Năm 2023, du lịch Lào Cai vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển nhanh, mạnh, trở thành “đầu tàu” của khu vực Tây Bắc nói riêng và trung du, miền núi phía Bắc nói chung.

Lào Cai đón trên 7,2 triệu lượt khách, trong đó, khách du lịch nội địa trên 6,7 triệu lượt, khách quốc tế trên 500 nghìn lượt, tăng 71% so với năm trước, đạt 121% so với kế hoạch năm 2023. Tổng thu từ du lịch đạt trên 22 nghìn tỷ đồng, tăng 48,9% so với năm 2022, đạt 108,5% so với kế hoạch năm 2023. Du lịch Lào Cai trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dự kiến thu hút lượng lớn khách du lịch đến Lào Cai. Nhằm đảm bảo các hoạt động du lịch được diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch dịp Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu, Sở Du lịch tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch, hành vi vi phạm pháp luật; kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du lịch tại khu, điểm du lịch. Đồng thời, Sở duy trì đường dây nóng tiếp nhận kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực du lịch, kịp thời giải quyết khiếu nại của du khách.

Công an tỉnh triển khai biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ tại khu, điểm du lịch; rà soát, phân luồng giao thông, phòng, chống tai nạn, ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và khách du lịch, nhất là tại khu, điểm du lịch. Lực lượng Công an kiên quyết xử lý hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức kiểm tra trung tâm thương mại, khu, điểm du lịch trong việc chấp hành quy định về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa nhất là tại địa bàn thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai.

Các địa phương chú trọng đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, an toàn thực phẩm, chỉnh trang đô thị; ngăn ngừa, không để xảy ra tình trạng ép giá, đeo bám khách du lịch... tạo hình ảnh ấn tượng đối với du khách, giữ gìn thương hiệu Lào Cai là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiếu khách.

