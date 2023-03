Công an huyện Quỳnh Phụ vừa bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi bắt giữ, nhốt con ruột nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do nợ nần nhưng không có tiền trả, khoảng 12h ngày 8/3, Đông chở con gái ruột là cháu N.N.H. (SN 2012) đến một nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Khi đi, đối tượng chuẩn bị sẵn dây điện bọc vỏ nhựa, khăn quàng đỏ.

Tại đây, Đông dùng dây điện trói ngược hai tay cháu H. ra sau, sử dụng khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng con lại. Hắn còn lấy điện thoại chụp ảnh giống như nạn nhân đang bị kẻ gian bắt cóc, khống chế, giữ làm con tin.

Tiếp đó, đối tượng dùng một chiếc điện thoại khác, tạo tài khoản mạng xã hội zalo ảo, gửi hình ảnh con gái bị trói tay, bịt mắt, miệng gửi vào tài khoản mạng xã hội zalo trên chiếc điện thoại chính của mình.

Kèm hình ảnh, Đông nhắn từ điện thoại này qua điện thoại kia với nội dung: "Con gái mày đã bị bọn tao bắt cóc. Từ giờ đến 6 giờ tối nay mày phải chuẩn bị tiền 300 triệu cho bọn tao. Nếu không làm theo thì mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp con mày nữa. Muốn con bé sống sót về với mày thì mày phải làm theo yêu cầu của bọn tao. Cứ 15 phút tao sẽ nhắn tin cho mày 1 lần. Đừng làm liều, nếu không mày sẽ phải nhận hậu quả".

Tinh vi hơn, Đông còn nhắn tin hù dọa... chính mình với nội dung: "Không được báo với công an. Nếu báo hậu quả mày tự gánh".

Sau khi thao tác xong nội dung tin nhắn kèm hình ảnh kể trên, Đông mang chiếc điện thoại chính của mình đi gặp một số người thân quen, bạn bè, họ hàng để "van xin", "cầu cứu" họ cho vay mượn tiền để... "chuộc" con gái.

Hình ảnh con gái bị chính bố để bắt cóc để tạo hiện trường giả. Ảnh: CTV

Vì thương cảm và tin tưởng vào lời khẩn cầu của Đông, có 3 người đã đồng ý cho đối tượng vay mượn số tiền khoảng 200 triệu đồng. Cũng từ đây, câu chuyện con gái Đông bị kẻ gian "bắt cóc" đã gây xôn xao và có người đã trình báo đến công an địa phương.

Nhận tin báo, xác định vụ việc rất nghiêm trọng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã nhanh chóng vào cuộc, báo cáo lên cấp trên xin chỉ đạo.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông. Ảnh: CTV

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã cử nhiều cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ, trong thời gian sớm nhất phải tìm ra địa điểm giữ cháu bé. Sau khoảng 2 giờ, lực lượng công an đã tìm ra địa điểm Đông dấu cháu H. và nhanh chóng giải cứu nạn nhân an toàn.

Trước các bằng chứng phạm tội quả tang và nạn nhân, vật chứng, chứng cứ liên quan, Đông đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.