Du khách tố hóa đơn "trên trời", farmstay ở Bình Định lên tiếng

Ngày 4/5, nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ về 2 tờ hóa đơn được du khách sử dụng dịch vụ ăn uống cho là có giá "trên trời" tại một farmstay ở xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Cụ thể, theo du khách phản ánh trên mạng xã hội, đoàn khách 17 người (15 người lớn và 2 trẻ em) nhưng trong 2 tờ hóa đơn tính tiền cà phê, bia, rượu cần, cơm, các loại thức ăn… từ sáng đến trưa 2/5 lên đến khoảng 13,5 triệu đồng. Trong đó, cà phê đen được tính với giá 40.000 đồng/ly, cà phê sữa 45.000 đồng/ly, bia Heineken bạc 50.000 đồng/lon, bia Quy Nhơn 25.000 đồng/chai, nước ngọt 35.000 đồng/lon, cơm trưa 100.000 đồng/dĩa.

Một du khách chia sẻ bị "sốc" khi xem 2 tờ hóa đơn tính tiền dịch vụ ăn uống tại farmstay ở "cổng trời" Bình Định (Ảnh: Facebook của một du khách).

Theo chị T.T.N.L. (trú TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) - thành viên nhóm 17 du khách và cũng là người chia sẻ 2 tờ hóa đơn nói trên lên mạng xã hội Facebook, giá này chưa bao gồm phụ thu ngày lễ 15%.

Đặc biệt, nhiều loại bán giá cao hơn so với niêm yết, như bia Heineken niêm yết 35.000 đồng/lon nhưng bán 50.000 đồng, bia Quy Nhơn niêm yết 15.000 đồng/chai nhưng bán 25.000 đồng, nước ngọt niêm yết 20.000 đồng/lon nhưng bán 35.000 đồng/lon...

Theo chị L., chị đăng lên để chia sẻ và để mọi người cùng cảm nhận xem trải nghiệm và tham khảo.

Bữa cơm đơn giản được du khách cho là tính giá "trên trời" (Ảnh: Chị L. chia sẻ trên Facebook).

Qua tìm hiểu, farmstay được cho là tính giá dịch vụ ăn uống "trên trời" nói trên là N.E., có địa chỉ tại xã An Toàn, huyện An Lão. Farmstay này chính thức hoạt động đón khách từ đầu năm nay.

Trao đổi với PV Dân trí về thông tin du khách phản ánh, ông Q.T. - quản lý dịch vụ khách hàng và tài chính của N.E., xác nhận hóa đơn chia sẻ trên mạng xã hội là do farmstay của anh tính tiền cho đoàn khách của chị L. vào ngày 2/5.

Giải thích về việc farmstay tính giá cao hơn so với niêm yết, anh T. khẳng định đó là giá niêm yết cũ từ trước Tết, do nhân viên chụp rồi đưa lên mạng xã hội. Thực tế, giá mới đã được in trong thực đơn tại farmstay và đã trao đổi với khách hàng trước.

Quản lý của N.E. cho biết đã gửi bảng giá cho khách trước khi khách đến farmstay.

Về thông tin nhiều loại đồ ăn thức uống được tính cao hơn nhiều so với mặt bằng chung ở tỉnh Bình Định, anh T. cho hay là mô hình trang trại dược liệu kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng và theo nhu cầu của khách nên có thêm các dịch vụ ăn uống kèm theo.

Để mang tất cả các thực phẩm và sản phẩm lên tới cơ sở mất quãng đường khoảng 40km đường rừng. Chi phí vận chuyển với xe tải khoảng 2,5-3 triệu đồng/chuyến, xe máy khoảng 450.000 - 500.000 đồng/chuyến.

Trong khi đó, các thực phẩm tại N.E. toàn bộ là thực phẩm sạch và hữu cơ, bà con thu hái từ núi cao mang về. Những món ăn đều được chế biến với các loại dược liệu (đương quy, táo đỏ, kỷ tử…) để nâng cao sức khỏe người dùng nên có cao hơn một chút.

Tuy nhiên, anh T. khẳng định giá vé, đồ ăn, thức uống đang thấp hơn nhiều địa điểm tương đương và giá 2 hóa đơn trên là chi phí cả 3 bữa ăn sáng, trưa, tối của đoàn.

Anh T. cũng cho biết thêm, nếu có những thông tin sai lệch nhằm bôi nhọ hình ảnh, uy tín thì phía farmstay sẽ liên hệ và nhờ pháp luật giải quyết.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) - cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin đăng trên mạng xã hội, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế huyện chủ trì cùng Phòng Tài chính kế hoạch phối hợp với UBND xã An Toàn sẽ tiến hành kiểm tra, làm việc với chủ farmstay để xác minh vấn đề. Trên cơ sở thông tin đưa trên mạng, nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

"Thực ra giá các mặt hàng dịch vụ đều bình thường, rẻ chứ không đắt mà chỉ có bia Heineken và bia Quy Nhơn cao hơn giá thị trường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là vùng sâu vùng xa đường đi lại rất khó khăn", ông Lâm nói.

Nằm ở độ cao hơn 1.200m so với mực nước biển, xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão được ví như "cổng trời" phía Tây Bắc tỉnh Bình Định. Toàn xã hiện có 285 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, chia làm 3 thôn 1, 2, 3, phần lớn là người đồng bào Ba Na sinh sống.

