Trong kì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 -1/5 vừa qua, Phú Quốc (Kiên Giang) "hạ nhiệt", gây bất ngờ khi đón lượng khách giảm so với nhiều kì nghỉ trước. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, trong 05 ngày từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2023, thành phố Phú Quốc đón 112.635 lượt khách, giảm 11,5 % so với cùng kỳ, tổng thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 132,5 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch Kiên Giang nhận định có 5 nguyên nhân khiến lượng khách du lịch tới Phú Quốc nói riêng và tỉnh này nói chung bị giảm. Thứ nhất, do tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp đã tác động đến nhu cầu đi du lịch của du khách quốc tế. Thứ hai, tình hình kinh tế ở trong nước cũng khó khăn, cộng thêm dịch Covid-19 phức tạp trở lại, tác động nhu cầu du lịch của khách nội địa. Bên cạnh đó là giá vé máy bay tăng cao; hệ thống đường giao thông kết nối từ TP.HCM xuống Hà Tiên gặp nhiều khó khăn và du khách có xu hướng du lịch trọn gói nước ngoài.

Phú Quốc là điểm đến thu hút du khách hàng đầu Việt Nam vài năm trở lại đây (Ảnh: Hoàng Hà)

Khách chê Phú Quốc... vì "giá cả trên trời"

Một vài ngày qua, việc Phú Quốc "ế ẩm", không còn là "điểm đến nóng" thu hút sự quan tâm của du khách Việt. Nhiều bài viết chia sẻ về tình trạng Phú Quốc "ế" khách trên mạng xã hội nhận được hàng ngàn lượt tương tác.

Theo tìm hiểu, nhiều du khách cho rằng, ngoài giá vé máy bay tăng cao trong thời gian dài, một nguyên nhân khác khiến Phú Quốc vắng khách là bởi chi phí du lịch đắt đỏ.

Chị Nguyễn Phương Khanh (Hải Phòng) tới Phú Quốc du lịch cách đây không lâu. Theo chị Khanh, kinh phí du lịch 4 ngày 3 đêm cho hai người lớn và một trẻ em gần 30 triệu đồng, tốn kém hơn rất nhiều các địa điểm chị từng đi như Nha Trang, Đà Nẵng, đảo Lý Sơn, đảo Cô Tô, Bình Thuận...

"Chi phí chuyến đi vượt quá mức mình tính toán ban đầu nên rất bất ngờ, nhất là chi phí ăn uống. Theo quan điểm của mình, đồ ăn tại Phú Quốc không đa dạng bằng nhiều điểm du lịch khác nhưng giá cao hơn 2,3 lần", chị Khanh nói.

Các món ăn bình dân tại đảo Ngọc mà chị Khanh thưởng thức đều có giá cao: Mì xào hài sản (nhiều rau, ít hải sản) 195.000 đồng, rau muống 50.000 đồng/đĩa, thịt kho 250.000 đồng/đĩa nhỏ...

Bữa ăn 750.000 đồng của chị Khanh tại Phú Quốc (Ảnh: Phương Khanh)

Chị Khánh Huyền (ở Hà Nội) có 3 lần tới Phú Quốc, gần nhất là vào tháng 3/2023 vừa qua. Nữ du khách cho hay, chuyến đi lần đầu vào năm 2019 khá ổn nhưng lần 2 và lần 3 lại cảm thấy thất vọng vì chi phí ăn uống hay di chuyển đều tăng "hơn tưởng tượng” và có tình trạng “chặt chém” du khách.

“Mình đặt được vé máy bay giá phù hợp nhưng tiền ăn uống, đi lại thì thực sự cao hơn nhiều so với các điểm du lịch khác mình từng đến. Khi mình thắc mắc với chủ quán hay tài xế thì đều nhận được câu trả lời là do ở đảo, việc vận chuyển khó khăn nên chi phí các thứ đều đắt hơn đất liền”, Huyền kể.

Tuy nhiên, nữ du khách này cho rằng, không phải riêng Phú Quốc, một số điểm du lịch nổi tiếng khác như Phú Quý, Lý Sơn,… cũng là đảo nhưng giá cả các dịch vụ, mặt hàng ở đây lại phải chăng, làm hài lòng du khách. Huyền so sánh, nếu một ngày ở Phú Quốc, cô tốn tầm 1 triệu đồng cho việc ăn uống và di chuyển thì ở Phú Quý, số tiền này giảm hơn một nửa. Ví dụ, ở Phú Quốc, cô thưởng thức bún quậy giá 80.000 đồng/bát, dừa 50.000 đồng/quả,… Song ở Phú Quý, nữ du khách này có thể thưởng thức các món ngon, giá bình dân như hải sản chỉ 200-300 nghìn đồng/bữa ăn no nê, cà phê 25.000 đồng/cốc,…

"Nếu ở Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, mình tiêu tốn khoảng 9-10 triệu đồng, bao gồm tiền ăn uống, lưu trú và di chuyển thì ở Phú Quý, với 6-7 triệu đồng, mình có thể ăn chơi “thả ga””, Huyền cho hay.

Bên cạnh đó, một điểm trừ khác khiến cô chưa hài lòng trong chuyến du lịch tại Phú Quốc là tình trạng chèo kéo khi sử dụng taxi.

