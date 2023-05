Chiều nay (12/5), Cục CSGT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký kế hoạch phối hợp "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2026".

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lịch sử nước ta luôn ghi nhận những đóng góp to lớn của đạo Phật đối với dân tộc. Các giáo lý của đạo Phật dễ đi vào lòng người, phù hợp với phong tục, tập quán của người Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo các cấp và giới tăng, ni, phật tử đã tích cực tham gia công tác xã hội thiết thực, góp phần chia sẻ với chính quyền, cộng đồng, được dư luận ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Cục CSGT)

Thiếu tướng Long cho biết, trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tổ chức tôn giáo và sự ủng hộ của nhân dân, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm hằng năm.

"Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi năm, toàn quốc xảy ra gần 20.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.000 nngười, bị thương 16.000 người. Trong đó, khoảng 70% nạn nhân trong độ tuổi lao động, để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho xã hội. Nhiều bố mẹ mất con, con mất bố mẹ, vợ mất chồng và hàng nghìn người phải vướng vòng lao lý do gây ra tai nạn giao thông", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Trước tình hình cấp bách đó, vừa qua Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, với mục tiêu lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông.

Xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trong người dân với trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

"Với mong muốn kêu gọi sự ủng hộ và tham gia của 15 triệu tăng, ni, phật tử cả nước trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm những hậu quả của tai nạn giao thông gây chết chóc, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng kế hoạch phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử tham gia đảm bảo an trật tự an toàn giai đoạn 2023 - 2026. Việc vận động này hoàn toàn phù hợp với triết lý của Phật giáo", Thiếu tướng Nguyễn Văn Long nói.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu.

Nhất trí với ý kiến của Thứ trưởng Bộ Công an, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, Giáo hội sẽ cùng Cục CSGT tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho tăng, ni, phật tử cả nước, nỗ lực để cuộc sống ngày càng bình yên, hạnh phúc.

"Ngoài tuyên truyền thường xuyên, Giáo hội có nhiều thời điểm cao điểm để tuyên truyền trong các dịp lễ hội đầu năm, lễ cầu an, lễ Phật Đản, lễ Vu Lan; đặc biệt là mùa hè, các học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên tham gia khóa tu tại các cơ sở thờ tự. Đây là dịp rất tốt để tuyên truyền cho các cháu sống, làm việc theo pháp luật", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nói.

Cục CSGT và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký kế hoạch phối hợp "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông".

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung và Thượng tọa Thích Đức Thiện đã ký kế hoạch phối hợp "Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2023 - 2026".

Đặc biệt, kế hoạch sẽ phối hợp tập huấn cho tăng, ni trong cả nước làm công tác tuyên truyền, thuyết pháp; triển khai giảng dạy cho các phật tử, kết hợp trong các khóa tu truyền giảng Phật giáo trong năm, gắn các nội dung về an toàn giao thông trong các bài thuyết giảng Phật pháp.