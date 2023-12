{"article":{"id":"2224501","title":"Du khách quốc tế hào hứng trải nghiệm Lễ hội mùa đông trên đỉnh Bà Nà","description":"Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” đang thu hút du khách đến với Bà Nà.","contentObject":"<p>Những ngày này, không gian khu du lịch Sun World Ba Na Hills đã rộn ràng không khí Giáng sinh châu Âu, với sắc xanh của những cây thông Noel, sắc đỏ, trắng, vàng đủ màu của những quả châu lấp lánh và cả những ông già Noel đỏ rực rỡ bên những chiếc xe ô tô chở quà khổng lồ…</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-1-359.jpg?width=768&s=2kN0TKb1QAnw2aj-0aGICg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-1-359.jpg?width=1024&s=stRir-gcspU0z_2NBpW7IA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-1-359.jpg?width=0&s=1Uns-3mLyL66eZd5oO_SPw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-1-359.jpg?width=768&s=2kN0TKb1QAnw2aj-0aGICg\" alt=\"Sun World 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-1-359.jpg?width=260&s=eib4VyTLToxONDQPamHLcA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Những tiểu cảnh người Tuyết ngộ nghĩnh, những tinh linh dễ thương của Vùng đất Mặt trời, hay những mô hình động vật ngộ nghĩnh trong tạo hình tròn trịa, dễ thương thu hút du khách check in, lưu giữ lại kỷ niệm với <a href=\"https://vietnamnet.vn/giang-sinh-tag12388525685525832265.html\" target=\"_blank\">Giáng sinh</a> trên đỉnh Bà Nà. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-2-360.jpg?width=768&s=8Y9y-fh6WP2Dt8pmPHQdLA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-2-360.jpg?width=1024&s=WLsnWLTAGFrYQwiZaV9HPA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-2-360.jpg?width=0&s=980lDc0WQn0Of0Tb3F3SUw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-2-360.jpg?width=768&s=8Y9y-fh6WP2Dt8pmPHQdLA\" alt=\"Sun World 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-2-360.jpg?width=260&s=kONPNl1oATkJpa3UkaiaTA\"></picture>

<figcaption> Du khách Hàn Quốc thích thú check in tại khu vực Quảng trường Hội tụ</figcaption>

</figure>

<p>Khu vực Quảng trường Vĩnh Cửu là điểm đến thu hút đông đảo du khách nhất bởi không gian rực rỡ ấn tượng, có nhiều mô hình, tiểu cảnh ngộ nghĩnh. <a href=\"https://vietnamnet.vn/le-hoi-mua-dong-tag7955305304781674528.html\" target=\"_blank\">Lễ hội mùa đông</a> tại Sun World Ba Na Hills năm nay thu hút rất đông du khách quốc tế đến vui chơi, thưởng ngoạn. Theo thông tin từ khu du lịch, du khách đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ là những thị trường khách quốc tế lớn nhất đến với Sun World Ba Na Hills dịp lễ hội mùa đông năm nay. Hàn Quốc cũng là thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Bà Nà từ đầu năm đến nay, chiếm khoảng trên 30% tổng lượng khách đến khu du lịch. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-3-361.jpg?width=768&s=xrXP0p-G2XvgcFRg0mqsuw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-3-361.jpg?width=1024&s=PpRYWpKwuScDF0Caweii0A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-3-361.jpg?width=0&s=9AeCFslmcOcrL4yGTBTTow\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-3-361.jpg?width=768&s=xrXP0p-G2XvgcFRg0mqsuw\" alt=\"Sun World 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-3-361.jpg?width=260&s=B0fTB-ZlD7J6VpTreEM_EA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Điểm nhấn của Lễ hội mùa đông tại Sun World Ba Na Hills là những minishow độc đáo mang đậm hơi thở và sắc màu Giáng sinh, đem tới cho khắp nẻo Bà Nà không khí lễ hội tưng bừng, vui nhộn, ấm áp và lãng mạn.</p>