"Mình khá khó chịu với việc tài xế chèo kéo, đưa khách đi khắp các chỗ mua sắm như đảo yến, khu mua đặc sản, cửa hàng ngọc trai,… Thậm chí họ cũng gợi ý và đưa khách đến một số nhà hàng quen để kiếm hoa hồng chứ không quan tâm chất lượng món ăn tại đây có làm hài lòng khách hay không. Trong khi đó, ở Đà Nẵng, tài xế taxi tại đây rất nhiệt tình và mến khách, làm việc có tâm, thậm chí còn khuyến mại cho khách vui vẻ, thoải mái”, Huyền nói thêm.

Nữ du khách bày tỏ hy vọng du lịch Phú Quốc sẽ sớm thay đổi, cải thiện chất lượng để xứng đáng là điểm đến hàng đầu cả nước, mang lại những trải nghiệm đáng “đồng tiền bát gạo” cho du khách.

Anh Phạm Minh Nam (Hà Nội) và gia đình tới Phú Quốc hồi đầu tháng 4 vừa qua. Anh Nam cho biết, Phú Quốc rất đẹp nhưng sau chuyến đi 4 ngày 3 đêm, gia đình này không có ý định quay trở lại. "Trung bình chi phí cho mỗi thành viên là 11 triệu đồng. Nếu được chọn lại, có lẽ tôi đã đưa vợ con đi Thái Lan. Ở Phú Quốc, chai nước lọc bán tại cửa hàng cũng 20.000 - 25.000 đồng, trái cây đắt gấp 2-3 lần, hải sản đắt hơn nhiều ở Hà Nội, TP.HCM. Dù đã đọc rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm trước chuyến đi nhưng gia đình tôi vẫn "mất oan" nhiều chi phí", anh Nam cho biết.

Cũng theo anh Nam, các tour thăm 3 đảo, 4 đảo có giá từ 800.000 - 1,2 triệu đồng, tuy nhiên chi phí chưa tương xứng với giá trị du khách nhận được. Khi tới các đảo, du khách chủ yếu "cưỡi ngựa xem hoa", nhanh nhanh chóng chóng lên tàu cho kịp thời gian biểu. Anh Nam cũng phải mua thêm nhiều vé trò chơi khác nhau cho con, phát sinh chi phí. Bữa ăn trong tour cũng bình dân.

Du lịch Phú Quốc phải tỉnh táo

Chị Thùy Dung (Đà Nẵng) đưa gia đình gồm 3 người lớn, 1 trẻ em tới Phú Quốc du lịch hồi tháng 2/2023. Chi phí cho chuyến đi khoảng 5,5 triệu/người. Chị Dung cho rằng, đây là chi phí rất hợp lý khi gia đình được "ở đẹp, ăn ngon, chơi vui". Bí quyết của chị Dung là tìm các hướng dẫn viên bản địa, những người thông thạo về Phú Quốc và làm du lịch "có tâm". Nam hướng dẫn viên đã gợi ý lịch trình phù hợp cho gia đình, tìm lái xe giá tôt, dẫn họ tới các quán ăn hải sản tươi ngon, giá rẻ mà người dân đảo thường ăn.

"Mình vừa nhờ người quen giới thiệu vừa vào các hội nhóm để đọc bình luận, nhận xét về hướng dẫn viên trước khi đăng kí. Việc này khá mất thời gian nhưng kết quả như ý", chị Dung nói.

Đầu năm 2023, nữ travel blogger Nguyễn Thùy Trang chia sẻ, chi phí du lịch Phú Quốc của gia đình cô gồm 5 người trong 4 ngày 3 đêm chỉ hơn 20 triệu đồng. Cô cho biết: "Dịch vụ ăn uống, vui chơi ở Phú Quốc khá đắt đỏ. Tuy nhiên, nếu săn được vé máy bay rẻ, dành thời gian tìm hiểu lịch trình phù hợp và di chuyển bằng xe máy thì chi phí vẫn phải chăng". Thùy Trang thường đặt trước vé tham quan một số điểm trên các ứng dụng du lịch trực tuyến.

Anh Huỳnh Quốc Cường - một du khách từng tới Phú Quốc 8 lần chia sẻ, anh thực sự rất yêu vẻ đẹp của hòn đảo này. Tuy nhiên, anh Cường thừa nhận, tại Phú Quốc có tình trạng người làm du lịch tồn tại suy nghĩ "vắng mợ thì chợ vẫn đông", "bán một lần cho khách đó rồi thôi, không ảnh hưởng gì".

"Theo tôi, việc giá vé máy bay tăng cao thì những người làm du lịch và khách du lịch không tác động được nhưng tình trạng giá cả, chất lượng thì nên tiếp thu ý kiến phản hồi của du khách để thay đổi thích hợp. Hiện nay, trước khi tới địa điểm nào đó, du khách đều đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của người đi trước. Nhưng như hiện tại, lượng bình luận chê Phú Quốc đắt đỏ, dịch vụ kém khá nhiều. Điều này khiến du khách e ngại, thay đổi điểm đến", anh Cường bày tỏ.