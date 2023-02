Dựng bảng hiệu 'Cần đồ', lợi dụng người không biết chữ để cầm đồ trái phép

Thiếu tá Trương Công Sơn – Đội trưởng đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Cư M’gar cho biết, đây là một thủ đoạn mới và rất tinh vi. Đối tượng đã dùng biển hiệu “Cần đồ” để hoạt động cầm đồ trá hình. Sau đó dùng hợp đồng mua bán để hợp thức việc cầm cố.

Theo xác minh ban đầu, cơ sở “Cần đồ” Ngọc Quốc do Phan Văn Hai (37 tuổi) làm chủ, đóng ở xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar).

Thời gian qua, nhiều người dân đã mang xe máy đến cơ sở của Hai để cầm cố tài sản. Quá trình giao dịch, Hai đã hợp thức hoá việc cầm cố xe máy với khách hàng bằng các hợp đồng mua bán.

Khi hết hạn cầm cố, nhiều người tới chuộc xe mới tá hoả khi Hai đưa ra tờ hợp đồng xe đã mua bán.

Biển hiệu "Cần đồ" Ngọc Quốc của Phan Văn Hai (Ảnh: CACC)

Anh Đặng Văn Thành (xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) cho biết, do cần tiền nên anh đã đến cơ sở của Hai cầm cố xe máy với số tiền 2 triệu đồng, mỗi tháng đóng lãi 300 nghìn đồng. Khi đến chuộc xe máy, Hai đưa ra tờ giấy mua bán khiến anh Thành bức xúc.

Còn bà H’Pih M’lô (xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) cho hay, lúc bà tới cầm chiếc xe máy đã thoả thuận với Hai giá cầm là 17 triệu, lãi một ngày 1.500 đồng/1 triệu.

"Do tôi không biết chữ, cứ nghĩ đó là giấy cầm cố. Bây giờ công an mời ra làm việc thì mới biết đó là giấy mua bán", bà H’Pih M’lô cho biết.

Ngày 9/2, Công an huyện Cư M’gar đã kiểm tra cơ sở “Cần đồ” Ngọc Quốc, phát hiện có hơn 100 xe máy. Tại kho bãi của cơ sở cách đó khoảng 500m có thêm 58 xe máy các loại.

Phan Văn Hai chỉ cung cấp cho công an giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề “Mua, bán xe gắn máy cũ, sửa chữa xe mô tô, xe gắn máy”, không xuất trình được giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh cầm đồ.

Kiểm tra sổ hợp đồng cầm đồ của cơ sở, công an phát hiện 41 hợp đồng cầm cố tài sản được lập từ ngày 19/9/2021 đến nay.

Đáng chú ý, Phan Văn Hai đã không ký vào biên bản làm việc với công an, cố tình trốn tránh, bỏ đi không lý do. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, Hai đã đến cơ quan công an để khai nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng tìm bị hại, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo pháp luật.