<p>Ấn tượng nhất là minishow chủ đề “Vũ điệu Giáng sinh” được trình diễn tại Lâu đài Mặt trăng với sự xuất hiện của những vũ công trong trang phục rực rỡ. Những điệu nhảy vui nhộn, giai điệu mùa Noel tươi vui cuốn người xem vào một thế giới chỉ có niềm vui và sự rộn ràng. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-4-362.jpg?width=768&s=qSGtrCe4nHzG7NJCe0-abg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-4-362.jpg?width=1024&s=tgA4mfgD9QsAKFmClhCdPA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-4-362.jpg?width=0&s=0Z-nLB2IyIqLoVyEw7wc2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-4-362.jpg?width=768&s=qSGtrCe4nHzG7NJCe0-abg\" alt=\"Sun World 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-4-362.jpg?width=260&s=aPUOs0uy_-RjVlA1LhELEw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Minishow thứ hai với chủ đề “The Gift of magic”, mang đến những vũ điệu sôi động, hấp dẫn cùng câu chuyện cảm động về ước mơ giản dị nhân dịp Giáng sinh của hai đứa trẻ nghèo. Ước mơ này đã được Nàng chúa Tuyết tại Vùng đất Mặt trăng diệu kỳ biến thành sự thực, mang đến niềm vui khôn tả cho hai em trong dịp Giáng sinh.</p>

<p>Bên cạnh đó, khi đặt chân đến khu vực Lâu đài Mặt trăng mùa này, du khách còn được thưởng thức màn trình diễn trống đầy quyến rũ đến từ những nam vũ công Malambo có ngoại hình bắt mắt.</p>

<p>Mùa này, Bà Nà góc nào cũng tưng bừng với đủ các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn. Du khách có thể gặp nghệ sỹ kéo đàn Accordion rộn rã tại nhà hàng Beer Plaza, chiêm ngưỡng các màn biểu diễn trượt băng, khiêu vũ nghệ thuật bởi các nghệ sỹ quốc tế tại không gian trước Quảng trường Nhật thực và nhiều điểm trên khắp khu du lịch… </p>

<p>Đến Bà Nà mùa Giáng sinh còn là để được quà. Một khoảnh khắc bất ngờ nào đó, bạn sẽ gặp ông già Noel và nhận những món quà xinh xắn từ nhân vật trong huyền thoại mà bất cứ ai cũng yêu mến. Với nhiều du khách, check in với những nghệ sĩ quốc tế ở Bà Nà Hills là một điểm cực kỳ thú vị.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-5-363.jpg?width=768&s=LWVpO3oZOOmNGpUCbsvnsA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-5-363.jpg?width=1024&s=tERE-UzgximOoYkYcN1ZeQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-5-363.jpg?width=0&s=KtWYYkuOYgatfckCFRLpLw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-5-363.jpg?width=768&s=LWVpO3oZOOmNGpUCbsvnsA\" alt=\"Sun World 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/sun-world-5-363.jpg?width=260&s=5nOMiKGSV-a_D4u055l18A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tập làm những món bánh Giáng sinh đơn giản, hoặc trang trí bánh kem - những hoạt động do các đầu bếp Nhà hàng Le Petrin hướng dẫn, hiện đang… tạo “cơn sốt”. Khắp khu du lịch cũng bố trí những quầy bán bánh Giáng sinh đầy ngộ nghĩnh, để du khách có thể thưởng thức và mua về làm quà. </p>

<p>“Giáng sinh của Bà Nà Hills luôn đem đến cho tôi cảm giác mới mẻ và không khí vui tươi. Mỗi lần ghé thăm Bà Nà Hills là thêm một lần đem về vô vàn trải nghiệm thú vị. Với lễ hội mùa đông lần này, tôi thích nhất là những minishow mang đậm không khí Giáng sinh, rất ấn tượng và vui nhộn”, chị Thanh Xuân - du khách đến từ Quảng Nam chia sẻ.</p>

