Trưa 16/7, nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ chú rể đánh tài xế xe ben giữa đường phố vào sáng 13/7 lên Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra làm rõ.

Chú rể đánh tài xế nhập viện. Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp

Theo nguồn tin này, phía Công an TP Buôn Ma Thuột đã cho dựng lại hiện trường vụ việc để xác định lỗi trong vụ va chạm giao thông dẫn đến việc chú rể đánh tài xế xe ben nhập viện.

Trước đó, khoảng 9h sáng 13/7, tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ va chạm nhẹ giữa xe ben mang BKS: 47C-334.XX do anh Nguyễn Trung H. (28 tuổi, trú tại xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) điều khiển với ô tô chở chú rể.

Sau va chạm, anh H. xuống xe thì bất ngờ bị chú rể xông tới đấm, đá liên tục... Anh H. bỏ chạy nhưng chú rể này vẫn đuổi theo hành hung.

Ngay sau đó, anh H. đến khám tại bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương vùng đầu, hàm, mặt, phải theo dõi.

Đến sáng 14/7, anh H. bị choáng nên đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh điều trị.

Sau khi vào cuộc xác minh, Công an phường Tân An xác định người đánh anh H. trú ở xã Hòa Thuận (TP Buôn Ma Thuột), thời điểm xảy ra vụ việc đang làm "nhiệm vụ" chú rể.