ác, nữ bệnh nhân 18 tuổi có ổ động kinh liên quan đến vùng ngôn ngữ không thể phẫu thuật đã được điều trị thành công bằng phương pháp mới tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phau-thuat-nao-thuc-tinh-chua-khoi-benh-dong-kinh-o-vinmec-2224213.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/phau-thuat-nao-thuc-tinh-chua-khoi-benh-dong-kinh-o-vinmec-866.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224161","title":"Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ bác sĩ bị đánh ở khoa cấp cứu","description":"Sau hai vụ việc bác sĩ bị đánh liên tiếp xảy ra, Sở Y tế TP.HCM khẳng định việc hành hung nhân viên y tế là vi phạm pháp luật, cần được xã hội lên án và pháp luật xử lý nghiêm minh.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/so-y-te-tp-hcm-len-tieng-vu-bac-si-bi-danh-o-khoa-cap-cuu-2224161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/so-y-te-tphcm-len-tieng-vu-bac-si-bi-danh-o-khoa-cap-cuu-758.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224017","title":"Chuyên gia cảnh báo sau Covid-19, ung thư có thể thành đại dịch","description":"Tại Việt Nam, số ca ung thư mới vẫn đang tăng cao, ung thư vú và đại trực tràng có khuynh hướng trẻ hóa. Các chuyên gia cảnh báo ung thư có thể trở đại dịch sau khi Covid-19 kết thúc, nếu không có các giải pháp khẩn cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-thu-co-the-tro-thanh-dai-dich-sau-khi-covid-19-ket-thuc-2224017.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chuyen-gia-canh-bao-sau-covid-19-ung-thu-co-the-thanh-dai-dich-462.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223997","title":"Thu hồi trên toàn quốc lô mặt nạ dưỡng da không đạt chất lượng","description":"Lô sản phẩm mặt nạ bơ dưỡng da, nhãn hàng Alyna - gói 28g, vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc vì mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tin tức","detailUrl":"/suc-khoe/suc-khoe-24h","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/suc-khoe/suc-khoe-24h","relatedIds":["00001L","00001X","00005Q","00085K"],"subIds":["00000W","00005Q","00001L","00001X","000871","00085K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hoi-tren-toan-quoc-lo-mat-na-duong-da-khong-dat-chat-luong-2223997.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/matnathuhoi-1-500.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:41:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