<p><strong>Doãn Phong</strong></p>","displayType":1,"options":4,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-2224501.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-357.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/du-khach-quoc-te-hao-hung-trai-nghiem-le-hoi-mua-dong-tren-dinh-ba-na-358.jpg","updatedDate":"2023-12-08T10:53:53","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224229","title":"Các quán cà phê Giáng sinh đông kín, giới trẻ xếp hàng check-in cảnh 'tuyết rơi'","description":"Nhiều quán cà phê trang trí Noel ở Hà Nội đông kín bạn trẻ tìm đến chụp ảnh check-in. Có nơi khách phải đứng chờ 15 phút mới đến lượt, còn các cô gái xúng xính mua, thuê quần áo để có những bức hình ưng ý.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-2224229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-150.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:15:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222996","title":"Lý do Việt Nam được chọn là điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024","description":"Mới đây, The Sydney Morning Herald (SMH) - thời báo của Australiaa, đã lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-2222996.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-1496.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222689","title":"'Lạc vào cổ tích' trên cung đường chinh phục ngọn núi hiểm trở nhất Tây Bắc","description":"Đỉnh Nam Kang Ho Tao là điểm đến mơ ước của các phượt thủ ưa mạo hiểm vì độ khó và vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lac-vao-co-tich-khi-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-nam-kang-ho-tao-2222689.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lac-vao-co-tich-tren-cung-duong-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223490","title":"Hà Nội được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới 2023","description":"Sở Du lịch thành phố cho biết, Hà Nội đã được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới năm 2023 tại lễ trao giải World Travel Awards được tổ chức mới đây tại Dubai, UAE.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-duoc-vinh-danh-la-diem-den-nghi-duong-hang-dau-the-gioi-2023-2223490.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-duoc-vinh-danh-la-diem-den-nghi-duong-hang-dau-the-gioi-2023-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222561","title":"Đồi cỏ hồng khoe sắc rực rỡ trong tiết trời Đà Lạt lập đông","description":"Những đồi cỏ hồng khoe sắc dưới tán rừng thông xanh mát càng trở nên lãng mạn trong tiết trời lập đông ở Đà Lạt.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-co-hong-khoe-sac-ruc-ro-trong-tiet-troi-da-lat-lap-dong-2222561.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/doi-co-hong-khoe-sac-ruc-ro-trong-tiet-troi-da-lat-lap-dong-15.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219977","title":"Tượng Phật bốn mặt ở TP.HCM hút ngàn người tới chiêm bái, dâng nước đỏ cầu may","description":"Thời gian gần đây, Hội Quán Sùng Chính (quận 8, TP.HCM) thu hút đông đảo du khách tìm đến tham quan và chiêm bái tượng Phật bốn mặt được thỉnh về từ Thái Lan.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuong-phat-bon-mat-o-tp-hcm-hut-ngan-nguoi-toi-chiem-bai-dang-nuoc-do-cau-may-2219977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tuong-phat-bon-mat-o-tphcm-hut-ngan-nguoi-toi-chiem-bai-dang-nuoc-do-cau-may-297.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219050","title":"Mê đắm vẻ đẹp thanh bình ở Cô Tô mùa vắng khách du lịch","description":"Không chọn tới Cô Tô (Quảng Ninh) trong mùa hè sôi động, đông đúc, những du khách yêu thích sự yên bình tìm tới huyện đảo này vào tháng cuối năm, khi tiết trời chuyển thu mát mẻ, nhịp sống nhẹ nhàng, trầm lặng.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-2219050.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/me-dam-ve-dep-thanh-binh-o-co-to-mua-vang-khach-du-lich-98.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215054","title":"Đồi hoa dã quỳ đẹp 'điên đảo', được yêu thích nhất tại Đà Lạt năm nay","description":"Dưới chân núi Voi, cạnh cao tốc Liên Khương - Prenn, một quả đồi rộng lớn được bao phủ hoa dã quỳ vàng rực, khiến du khách say mê tìm kiếm khi tới Đà Lạt.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-2215054.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/doi-hoa-da-quy-dep-dien-dao-duoc-yeu-thich-nhat-tai-da-lat-nam-nay-299.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221808","title":"Ngắm các điểm check-in tuyệt đẹp chào năm mới 2024 ở Đà Nẵng qua phối cảnh","description":"Chào mừng năm mới 2024, Đà Nẵng lắp đặt mô hình check-in tại 3 địa điểm phục vụ người dân và du khách.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngam-cac-diem-check-in-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-2221808.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ngam-cac-diem-check-in-tuyet-dep-chao-nam-moi-2024-o-da-nang-qua-phoi-canh-1484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T08:15:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2220955","title":"Báo nước ngoài chỉ ra những lý do Việt Nam là một nơi đáng sống","description":"Travel2next đưa tin, Việt Nam là một đất nước tuyệt vời để ghé thăm và là một trong những lựa chọn có chi phí sinh hoạt thấp trên thế giới. Do đó không có gì ngạc nhiên khi cộng đồng người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam ngày càng tăng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-2220955.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bao-nuoc-ngoai-chi-ra-nhung-ly-do-viet-nam-la-mot-noi-dang-song-1471.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221495","title":"Saigontourist Group - tạo bản sắc hành trình du lịch thông qua ẩm thực","description":"Với tâm huyết truyền tải và quảng bá nền văn hóa độc đáo và nền ẩm thực phong phú của Việt Nam, Saigontourist Group đã tạo nên những hành trình du lịch độc đáo, sáng tạo thông qua chương trình Du lịch và Ẩm thực.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/saigontourist-group-tao-ban-sac-hanh-trinh-du-lich-thong-qua-am-thuc-2221495.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/saigontourist-group-tao-ban-sac-hanh-trinh-du-lich-thong-qua-am-thuc-245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218305","title":"Thảo nguyên ‘trên mây’ ấn tượng ở Quảng Ngãi, khách săn mây đẹp chẳng kém Tà Xùa","description":"Tới thảo nguyên rộng mênh mông nằm ở độ cao gần 700m so với mực nước biển, du khách không chỉ được tận hưởng không gian trong lành, xanh mát mà còn thoải mái cắm trại, săn biển mây đẹp chẳng kém Y Tý, Tà Xùa,…","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thao-nguyen-bui-hui-o-quang-ngai-khach-san-may-dep-chang-kem-ta-xua-2218305.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thao-nguyen-tren-may-an-tuong-o-quang-ngai-khach-san-may-dep-chang-kem-ta-xua-1308.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190594","title":"Thánh đường cổ kính hơn 140 tuổi cách Hà Nội 70km, góc chụp nào cũng như trời Âu","description":"Cách Hà Nội khoảng 70 km, Vương cung thánh đường Sở Kiện sẽ khiến du khách cảm thấy choáng ngợp ngay từ giây phút đầu tiên chiêm ngưỡng công trình kiến trúc hơn 140 năm tuổi này.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/choang-ngop-ve-dep-cua-vuong-cung-thanh-duong-so-kien-hon-140-nam-2190594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/choang-ngop-ve-dep-cua-thanh-duong-hon-140-tuoi-chup-goc-nao-cung-nhu-troi-au-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220713","title":"Những siêu phẩm khiến Nam đảo Phú Quốc trở thành điểm đến hàng đầu dịp cuối năm","description":"Thời tiết lý tưởng, nhiều trải nghiệm độc đáo không đâu có cùng chuỗi “siêu phẩm” và sự kiện đình đám sẽ ra mắt cuối năm nay đang khiến Nam đảo Phú Quốc trở thành một “hiện tượng”.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-sieu-pham-khien-nam-dao-phu-quoc-tro-thanh-diem-den-hang-dau-dip-cuoi-nam-2220713.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/nhung-sieu-pham-khien-nam-dao-phu-quoc-tro-thanh-diem-den-hang-dau-dip-cuoi-nam-900.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T14:50:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220588","title":"Du lịch Mộc Châu tháng 12 - mùa hoa đẹp nhất","description":"Mùa đông - xuân đã thực sự đến trên mảnh đất cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp, ánh nắng đã bắt đầu nhẹ đi, tiết trời se lạnh hơn, báo hiệu một mùa hoa mới đang bắt đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-lich-moc-chau-thang-12-mua-hoa-dep-nhat-2220588.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/du-lich-moc-chau-thang-12-mua-hoa-dep-nhat-502.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T10:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220434","title":"Hà Nội tung nhiều sự kiện kết nối sản phẩm du lịch golf với các tỉnh thành","description":"Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND Thị xã Sơn Tây, các đơn vị liên quan sẽ tổ chức Chương trình \"Kết nối sản phẩm du lịch Golf giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023\".","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tung-nhieu-su-kien-ket-noi-san-pham-du-lich-golf-voi-cac-tinh-thanh-2220434.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/ha-noi-tung-nhieu-su-kien-ket-noi-san-pham-du-lich-golf-voi-cac-tinh-thanh-1498.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T06:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219558","title":"Báo Tây: Hà Nội là viên ngọc quý thu hút du khách khắp thế giới","description":"Theo trang tin du lịch Đức reisreporter.de, Thủ đô Hà Nội, nơi tự hào với kho tàng giá trị lịch sử, văn hóa và ẩm thực ấn tượng, là nơi mà mọi du khách có thể thỏa mãn 'cơn thèm' lịch sử, nghệ thuật hay cảnh quan thiên nhiên.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-tay-ha-noi-la-vien-ngoc-quy-thu-hut-du-khach-khap-the-gioi-2219558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bao-tay-ha-noi-la-vien-ngoc-quy-thu-hut-du-khach-khap-the-gioi-1494.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216776","title":"Tảng đá kỳ lạ ở 'sa mạc Sahara của Việt Nam', nằm chênh vênh nhiều năm không đổ","description":"Tảng đá có kích thước lớn, dài và rộng chừng bằng một ngôi nhà 3 tầng, nằm chênh vênh suốt nhiều năm ở đồi cát Sơn Hải trở thành điểm check-in độc đáo, hút khách tới chụp hình khi du lịch Mũi Dinh.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-da-nam-chenh-venh-bao-nam-khong-do-hut-khach-check-in-o-ninh-thuan-2216776.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tang-da-ky-la-o-sa-mac-sahara-phien-ban-viet-nam-chenh-venh-bao-nam-khong-do-456.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215451","title":"Ngôi chùa 400 năm tuổi có 'hòn đá thần' trên đỉnh núi ở Bình Dương","description":"Chùa Châu Thới (Bình Dương) là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở vùng Đông Nam Bộ. Với lối kiến trúc cổ kính cùng vị trí độc đáo, ngôi chùa này thu hút nhiều du khách tới tham quan, chiêm bái.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngoi-chua-chau-thoi-400-nam-tuoi-co-hon-da-than-tren-dinh-nui-o-binh-duong-2215451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ngoi-chua-400-nam-tuoi-co-hon-da-than-tren-dinh-nui-o-binh-duong-939.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T15:24:52","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219690","title":"Mega Grand World Hà Nội hoàn thiện các công trình trọng điểm, chuẩn bị đón khách","description":"Nhiều công trình trọng điểm của Mega Grand World Hà Nội như cây cầu Đông - Tây và phố Hàn K-Town đã thành hình, chuẩn bị ra mắt vào tháng 12 tới.","displayType":1,"category":{"name":"Đi đâu chơi đi","detailUrl":"/du-lich/di-dau-choi-di","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich/di-dau-choi-di","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mega-grand-world-ha-noi-hoan-thien-cac-cong-trinh-trong-diem-chuan-bi-don-khach-2219690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/mega-grand-world-ha-noi-hoan-thien-cac-cong-trinh-trong-diem-chuan-bi-don-khach-600.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217202","title":"Việt Nam nổi lên là 'điểm đến du lịch được ưa thích bất chấp đại dịch'","description":"Mới đây, tạp chí Outlook Traveller của Anh đã đăng tải bài viết khẳng định Việt Nam nổi lên như điểm đến du lịch nổi tiếng bất chấp đại dịch.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-noi-len-la-diem-den-du-lich-duoc-ua-thich-bat-chap-dai-dich-2217202.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/viet-nam-noi-len-la-diem-den-du-lich-duoc-ua-thich-bat-chap-dai-dich-90.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2212359","title":"Mùa thu, ghé cổ trấn 'ngủ yên' ngay gần Hà Nội cảm nhận sự yên bình","description":"Trong tiết trời lãng đãng cuối thu đầu đông, sự cổ kính và đầy hoài niệm về thời xưa cũ của làng cổ Đường Lâm lại càng hiện lên rõ nét, chạm đến cảm xúc của bất cứ du khách nào dừng chân.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lang-co-duong-lam-co-tran-dep-ngu-yen-ngay-gan-ha-noi-2212359.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/26/mua-thu-ghe-co-tran-ngu-yen-ngay-gan-ha-noi-cam-nhan-su-yen-binh-323.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-26T08:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219043","title":"Khách Nhật ‘chui vào lòng đất’, ăn đặc sản sắn chấm muối mè ở địa đạo Củ Chi","description":"Ngoài trải nghiệm “chui vào lòng đất” qua lối đi nhỏ xíu độc đáo, ba vị khách Nhật còn thích thú với hoạt động bắn súng đạn thật và thưởng thức món sắn chấm muối mè lạ miệng khi ghé thăm địa đạo Củ Chi.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-nhat-chui-vao-long-dat-an-dac-san-san-cham-muoi-vung-o-dia-dao-cu-chi-2219043.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/khach-nhat-chui-vao-long-dat-an-dac-san-san-cham-muoi-me-o-dia-dao-cu-chi-557.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218958","title":"15 tour du lịch đêm Hà Nội không thể bỏ qua","description":"Sở Du lịch Hà Nội giới thiệu tới du khách 15 sản phẩm du lịch đêm, trong đó có những sản phẩm mới như tour xe đạp đêm Thăng Long - Hà Nội, tour đêm Văn Miếu và chương trình nghệ thuật Huyền thoại tuổi thanh xuân – Sống một đời đáng sống.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/15-tour-du-lich-dem-ha-noi-khong-the-bo-qua-2218958.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/25/15-tour-du-lich-dem-ha-noi-khong-the-bo-qua-12.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-25T09:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2182659","title":"Đoàn tàu chạy 'xuyên chung cư 19 tầng' có một không hai ở Trung Quốc","description":"Đường sắt trên cao đi xuyên chung cư và một nhà ga tàu được bố trí ngay trong lòng tòa nhà chính là nét đặc trưng hiếm có, thu hút du khách ở 'thành phố núi' Trùng Khánh, Trung Quốc.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-tau-chay-xuyen-chung-cu-19-tang-co-mot-khong-hai-o-trung-quoc-2182659.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/doan-tau-chay-xuyen-chung-cu-19-tang-co-mot-khong-hai-o-trung-quoc-1454.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-24T13:25:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa